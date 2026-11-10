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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

10.11.2026 08:50

Σενάριο σοκ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Σύνταξη στα 72 το 2080 και 1,6 εκατ. λιγότεροι στην αγορά εργασίας

10.11.2026 08:50
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Σύνταξη στα 72 και σχεδόν 1,6 εκατ. λιγότεροι άνθρωποι στην αγορά εργασίας. Αυτή είναι η εικόνα για την Ελλάδα του 2080, σύμφωνα με τις προβολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη γήρανση του πληθυσμού. Το εργατικό δυναμικό στις ηλικίες από 20 έως 64 ετών προβλέπεται να μειωθεί κατά 34%. Την ίδια ώρα, πάνω από ένας στους δύο ανθρώπους ηλικίας 65 έως 69 ετών θα δουλεύει ή θα ψάχνει δουλειά.

Οι αριθμοί δείχνουν το μέγεθος της αλλαγής. Το 2025, στην Ελλάδα εργάζονταν ή αναζητούσαν δουλειά 4,65 εκατ. άνθρωποι ηλικίας 20 έως 64 ετών. Το 2080, σύμφωνα με την έκθεση, θα είναι περίπου 3,07 εκατ. Η διαφορά είναι σχεδόν 1,6 εκατ. άνθρωποι. Αν μετρήσουμε μόνο όσους έχουν δουλειά, ο αριθμός τους πέφτει από τα 4,2 εκατ. στα 2,9 εκατ., δηλαδή κατά περίπου 1,3 εκατ.

Η Ελλάδα χάνει ανθρώπους από την αγορά εργασίας με διπλάσιο ρυθμό από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προβλεπόμενη μείωση είναι 34% εδώ και 17% στην ΕΕ. Μόνο τρεις χώρες έχουν μεγαλύτερη πτώση: η Λιθουανία, η Λετονία και η Πολωνία.

Πίσω από αυτή την εικόνα βρίσκεται η μείωση του πληθυσμού. Από τα 10,4 εκατ. κατοίκους, η Ελλάδα προβλέπεται να πέσει στα 7,6 εκατ. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η υποχώρηση στις ηλικίες 20 έως 64 ετών, από περίπου 6 εκατ. ανθρώπους σε 3,8 εκατ. Η έκθεση υπολογίζει ότι ο δείκτης γονιμότητας θα ανέβει από 1,20 σε 1,45 παιδιά ανά γυναίκα μέχρι το 2080. Ακόμη και με αυτή την αύξηση, οι νεότερες γενιές θα είναι μικρότερες.

Περισσότεροι στη δουλειά μετά τα 65

Σήμερα, στις ηλικίες 65 έως 69 ετών, περίπου 18 στους 100 εργάζονται ή αναζητούν δουλειά. Το 2080, η έκθεση υπολογίζει ότι θα είναι σχεδόν 54 στους 100. Στις ηλικίες 55 έως 64 ετών, το αντίστοιχο ποσοστό προβλέπεται να φτάσει στο 77%.

Το όριο των 72 ετών είναι εκτίμηση για το 2080 και προκύπτει από τη σύνδεση της ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής. Για τον εργαζόμενο, όμως, το ερώτημα είναι πρακτικό. Πόσο εύκολο είναι να συνεχίσει κανείς να δουλεύει μέχρι αυτή την ηλικία, ειδικά αν έχει περάσει δεκαετίες σε οικοδομές, αποθήκες, εργοστάσια ή νυχτερινές βάρδιες;

Για το ασφαλιστικό, η μείωση της απασχόλησης σημαίνει λιγότερους ανθρώπους που πληρώνουν εισφορές. Έτσι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία οι μισθοί και το πόσοι εργάζονται με δηλωμένη και ασφαλισμένη δουλειά. Από αυτά εξαρτάται, μεταξύ άλλων, πόσα χρήματα θα μπαίνουν κάθε μήνα στα ταμεία για να πληρώνονται οι συντάξεις.

Η οικονομία κόβει ταχύτητα πολύ νωρίτερα

Οι συνέπειες για την ανάπτυξη φαίνονται στην έκθεση αρκετά πριν από το 2080. Τη δεκαετία 2041–2050, ο μέσος ετήσιος ρυθμός δυνητικής ανάπτυξης της Ελλάδας, δηλαδή ο ρυθμός με τον οποίο μπορεί να μεγαλώνει η οικονομία με τους διαθέσιμους πόρους της, πέφτει στο 0,3%. Είναι η χαμηλότερη εκτίμηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το σύνολο της περιόδου 2026–2080, ο μέσος ρυθμός υπολογίζεται στο 0,8% για την Ελλάδα και στο 1% για την ΕΕ.

Και αυτό με την παραδοχή ότι η παραγωγικότητα της εργασίας θα αυξάνεται κατά 1,4% κάθε χρόνο. Με απλά λόγια, η έκθεση υπολογίζει ότι κάθε ώρα δουλειάς θα αποδίδει περισσότερο, ενώ οι άνθρωποι που δουλεύουν θα λιγοστεύουν. Ακόμη κι αν περισσότεροι μείνουν στη δουλειά μετά τα 65, η απώλεια εργατικού δυναμικού παραμένει μεγάλη. Αυτός είναι ο λογαριασμός που βγάζει η προβολή για την Ελλάδα, με λιγότερους ανθρώπους στην παραγωγή και περισσότερα χρόνια δουλειάς για όσους παραμένουν.

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