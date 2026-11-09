Σάλος με Ισραηλινούς τουρίστες που πέταξαν στη θάλασσα εργαζόμενο στη Σρι Λάνκα: «Κάναμε πλάκα» (Video)

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Οργή έχει προκαλέσει βίντεο στο οποίο καταγράφεται η εξευτελιστική συμπεριφορά Ισραηλινών τουριστών σε εργαζόμενο στη Σρι Λάνκα.
Ο ντόπιος καταβεβλημένος πίνει λίγο νερό, όταν ένας από τους Ισραηλινούς τουρίστες τον σπρώχνει και τον πετά από το σκάφος. Οι υπόλοιποι ξεσπούν σε γέλια.
Oι ισραηλινοί προσπάθησαν να υποβαθμίσουν το περιστατικό, λέγοντας ότι έκαναν πλάκα και ο εργαζόμενος είναι καλά.
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