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10.11.2026 10:00

Προαστιακός: Νεαρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε συρμό

10.11.2026 10:00
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Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (9/11) σε συρμό του Προαστιακού, όταν νεαρός άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια του δρομολογίου.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το περιστατικό έγινε αντιληπτό περίπου στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν επιβάτες διαπίστωσαν ότι ο νεαρός άνδρας είχε χάσει τις αισθήσεις του και ενημέρωσαν άμεσα τις αρμόδιες Αρχές.

Με την άφιξη του συρμού στον σταθμό του Κιάτου, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρέλαβαν τον άνδρα, ο οποίος εξακολουθούσε να μην έχει τις αισθήσεις του, και τον μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Παράλληλα, στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνίων, προκειμένου να επιληφθούν του περιστατικού.

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