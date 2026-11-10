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10.11.2026 08:39

Πάφος: 20χρονος σκότωσε με μαχαίρι τον 51χρονο σύντροφο της μητέρας του

10.11.2026 08:39
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Στη σύλληψη μητέρας και γιου προχώρησε τα ξημερώματα η κυπριακή Αστυνομία, έπειτα από τον εντοπισμό ενός 51χρονου Βρετανού, θανάσιμα τραυματισμένου από μαχαίρι, μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή της Πέγειας, στην Πάφο.

Το θύμα ήταν μόνιμος κάτοικος της περιοχής και, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο θανάσιμος τραυματισμός του σημειώθηκε κατά τη διάρκεια οικογενειακού επεισοδίου στο σπίτι όπου διέμενε με τη 42χρονη σύντροφό του και τον 20χρονο γιο της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος φέρεται να παραδέχθηκε κατά την ανάκρισή του ότι τραυμάτισε με μαχαίρι τον σύντροφο της μητέρας του.

Ο νεαρός υποστήριξε ότι χθες, Δευτέρα, το απόγευμα αντιλήφθηκε πως ο 51χρονος διαπληκτιζόταν έντονα με τη μητέρα του. Όπως ισχυρίστηκε, όταν πλησίασε είδε τον άνδρα να τη χτυπά και αποφάσισε να παρέμβει.

Ακολούθησε συμπλοκή μεταξύ των δύο ανδρών, κατά την οποία, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του 20χρονου, ο 51χρονος επιχείρησε να τον χτυπήσει με μαχαίρι. Ο νεαρός φέρεται να υποστήριξε ότι κατά τη συμπλοκή κατάφερε να πάρει το μαχαίρι και τραυμάτισε τον πατριό του.

Οι ισχυρισμοί αυτοί εξετάζονται από τους ανακριτές και δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Τον εγκατέλειψαν μέσα στο αυτοκίνητο

Μετά τον τραυματισμό του 51χρονου, ο 20χρονος και η μητέρα του φέρονται να τον έβαλαν σε αυτοκίνητο, προκειμένου να τον μεταφέρουν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Ωστόσο, σύμφωνα με την κατάθεση του νεαρού, σε μικρή απόσταση από την κατοικία τους έχασαν τον έλεγχο του οχήματος και το εγκατέλειψαν.

Γυναίκα επικοινώνησε με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων, αναφέροντας ότι στην οδό Βατουδιών, στην Πέγεια, βρισκόταν τραυματισμένος άνδρας στη θέση του συνοδηγού αυτοκινήτου.

Από τις έρευνες προέκυψε ότι το τηλεφώνημα φέρεται να έγινε από τη σύντροφο του θύματος, η οποία στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο μαζί με τον γιο της.

Ο 51χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Χειροπέδες σε μητέρα και γιο

Οι αστυνομικές έρευνες επικεντρώθηκαν αρχικά στο αυτοκίνητο και στην εξακρίβωση της ταυτότητας του νεκρού. Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν οι ανακριτές οδηγήθηκαν στη 42χρονη και στον 20χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν βάσει δικαστικών ενταλμάτων.

Ο νεαρός φέρεται να ομολόγησε, παραδεχόμενος την εμπλοκή του στον θανάσιμο τραυματισμό του 51χρονου.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, προκειμένου η Αστυνομία να ζητήσει την προσωποκράτησή τους για τις ανάγκες των ανακρίσεων.

Παράλληλα, οι ανακριτές αναζητούν το μαχαίρι με το οποίο τραυματίστηκε ο 51χρονος, ενώ η νεκροτομή στη σορό του έχει προγραμματιστεί για αργότερα σήμερα.

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου συνεχίζει τις έρευνες για να εξακριβώσει τις ακριβείς συνθήκες της συμπλοκής και τον ρόλο καθενός από τους δύο συλληφθέντες.

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