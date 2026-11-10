Συνάντηση Βρούτση – Φασούλα με φόντο τις εξελίξεις στην ΕΟΚ: «Δεν πρόκειται να στηρίξουμε κανέναν υποψήφιο, δεν παρεμβαίνουμε» – «Καλώ όλους να προχωρήσουμε ενωτικά»

Takeaways by to pontiki AI Ο παλαίμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής Παναγιώτης Φασούλας συναντήθηκε την Τρίτη με τον υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, για να συζητήσουν το μέλλον του αθλήματος μετά τα πρόσφατα γεγονότα.

Ο Παναγιώτης Φασούλας, ως υποψήφιος πρόεδρος της ΕΟΚ, κάλεσε τους υπόλοιπους υποψηφίους σε δημόσια συζήτηση στα γραφεία της Ομοσπονδίας την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

Ο Γιάννης Βρούτσης διευκρίνισε ότι το Υπουργείο Αθλητισμού δεν παρεμβαίνει στην εκλογική διαδικασία και διατηρεί ουδέτερη στάση απέναντι σε όλους τους υποψηφίους.

Το Υπουργείο Αθλητισμού έχει διαβιβάσει τις καταγγελίες στη Δικαιοσύνη και έχει διατάξει έκτακτους οικονομικούς ελέγχους, ενώ παράλληλα παρακολουθεί την προετοιμασία των Εθνικών Ομάδων.

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Συνάντηση το μεσημέρι της Τρίτης (10/11) είχε ο παλαίμαχος διεθνής του μπάσκετ Παναγιώτης Φασούλας με τον υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, με θέμα το μέλλον του αθλήματος μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε τις προηγούμενες ημέρες.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν οι επερχόμενες εκλογές της ΕΟΚ, με τον Παναγιώτη Φασούλα, ως υποψήφιο για την προεδρία της να κάνει κάλεσμα για μεγάλη συζήτηση στα γραφεία της Ομοσπονδίας την Παρασκευή (13/11) μεταξύ όσων διεκδικήσουν τη θέση.

«Από την πρώτη στιγμήν κατέθεσα ότι δεν είναι ο σκοπός μου ούτε να διοριστώ πρόεδρος, ούτε να βγω πρόεδρος. Έχουμε καταθέσει το πρόγραμμά μας, ξέρουν ότι τι σκέφτομαι για το μπάσκετ.

Καλώ όλους αυτούς που θέλουν να καταθέσουν υποψηφιότητα ως πρόεδροι να κάνουμε μία συζήτηση για όλα τα θέματα πάνω στο μπάσκετ. Τους καλώ λοιπόν την Παρασκευή (13/11), έτσι αυθαίρετα θα το πω, 12:00 το μεσημέρι στην αίθουσα “Γιώργος Κολοκυθάς” στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

Να έρθουν να συζητήσουμε. Καλώ και τα Μέσα να είναι εκεί. Να συζητήσουμε, να δούμε το μέλλον του μπάσκετ πώς το βλέπει ο καθένας και εάν μπορούμε να συμφωνήσουμε και να προχωρήσουμε ενωτικά”,είπε ο Παναγιώτης Φασούλας.

Βρούτσης: Δεν παρεμβαίνουμε στην εκλογική διαδικασία

Από την πλευρά του ο Γιάννης Βρούτσης, τόνισε ότι η πόρτα του Υπουργείου Αθλητισμού είναι ανοιχτή, για θεσμική συνάντηση, με όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να παρουσιάσουν τις σκέψεις και τις προτάσεις τους για την επόμενη ημέρα του ελληνικού μπάσκετ.

Ο Υπουργός Αθλητισμού επανέλαβε στον κ. Φασούλα την ξεκάθαρη θέση του πως «δεν στηρίζουμε και δεν πρόκειται να στηρίξουμε κανέναν υποψήφιο. Δεν παρεμβαίνουμε στην εκλογική διαδικασία. Σεβόμαστε απόλυτα το αυτοδιοίκητο των αθλητικών Ομοσπονδιών και την ανεξαρτησία τους. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η Πολιτεία μένει αμέτοχη. Έχει σαφή θεσμική ευθύνη να διασφαλίζει τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Να ασκεί τους ελέγχους που προβλέπει ο νόμος και να ενεργοποιεί τις αρμόδιες διαδικασίες, χωρίς να υποκαθιστά τη Δικαιοσύνη ή τα όργανα των Ομοσπονδιών».

Ο κ. Βρούτσης υπενθύμισε ότι από την πρώτη στιγμή το Υπουργείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ενεργεί άμεσα με βάση τις αρμοδιότητές του:

• διαβιβάστηκαν οι καταγγελίες στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τη διερεύνησή τους από τη Δικαιοσύνη,

• ζητήθηκαν έκτακτοι οικονομικοί και διαχειριστικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές και αναστάλθηκαν προσωρινά οι προβλεπόμενες επιχορηγήσεων,

• κλήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ για τις προβλεπόμενες θεσμικές ενέργειες και υλοποίησε τον συμφωνημένο οδικό χάρτη, με τις εκλογές να έχουν οριστεί, δια ζώσης, για τις 20 Δεκεμβρίου 2026,

• μέσω της πλατφόρμας e-Κούρος, θωρακίζεται κάθε εκλογική διαδικασία, διασφαλίζοντας ότι σε αυτήν συμμετέχουν μόνο νόμιμα σωματεία και νόμιμοι εκπρόσωποί τους (στην προκειμένη περίπτωση 762 σωματεία, που πληρούν και τις αγωνιστικές προϋποθέσεις).

«Προτεραιότητά μας ήταν και είναι», τόνισε ο κ Βρούτσης στον κ. Φασούλα, «η απρόσκοπτη λειτουργία όλων των διοργανώσεων του ελληνικού μπάσκετ και η στήριξη των Εθνικών μας Ομάδων. Οι διεθνείς αθλητές και οι αθλήτριές μας έχουν την έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας, προετοιμάζονται και είμαι βέβαιος πως θα ανταποκριθούν απερίσπαστοι στις σημαντικές αγωνιστικές υποχρεώσεις αυτού του μήνα. Καμία διοικητική ή εκλογική αντιπαράθεση δεν θα επισκιάσει την αγωνιστική τους προσπάθεια».

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