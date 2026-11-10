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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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10.11.2026 08:50

Η ΝΔ «ψάχνεται» για τους νέους

10.11.2026 08:50
GEORGIOU_ONNED

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Προβληματισμό προκαλούν σε Μαξίμου και Πειραιώς οι περίπου 400.000 νέοι που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά στις εκλογές του 2027, καθώς στην κυβέρνηση εκτιμάται ότι δεν έχουν και πολλά κίνητρα για να ψηφίσουν ΝΔ.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε σύσκεψη με τον πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ, Ορφέα Γεωργίου, στη διάρκεια της οποίας έγινε και το σχετικό brainstorming για την προσέγγιση της συγκεκριμένης ομάδας ψηφοφόρων.

Η στήλη μαθαίνει ότι στη σύσκεψη συζητήθηκε η εκπόνηση ειδικής καμπάνιας μέσω social media, αλλά και η κατάθεση προτάσεων πολιτικής για τους νέους, ειδικά, δε, για όσους ήδη έχουν βγει στην αγορά εργασίας. Το πού θα καταλήξει αυτή η κουβέντα, θα φανεί εν καιρώ.

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