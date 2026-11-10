Ελένη Καστάνη: «Ο σύζυγός μου ήταν ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου – Δεν ερωτεύτηκα ξανά μετά τον χωρισμό μας» (Video)

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Για τον πρώην σύζυγό της και πατέρα του παιδιού της μίλησε η Ελένη Καστάνη, επισημαίνοντας ότι εκείνος αποτέλεσε τον μεγαλύτερο έρωτα της ζωής της, επισημαίνοντας ότι μετά τον χωρισμό τους, η ίδια δεν κατάφερε να ερωτευτεί ξανά.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η ηθοποιός τόνισε ότι παρά το διαζύγιό τους, οι σχέσεις τους ήταν άριστες, με την ηθοποιό να στέκεται στο πλευρό του μέχρι τον θάνατό του.

Αν και θεωρεί τη μοναξιά ένα είδος ελευθερίας και έμεινε μόνη για χρόνια από επιλογή, πλέον, η Ελένη Καστάνη δεν απορρίπτει το ενδεχόμενο μιας νέας σχέσης στο μέλλον.

«Ο γιος μου είναι 27. Τον έκανα στα 39. Μετάνιωσα που δεν έκανα δεύτερο παιδί. Μου ζήταγε εμένα το παιδάκι μου αδελφάκι. Τότε δεν ήμασταν πολύ καλά με τον σύζυγό μου, γι’ αυτό δεν έκανα άλλο. Αν ήμουν καλύτερα με τον σύζυγό μου, θα έκανα και δεύτερο παιδί, γιατί θα μπορούσα να το κάνω και σαν επάγγελμα, να είμαι μαμά» είπε αρχικά.

«Χωρίσαμε, είχαμε εξαιρετικές σχέσεις πάντα. Μέχρι που έφυγε από τη ζωή ήμασταν μαζί κι ας ήμασταν χωρισμένοι. Όταν με είχε ανάγκη στη ζωή του στο τέλος, τον φρόντιζα πάντα. Είχαμε 7 χρόνια διαφορά, ήταν μικρότερός μου. Εγώ ήμουν πολύ κατασταλαγμένη, όταν έγινα μαμά. Ο άντρας μου ήθελε ακόμα να διανύσει δρόμο, τα ξενύχτια του κι αυτά. Εγώ ήμουν εντελώς χορτάτη απ’ όλα αυτά τα πράγματα. Ήμουν αφιερωμένη στο παιδί μου και τότε, μάλιστα, έκανα μία δουλειά. Ή θέατρο ή τηλεόραση, δεν έκανα και τα δύο, για να βλέπω το παιδί. Και επίσης ένα λάθος που συνέβη σε εμάς… Δεν κατηγορώ τη διαφορά… Είναι ότι ήμουν έγκυος στην αρχή, έχασα το πρώτο παιδάκι και πέρασαν εφτά χρόνια μετά για να κάνω παιδί. Οπότε έφυγε λίγο, που λένε. Έφυγε ο πρώτος ενθουσιασμός, ας πούμε» πρόσθεσε.

«Σίγουρα ήταν ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου. Δεν ερωτεύτηκα ξανά μετά τον χωρισμό μας. Η πόρτα δεν ανοίγει εύκολα, όταν υπάρχει μικρό παιδί. Αλλά μου αρέσει η μοναξιά. Το πιστεύω ότι η μοναξιά είναι ελευθερία. Και από επιλογή έμεινα μόνη και επειδή φοβόμουν στην αρχή. Θεωρώ ότι όταν μεγαλώσω κι άλλο θα έχω σύντροφο, δεν το απορρίπτω» είπε, τέλος.

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