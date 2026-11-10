Οι τέσσερις επισημάνσεις του Θεόφιλου Ξανθόπουλου για τους Ποινικούς Κώδικες

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Την δική του απάντηση για τους Ποινικούς Κώδικες, έδωσε από την Ολομέλεια ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, απαντώντας στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο που επέμεινε και σήμερα να ζητά Προανακριτική σε σχέση με τις καταγγελίες του Άδωνι Γεωργιάδη (ότι ο Τσίπρας «τα πήρε» για να ψηφιστούν πριν κλείσει η Βουλή) καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων «ομερτά» μεταξύ ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας 4 επισημάνσεις, εστίασε στο επιστημονικό υπόβαθρο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που δούλεψε επί δεκαετία, στο ότι ψήφισαν τους ΠΚ και στελέχη που βρίσκονται σήμερα στην κυβέρνηση, ενώ παρέπεμψε και σε τότε δήλωση του Ευάγγελλου Βενιζέλου για την ανάγκη να ψηφιστούν πριν διαλυθεί η βουλή για εκλογές. Κατέληξε δε πως η μεταρρύθμιση των Ποινικών Κωδίκων μπορεί να επηρέασε εν εξελίξει υποθέσεις, αλλά δεν ψηφίστηκε με στόχο να ωφεληθούν κάποιοι.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Θεόφιλου Ξανθόπουλου:

«Οι Ποινικοί Κώδικες ήταν αποτέλεσμα δεκαετούς νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής την οποία κόσμησαν κορυφαίοι επιστήμονες του ποινικού δικαίου της χώρας. Κανείς δεν μπορεί να ψέξει τον Μανωλεδάκη και τον Αργυρόπουλο ότι εκτέλεσαν εντολές πολιτικής ηγεσίας.

Οι Ποινικοί κώδικες ψηφίστηκαν με επιπλέον πλειοψηφία, ψήφισαν οι βουλευτές του Ποταμιού, ο κ. Μαυρωτάς που είναι Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού πάρα πολλά χρόνια ψήφισε κι αυτός τους Ποινικούς Κώδικες.

Θυμίζω τη δήλωση του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου ο οποίος δεν μπορεί να θεωρηθεί προσκείμενος στις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ ή του Αλέξη Τσίπρα τότε, ότι “πρέπει να ψηφιστεί άμεσα από την παρούσα Βουλή”.

Η Βουλή δεν έμεινε ανοιχτή για να ψηφιστούν οι Ποινικοί Κώδικες, ψήφισε και άλλο νόμο. Άρα είναι προφανές ότι οι θεσμικές παρεμβάσεις που δημιουργούν τομή στο ποινικό σύστημα θα έχουν και συνέπειες για κάποιες υποθέσεις που είναι εν εξελίξει. Άλλο είναι αυτό κι άλλο η εύκολη κατηγορία που εξαπολύει ο Βελόπουλος σε συνεργασία με τον κ. Γεωργιάδη για την εσκεμμένη ρύθμιση νομοθετική για να ωφεληθούν κάποιοι άνθρωποι».

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