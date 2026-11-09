Σάλος με Ισραηλινούς τουρίστες που πέταξαν στη θάλασσα εργαζόμενο στη Σρι Λάνκα: «Κάναμε πλάκα» (Video)

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Οργή έχει προκαλέσει βίντεο στο οποίο καταγράφεται η εξευτελιστική συμπεριφορά Ισραηλινών τουριστών σε εργαζόμενο στη Σρι Λάνκα.

Ο ντόπιος καταβεβλημένος πίνει λίγο νερό, όταν ένας από τους Ισραηλινούς τουρίστες τον σπρώχνει και τον πετά από το σκάφος. Οι υπόλοιποι ξεσπούν σε γέλια.

Israeli tourists filmed themselves laughing as they pushed a Sri Lankan boat operator into the water during a boat ride in Sri Lanka. Following widespread backlash, the tourists claimed “it was just a joke” and that they “didn’t mean to be mean,” adding that they are “good kids”… pic.twitter.com/QQuYmE3I8D — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) November 9, 2026

Oι ισραηλινοί προσπάθησαν να υποβαθμίσουν το περιστατικό, λέγοντας ότι έκαναν πλάκα και ο εργαζόμενος είναι καλά.

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