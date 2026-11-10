Το NFL τον τιμωρεί, εκείνος δεν σωπαίνει: Ο Αζίζ Αλ Σαϊρ έχει γίνει η φωνή των αθλητών για την Παλαιστίνη

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Στο NFL, εκεί όπου κυριαρχούν τα εκατομμύρια, οι χορηγοί, τα εντυπωσιακά touchdowns και η λάμψη των γηπέδων, ένας παίκτης αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τη δημοσιότητά του για κάτι πολύ μεγαλύτερο από το ίδιο το άθλημα.

Ο λόγος για τον Αζίζ Αλ Σαϊρ, linebacker των Χιούστον Τέξανς ο οποίος έχει επιλέξει να μετατρέψει κάθε διαθέσιμη ευκαιρία σε μια δημόσια τοποθέτηση για την Παλαιστίνη και τους ανθρώπους που βιώνουν τη φρίκη του πολέμου στη Γάζα.

Η ιστορία του δεν ξεκίνησε με μια μεγάλη συνέντευξη ή μια πολιτική δήλωση. Ξεκίνησε μέσα στο γήπεδο, μέσα από τα παπούτσια του.

Το 2024, στο πλαίσιο της καμπάνιας του NFL «My Cause, My Cleats», που επιτρέπει στους αθλητές να προβάλλουν φιλανθρωπικούς σκοπούς μέσα από τα παπούτσια τους, ο Al-Shaair επέλεξε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Φόρεσε ειδικά σχεδιασμένα παπούτσια με τα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας και το μήνυμα «FREE».

Παράλληλα, ανέδειξε το έργο του Palestine Children’s Relief Fund, μιας ανθρωπιστικής οργάνωσης που προσφέρει ιατρική και ανθρωπιστική βοήθεια σε παιδιά της Παλαιστίνης.

Για εκείνον, όμως, αυτό δεν ήταν αρκετό.

Το NFL τον τιμώρησε, αλλά αυτός δεν σταμάτησε

Τον Ιανουάριο του 2026, σε αγώνα των Houston Texans απέναντι στους Pittsburgh Steelers, εμφανίστηκε με μια φράση γραμμένη κάτω από τα μάτια του: «STOP THE GENOCIDE».

Ένα μήνυμα που συνδέθηκε με τη γενοκτονία στη Γάζα, αλλά και με την ανθρωπιστική κρίση στο Σουδάν. Η αντίδραση του NFL ήταν άμεση. Η λίγκα τού επέβαλε πρόστιμο 11.593 δολαρίων, επικαλούμενη τους κανονισμούς που απαγορεύουν μη εγκεκριμένα προσωπικά μηνύματα στον αγωνιστικό εξοπλισμό.

Ο Αλ Σαϊρ, ωστόσο, δεν έκανε πίσω.

Στον επόμενο αγώνα των Texans απέναντι στους New England Patriots, εμφανίστηκε ξανά στην προθέρμανση με το ίδιο μήνυμα. Αυτή τη φορά, όμως, υπήρξε προειδοποίηση: εάν το διατηρούσε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, θα μπορούσε να απομακρυνθεί από τον αγωνιστικό χώρο. Τελικά, αναγκάστηκε να το αφαιρέσει πριν από τη σέντρα.

Η εξήγηση που έδωσε στη συνέχεια ήταν αποκαλυπτική για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον ρόλο του ως αθλητής. Όπως είπε, είναι δύσκολο να σκέφτεται κανείς ένα παιχνίδι και να στενοχωριέται για το ποδόσφαιρο, όταν υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν καθημερινά. Και πρόσθεσε πως, αν το μήνυμά του κάνει κάποιους να αισθάνονται άβολα, θα πρέπει να αναλογιστούν πώς αισθάνονται εκείνοι που ζουν αυτή την πραγματικότητα.

Η πιο συγκινητική στιγμή, ωστόσο, ήρθε τον Σεπτέμβριο του 2026. Αυτή τη φορά δεν επέλεξε ένα γενικό σύνθημα. Επέλεξε να γράψει δύο ονόματα.

Hind Rajab. Wafaa Akila.

Η Hind ήταν μόλις πέντε ετών και η Wafaa οκτώ. Δύο παιδιά από τη Γάζα, δύο ζωές που χάθηκαν μέσα στη βία του πολέμου. Ο Al-Shaair επέλεξε να τις αναφέρει ονομαστικά, θέλοντας να θυμίσει στον κόσμο ότι πίσω από τους αριθμούς των νεκρών υπάρχουν πραγματικοί άνθρωποι, παιδιά με ονόματα και ιστορίες.

Το NFL τον τιμώρησε ξανά, επιβάλλοντάς του πρόστιμο 11.941 δολαρίων για την πρώτη από αυτές τις κινήσεις. Η υπόθεση, όμως, προκάλεσε και ένα κύμα συμπαράστασης. Ο σταρ του NBA Κάιρι Ιρβινγκ προσφέρθηκε να καλύψει το πρόστιμό του, δείχνοντας ότι το μήνυμα του Αλ Σαϊρ είχε ξεπεράσει προ πολλού τα όρια του NFL.

Παράλληλα, ο παίκτης έχει συμμετάσχει σε ανθρωπιστικές δράσεις στην Ιορδανία, συναντώντας παιδιά και οικογένειες που έχουν πληγεί από τον πόλεμο.

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