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10.11.2026 16:21

Μέγκαν Μαρκλ: Έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τη σύλληψη του πατέρα της, αλλά ακύρωσε ομιλία της την τελευταία στιγμή

10.11.2026 16:21
meghan makle

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Η Δούκισσα του Σάσεξ παρευρέθηκε σε μια εκδήλωση προς τιμήν παιδιών που έχασαν τις ζωές τους μετά από διαδικτυακή κακοποίηση, στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση από τότε που ο πατέρας της κατηγορήθηκε για σεξουαλικά αδικήματα ανηλίκων.

Ο Τόμας Μαρκλ, 82 ετών, συνελήφθη από πράκτορες του FBI σε οίκο ευγηρίας για ασθενείς με άνοια, όπου διέμενε, για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Το Σάββατο, δικαστήριο στην Τάμπα της Φλόριντα έθεσε υπό κατ’ οίκον περιορισμό.

Ομοσπονδιακοί πράκτορες κατάσχεσαν υλικό από δύο αποθηκευτικές μονάδες στο Λος Άντζελες που νοίκιαζε για σχεδόν δύο δεκαετίες, αφότου ο γιος του, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ , βρήκε φερόμενες εικόνες κακοποίησης παιδιών στα υπάρχοντα του πατέρα του και τον κατήγγειλε στην αστυνομία στις Φιλιππίνες και τις ΗΠΑ.

Η Μέγκαν δήλωσε ότι είναι «βαθιά συντετριμμένη» για τους ισχυρισμούς που αφορούν τον πατέρα της, από τον οποίο έχει αποξενωθεί από την προετοιμασία για τον γάμο της το 2018. Έχει καταστήσει σαφές ότι είναι πρόθυμη να βοηθήσει το FBI, λέγοντας ότι όχι μόνο θα «συνεργαζόταν απολύτως» με όλες τις παγκόσμιες αρχές που ερευνούν τον πατέρα της, αλλά θα «ήθελε πολύ».

Η Μέγκαν και ο πρίγκιπας Χάρι επρόκειτο να εκφωνήσουν μια σπάνια διπλή ομιλία την Τρίτη στα εγκαίνια του Μνημείου της Χαμένης Οθόνης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, για να μιλήσουν για τη σημασία της ψηφιακής ασφάλειας των παιδιών.

Αλλά παρόλο που παρευρέθηκε στην εκδήλωση, η Μέγκαν πήρε την απόφαση της τελευταίας στιγμής να αποσυρθεί από την ομιλία, με πηγές να λένε στην Telegraph τη Δευτέρα ότι «απλώς δεν ήταν αρκετά δυνατή, συναισθηματικά, για να κάνει οποιαδήποτε δημόσια ομιλία αυτή τη στιγμή».

Η Μέγκαν κρατούσε σφιχτά το χέρι του Χάρι όταν έφτασε στο κτίριο Paul-Henri Spaak και δεν απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Ο Δούκας του Σάσεξ αργότερα εκφώνησε μόνος του μια 20λεπτη ομιλία. Τόνισε τη σημασία της πρόληψης, λέγοντας ότι τα παιδιά πρέπει να αισθάνονται ασφαλή «ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται» και δεν αναφέρθηκε άμεσα στην Μαρκλ τον πρεσβύτερο. Επέκρινε επίσης τις πολιτικές απορρήτου των εταιρειών τεχνολογίας, οι οποίες εμποδίζουν τους θλιμμένους γονείς να έχουν πρόσβαση στα τηλέφωνα των παιδιών που έχουν πεθάνει για να κατανοήσουν τον θάνατό τους.

«Γιατί, όταν ρωτάμε αν μπορεί να διατηρήσει ένα παιδί ασφαλές, όλα ξαφνικά γίνονται περίπλοκα;» ρώτησε. «Δεν ζητώ έναν κόσμο χωρίς τεχνολογία. Αυτό δεν είναι δυνατό, δεν είναι αυτό που θέλουν οι νέοι και σίγουρα δεν είναι αυτό που θέλω εγώ για τα δικά μου παιδιά.

«Η προσέγγισή μου στη ζωή, και στην αξία της, ίσως όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν πάντα η πρόληψη. Να αποτρέπουμε τη βλάβη πριν συμβεί, αντί να περιμένουμε την τραγωδία πριν αποφασίσουμε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει», πρόσθεσε.

Η Μέγκαν αγκάλιασε τη Σάντρα Σπιτάελς, ​​η οποία εκφώνησε μια ομιλία για τον 15χρονο γιο της, Γκλεν, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2017, αφού δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο μια γυμνή φωτογραφία του.

Ο Χάρι φάνηκε να ρωτάει τη Σπιτέλς: «Είσαι καλά;»

Το Lost Screen Memorial, το οποίο εγκαινιάστηκε στη Νέα Υόρκη τον περασμένο μήνα, είναι μια συλλογή εικόνων νέων ανθρώπων των οποίων οι θάνατοι πιστεύεται ότι επηρεάστηκαν από τις εμπειρίες τους στο διαδίκτυο. Τώρα προβάλλεται στην Ευρώπη και υποστηρίζεται από το φιλανθρωπικό ίδρυμα Archewell του Χάρι και της Μέγκαν.

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