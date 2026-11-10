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10.11.2026 10:06

«Αν δεν μιλήσεις με τον Μαυραγάνη, δεν θα τα πάμε καθόλου καλά»: Πιτσίλκας, Φούφης και Χριστοδούλου «καίνε» τον Λιόλιο

10.11.2026 10:06
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Νέα διάσταση στην υπόθεση του Basketgate δίνουν οι χθεσινές καταθέσεις τριών ανθρώπων της ελληνικής διαιτησίας, οι οποίοι πέρασαν το κατώφλι του ανακριτή.

Οι Νίκος Πιτσίλκας, Χρήστος Χριστοδούλου και Γιάννης Φούφης περιέγραψαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα σύστημα παρεμβάσεων στη λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ) και στους ορισμούς των διαιτητών με… μπροστάρη τον Μαυραγάνη.

Οι δύο πρώην διαιτητές υποστήριξαν ότι, όταν ανέλαβαν καθήκοντα στην ΚΕΔ, έλαβαν σαφές μήνυμα από τον Βαγγέλη Λιόλιο: «Θα μιλάτε πριν με τον Μαυραγάνη και μετά θα ορίζετε». 

Πρόκειται για κατάθεση που «καίει» Μαυραγάνη και Λιόλιο καθώς ο δεύτερος στην κατάθεσή του ισχυριζόταν ότι ο συνεργάτης του δεν καθοδηγούνταν από τον ίδιο.

Οι Χριστοδούλου και Πιτσίλκας φέρονται επίσης να περιέγραψαν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η ΚΕΔ, κάνοντας αναφορές στον Στέλιο Κουκουλεκίδη και στην επιρροή που, κατά τους ισχυρισμούς τους, ασκούσαν οι Λιόλιος και Μαυραγάνης. Το γεγονός ότι οι δύο παράγοντες της διαιτησίας παρέμειναν στην Επιτροπή μόλις μία ημέρα πριν παραιτηθούν προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στην εικόνα των εσωτερικών αντιπαραθέσεων.

Η κατάθεση Φούφη

Ακόμη πιο συγκεκριμένη είναι η αναφορά στην κατάθεση του διεθνούς διαιτητή Γιάννη Φούφη.

Σύμφωνα με το SDNA, ο Φούφης προσκόμισε μηνύματα που αποδίδονται στον Λιόλιο, μεταξύ των οποίων και το χαρακτηριστικό: «Αν δεν πας να μιλήσεις με τον Μαυραγάνη, δεν θα τα πάμε καθόλου καλά στη συνέχεια». Περιέγραψε τον Μαυραγάνη ως πρόσωπο που αναλάμβανε τις επικοινωνίες με διαιτητές, ενώ απέδωσε στον Ηλία Κορομηλά ρόλο συνδετικού κρίκου με την ΚΕΔ.

Οι νέες μαρτυρίες έρχονται να προστεθούν σε όσα είχαν προηγουμένως έγιναν γνωστά από την κατάθεση του διαιτητή Παναγιώτη Ελευθεριάδη ο οποίος περιέγραψε στην κατάθεσή του τη σχέση Λιόλιου-Μαυραγάνη και το πώς «κανόνιζαν τα πάντα». Μάλιστα, ανέφερε πως ο Μαυραγάνης ήταν «ενήμερος» για ότι αφορούσε την διαιτησία, ενώ έκανε λόγο για «στενή σχέση» του επιχειρηματία με τον διαιτητή Κορομηλά. 

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