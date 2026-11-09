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09.11.2026 17:31

Ο Χάρης Θεοχάρης συγκρίνει τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας με την… ενημέρωση της ΔΕΗ

09.11.2026 17:31
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Δεν φαίνεται να έχουν τέλος οι γκάφες του Χάρη Θεοχάρη, υφυπουργού Εξωτερικών.

Μετά την επική ατάκα περί «κομμάτων που εκπροσωπούν τους κακομοίρηδες και αυτών που εκπροσωπούν τους νοικοκύρηδες», για την οποία αναγνώρισε το λάθος του, τη Δευτέρα επιχείρησε να υποβαθμίσει τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας στην Τουρκία, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Ωστόσο από την υποβάθμιση μέχρι τη… συρρίκνωση της κίνησης αυτής, ως «μη θέμα», ως κάτι ανάξιο αναφοράς και τετριμμένο ξεπερνά κάθε λογική.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών συνέκρινε τη διπλωματική κίνηση με… το χαρτάκι που αφήνει η ΔΕΗ για να ενημερώσει για επικείμενη διακοπή ρεύματος.

«Όταν η ΔΕΗ έρχεται και κολλάει ένα χαρτάκι στο σπίτι μου ότι την επόμενη Παρασκευή θα διακοπεί για δύο ώρες το ρεύμα, δεν ζητάει την άδειά μου. Με ενημερώνει για να κάνω κουμάντο», τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών και συμπλήρωσε, «Είναι πολύ απλό το σενάριο, το εξηγούμε για να το καταλάβει ο κόσμος», γιατί ο «κόσμος» ως γνωστόν, στερείται νοημοσύνης και πρέπει το «παράδειγμα» να γίνει τόσο απλοϊκό, ώστε να το κατανοεί κι ένα νήπιο.

Μόνο που σε αυτή την περίπτωση, ο ρόλος το κ. Θεοχάρη δεν είναι εκπαιδευτικός, ως μέλος της κυβέρνησης και μάλιστα στο κρίσιμο υπουργείο που διαχειρίζεται μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά, θα έπρεπε να ενημερώνει και όχι να «θολώνει τα νερά».

Το σχετικό απόσπασμα στο 09:25

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