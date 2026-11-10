Theon: Ανεβάζει τον στόχο ανάπτυξης πάνω από 20% με έσοδα 382,8 εκατ. στο εννεάμηνο

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Τον πήχη για τη μεσοπρόθεσμη οργανική ανάπτυξή της ανεβάζει η Theon International, έπειτα από ένα εννεάμηνο στο οποίο τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 37,1%, στα 382,8 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία θέτει πλέον στόχο ετήσιας οργανικής αύξησης των εσόδων άνω του 20%, από άνω του 15% προηγουμένως, και διατηρεί την πρόβλεψη για έσοδα περίπου 600 εκατ. ευρώ στο σύνολο του 2026. Με βάση τις πωλήσεις του εννεαμήνου, η επίτευξη του ετήσιου στόχου προϋποθέτει έσοδα περίπου 217 εκατ. ευρώ στο τελευταίο τρίμηνο.

Η αύξηση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από ταχύτερη άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας. Τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 107,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 48,4%, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) έφτασαν τα 100,2 εκατ. ευρώ, με άνοδο 44,4%. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT διαμορφώθηκε στο 26,2%, έναντι 24,8% στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Στο τρίτο τρίμηνο, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 40,4%, στα 134,1 εκατ. ευρώ, και τα προσαρμοσμένα EBIT κατά 59,5%, στα 35,1 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση αναμένει εντονότερη δραστηριότητα και περισσότερες νέες παραγγελίες στο τέταρτο τρίμηνο, επικαλούμενη την εποχικότητα του κλάδου. Για το σύνολο της χρήσης προβλέπει προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT περίπου 26%.

Οι παραγγελίες και η εικόνα του ανεκτέλεστου

Οι νέες παραγγελίες του εννεαμήνου ανήλθαν σε 285,2 εκατ. ευρώ, έναντι 232,7 εκατ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας άνοδο 22,5%. Στο τέλος Σεπτεμβρίου, ωστόσο, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο διαμορφώθηκε σε 1,38 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 5,4% σε σχέση με το τέλος Ιουνίου. Τα δικαιώματα προαίρεσης που συνδέονται με το ανεκτέλεστο ανήλθαν σε 897 εκατ. ευρώ και καταγράφονται χωριστά από τις ήδη συμφωνημένες παραγγελίες.

Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε στα 251,1 εκατ. ευρώ από 237,8 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου. Στο ίδιο διάστημα, ο δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης, που συγκρίνει τον καθαρό δανεισμό με τα προσαρμοσμένα EBITDA του τελευταίου δωδεκαμήνου, υποχώρησε από 1,7 σε 1,6 φορές.

Η νέα μονάδα στην Αθήνα και οι εξαγορές

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 18,1 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο. Για το σύνολο του 2026, η Theon αναμένει ότι θα διαμορφωθούν περίπου στα 25 εκατ. ευρώ, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 30 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία αποδίδει τη διαφορά στη μεταφορά μέρους των προγραμματισμένων δαπανών στο 2027. Στα βασικά έργα περιλαμβάνονται η νέα μονάδα στην Αθήνα για προϊόντα επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR), η οποία αναμένεται να λειτουργήσει το δεύτερο τρίμηνο του 2027, και η επέκταση και αναβάθμιση της Harder Digital.

Στο μέτωπο των εξαγορών, η Theon ολοκλήρωσε την απόκτηση της Merio, ενώ η συναλλαγή για την HGH Systèmes Infrarouges παραμένει σε εξέλιξη. Η διοίκηση συνδέει την αναβάθμιση του στόχου οργανικής ανάπτυξης με τη διεύρυνση της γκάμας προϊόντων και τις προοπτικές πωλήσεων σε βασικές αγορές. Το πρώτο ορόσημο, πάντως, είναι το κλείσιμο της φετινής χρήσης, καθώς στο τελευταίο τρίμηνο αντιστοιχεί πάνω από το ένα τρίτο των εσόδων που προβλέπει η εταιρεία για το 2026.