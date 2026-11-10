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10.11.2026 10:08

Μετά τη Φινλανδία και τη Νορβηγία και η Βρετανία «ψάχνεται» για επικοινωνία με τον Πούτιν

10.11.2026 10:08
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Η Βρετανία θα προτιμούσε να έχει επιπλέον διαύλους επικοινωνίας με τη Ρωσία, ιδιαίτερα σε στρατιωτικό επίπεδο για να μειωθεί ο κίνδυνος λανθασμένου υπολογισμού, δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ, σύμφωνα με συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα στη Financial Times.

«Έχουμε την πρεσβεία μας στη Μόσχα. Αυτός είναι ένας σημαντικός δίαυλος… Θα προτιμούσα πολύ να υπάρχουν και επιπλέον δίαυλοι επικοινωνίας, ιδιαίτερα σε στρατιωτικό επίπεδο», δήλωσε στη FT ο Στρίτινγκ.

«Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος λανθασμένου υπολογισμού και γι’ αυτό είναι σημαντικό να έχουμε αυτήν την άμεση επικοινωνία», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις αυτές του Βρετανού υπουργού Άμυνας γίνονται καθώς Ρώσοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι έχει προγραμματιστεί να συναντηθούν από σήμερα για συνομιλίες δύο ημερών υπό τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ – για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο – αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί την περασμένη εβδομάδα ότι είναι δυνατό να επιτευχθεί ευρεία ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία που μαίνεται για τεσσεράμισι χρόνια, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει και την ασφάλεια της Ευρώπης.

Οι σχέσεις ανάμεσα στη Μόσχα και τις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, συμπεριλαμβανομένου του Λονδίνου, έχουν παγώσει μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ωστόσο οι υπουργοί Εξωτερικών της Ρωσίας και της Γερμανίας συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, έχοντας τις πρώτες συνομιλίες αυτού του είδους μετά την εισβολή.

Την περασμένη εβδομάδα ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα ταξιδέψει στη Βρετανία για τη σύνοδο κορυφής της G20, λόγω των βρετανικών κυρώσεων σε βάρος του.

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