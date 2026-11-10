Η Ελλάδα συμμετέχει με 120 εκατ. στο ευρωπαϊκό ταμείο ανάπτυξης για εταιρείες υψηλής τεχνολογίας

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Με 120 εκατ. ευρώ συμμετέχει η Ελλάδα στο κοινό επενδυτικό ταμείο της πρωτοβουλίας European Tech Champions Initiative του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις 9 Νοεμβρίου, η ελληνική εισφορά θα χρηματοδοτηθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό. Η Ελλάδα είναι μία από τις έξι χώρες που συμμετέχουν στο πρώτο κλείσιμο του σχήματος, στο οποίο οι συνολικές δεσμεύσεις κεφαλαίων διαμορφώνονται περίπου στα 2 δισ. ευρώ.

Μαζί με την Ελλάδα συμμετέχουν η Βουλγαρία, η Γερμανία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία και η Ισπανία. Στο συνολικό ποσό περιλαμβάνονται οι δεσμεύσεις των χωρών και του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το υπουργείο αναφέρει ότι οι πρώτες επενδυτικές εγκρίσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Η συμμετοχή αφορά έναν κοινό ευρωπαϊκό μηχανισμό, στον οποίο οι πόροι συγκεντρώνονται πριν από την επιλογή των επενδυτικών ταμείων που θα τους αξιοποιήσουν.

Πώς φτάνουν τα κεφάλαια στις επιχειρήσεις

Το κοινό σχήμα λειτουργεί ως ταμείο που επενδύει σε άλλα ταμεία. Στο πρώτο στάδιο, τα κεφάλαια τοποθετούνται σε επενδυτικά σχήματα που ειδικεύονται στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας. Στο επόμενο, οι διαχειριστές αυτών των σχημάτων επιλέγουν εταιρείες και συμμετέχουν στους γύρους χρηματοδότησής τους. Η διαδρομή αυτή έχει πρακτική σημασία για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η πρόσβαση στα κεφάλαια θα εξαρτηθεί από τα κριτήρια των επενδυτικών ταμείων και από το κατά πόσο τα επιχειρηματικά σχέδια ανταποκρίνονται στους στόχους τους. Η ανακοίνωση του υπουργείου περιγράφει τη συμμετοχή στο κοινό σχήμα και δεν αναφέρει κατανομή ανά χώρα προέλευσης των επιχειρήσεων.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε επιχειρήσεις ταχείας ανάπτυξης που χρειάζονται κεφάλαια για να αυξήσουν την κλίμακα της δραστηριότητάς τους. Για μια τεχνολογική εταιρεία, ένα τέτοιο στάδιο μπορεί να περιλαμβάνει επέκταση σε νέες αγορές, ενίσχυση της ομάδας ανάπτυξης προϊόντος ή δημιουργία εμπορικού δικτύου σε περισσότερες χώρες. Στόχος του ευρωπαϊκού σχήματος είναι να αυξηθούν οι διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης για εταιρείες που έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο και χρειάζονται μεγαλύτερους γύρους κεφαλαίων.

Σύμφωνα με το υπουργείο, μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές και η γαλλική πρωτοβουλία Tibi έχουν εκφράσει πρόθεση να διοχετεύσουν πάνω από 8 δισ. ευρώ συνολικά στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας και στις επιχειρήσεις ταχείας ανάπτυξης. Το ποσό αυτό αφορά ευρύτερες προθέσεις τοποθετήσεων. Τα περίπου 2 δισ. ευρώ, από την άλλη, αντιστοιχούν στις δεσμεύσεις του πρώτου κλεισίματος του κοινού ταμείου.

Η European Tech Champions Initiative ξεκίνησε το 2023. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το υπουργείο, έχει στηρίξει 15 επενδυτικά ταμεία, μέσω των οποίων χρηματοδοτήθηκαν περισσότερες από 50 επιχειρήσεις με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτές, 16 έχουν αποκτήσει αποτίμηση πάνω από 1 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία αφορούν την έως τώρα πορεία της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας. Για τη νέα συμμετοχή της Ελλάδας, τα επόμενα ορόσημα είναι οι εγκρίσεις των επενδύσεων στα επιμέρους ταμεία και, στη συνέχεια, οι χρηματοδοτήσεις που θα πραγματοποιήσουν αυτά. Από τις επιλογές των διαχειριστών και τις συμφωνίες με τις εταιρείες θα προκύψει η εικόνα για το πώς θα αξιοποιηθούν οι νέες κεφαλαιακές δεσμεύσεις.

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