Όταν ο «Τζίγγερ» υπέγραψε θρυλική Lancia θαυμαστή του (Video)

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Τις ημέρες που έγραφε ιστορία ως οδηγός ράλι θυμήθηκε ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, γνωστός και ως «Τζίγγερ», ο οποίος βρέθηκε στο myKTEO 13ο Φθινοπωρινό Ράλλυ 2026.
Ένας θαυμαστής του του ζήτησε να υπογράψει ένα θρυλικό μοντέλο της Lancia και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης δεν του χάλασε το χατήρι: έβαλε την υπογραφή του, προσθέτοντας μάλιστα και μια προσωπική αφιέρωση στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου.
Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου του ζήτησε να υπογράψει και ως «Τζίγγερ», με τον Γιάννη Βαρδινογιάννη να σχολιάζει ότι την κανονική του υπογραφή τη βάζει σπανίως.
Συμβαίνουν και αυτά καμιά φορά. Έστω και σπάνια!
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