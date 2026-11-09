Nvidia: Η Κίνα διαψεύδει ότι κατασκόπευε τον Τζένσεν Χουάνγκ, αλλά το Κογκρέσο δεν… πείθεται

Takeaways by to pontiki AI Η κινεζική κυβέρνηση απέρριψε τις κατηγορίες περί κατασκοπείας σε βάρος του επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, χαρακτηρίζοντάς τις αβάσιμες συκοφαντίες και εκστρατεία δυσφήμισης.

Η Nvidia ανακοίνωσε την έναρξη ανεξάρτητης έρευνας για τις καταγγελίες που συνδέουν τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας με κινεζική επιχειρηματία, η οποία φέρεται να συγκέντρωνε πληροφορίες για λογαριασμό του Πεκίνου.

Αμερικανοί βουλευτές απέστειλαν επιστολή στον Χουάνγκ ζητώντας εξηγήσεις για τις επαφές του και τα μέτρα προστασίας ευαίσθητων τεχνολογικών δεδομένων που εφαρμόζει η εταιρεία του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε δημόσια την εμπιστοσύνη του στον επικεφαλής της Nvidia, χαρακτηρίζοντάς τον έντιμο άνθρωπο, παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η υπόθεση στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχθηκε την εξωσυζυγική του σχέση με το επιχειρηματικό στέλεχος και ανέλαβε την προσωπική ευθύνη για τη συμπεριφορά του, δηλώνοντας πρόθυμος να συνεργαστεί με την εσωτερική έρευνα.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Κίνα απορρίπτει κατηγορηματικά τις καταγγελίες περί κατασκοπείας σε βάρος του επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, κάνοντας λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς και εκστρατεία δυσφήμισης του Πεκίνου. Η υπόθεση, ωστόσο, έχει προκαλέσει αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τοποθετείται δημόσια, μέλη του Κογκρέσου να ζητούν εξηγήσεις και την ίδια την εταιρεία να ξεκινά ανεξάρτητη έρευνα.

«Οι ισχυρισμοί περί δήθεν Κινέζου κατασκόπου είναι αβάσιμοι. Δεν είναι τίποτα περισσότερο από συκοφαντίες εναντίον της Κίνας», δήλωσε τη Δευτέρα (9/11) ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκούο Τζιακούν, κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Πεκίνο.

Η τοποθέτηση ήρθε μετά τις αποκαλύψεις των New York Times, σύμφωνα με τις οποίες αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν ότι μια Κινέζα επιχειρηματίας, με την οποία ο Χουάνγκ είχε αναπτύξει προσωπική σχέση, συγκέντρωνε πληροφορίες για λογαριασμό του Πεκίνου.

Στο επίκεντρο των δημοσιευμάτων βρίσκεται η Άλις Χουάνγκ, η οποία είχε συνδεθεί με την εταιρεία Megaspeed International, με έδρα τη Σιγκαπούρη. Η εταιρεία είχε βρεθεί αντιμέτωπη με ισχυρισμούς για παράνομη διακίνηση προηγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα.

Το Πεκίνο έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί δημόσια αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι ο επικεφαλής της Nvidia γνώριζε ή συμμετείχε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα κατασκοπείας.

Τραμπ: «Είναι έντιμος άνθρωπος»

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε δημόσια την Κυριακή, εκφράζοντας την εκτίμησή του προς τον επικεφαλής της Nvidia.

«Δεν έχω μιλήσει μαζί του γι’ αυτό. Ξέρω απλώς ότι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Ελπίζω να είναι όλα καλά», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Χουάνγκ «έντιμο άνθρωπο», επισημαίνοντας ότι έχει προσφέρει σημαντικά στη χώρα.

Όταν ρωτήθηκε εάν θα τον συμπεριλάμβανε σε προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ασία, απάντησε ότι θα ήταν ασφαλώς διατεθειμένος να τον πάρει μαζί του.

Οι δηλώσεις Τραμπ αποκτούν ιδιαίτερη σημασία λόγω της στενής συνεργασίας της αμερικανικής κυβέρνησης με τη Nvidia, σε μια περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένους ημιαγωγούς αποτελεί κεντρικό ζήτημα της τεχνολογικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Παρέμβαση του Κογκρέσου – Ζητούν εξηγήσεις από τον Χουάνγκ

Την ίδια ώρα ωστόσο, μέλη του Κογκρέσου αντιμετωπίζουν την υπόθεση πρωτίστως ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Τρεις Ρεπουμπλικανοί βουλευτές, οι Μπράιαν Μαστ, Τζον Μούλενααρ και Ρικ Κρόφορντ, επικεφαλής αντίστοιχων επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων, απέστειλαν επιστολή στον Χουάνγκ, ζητώντας να ενημερώσει το Κογκρέσο για τις επαφές του με την Άλις Χουάνγκ και για τα μέτρα που λαμβάνει η Nvidia προκειμένου να προστατεύει ευαίσθητες πληροφορίες.

Σύμφωνα με το Axios, οι βουλευτές υπογράμμισαν ότι τα πρόσφατα δημοσιεύματα εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για την πρόσβαση της Κίνας σε κρίσιμες αμερικανικές τεχνολογίες.

Ζήτησαν επίσης να αποσαφηνιστεί κατά πόσο οι επαφές που περιγράφονται στα δημοσιεύματα θα μπορούσαν να έχουν δημιουργήσει κινδύνους για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Η Nvidia είχε προηγουμένως υποστηρίξει ότι οι συναντήσεις του επικεφαλής της με πελάτες και στελέχη επιχειρήσεων αποτελούν συνηθισμένο μέρος των καθηκόντων του και ότι δεν παραχωρούνται ευαίσθητα εταιρικά μυστικά ή πληροφορίες σχετικές με την εθνική ασφάλεια.

Ανεξάρτητη έρευνα από τη Nvidia

Την ίδια ώρα, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε στις 8 Νοεμβρίου την έναρξη ανεξάρτητης έρευνας, μετά τα δημοσιεύματα που θέλουν τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας να έχει αποτελέσει στόχο ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.

Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στον Χουάνγκ, τονίζοντας ότι ο ίδιος υποστηρίζει πλήρως την έρευνα και έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί.

Ο επικεφαλής της Nvidia έχει αναγνωρίσει ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με επιχειρηματικό στέλεχος και, σε μήνυμα προς τους εργαζομένους της εταιρείας, ανέλαβε την προσωπική ευθύνη για τη συμπεριφορά του.

Η υπόθεση στη σκιά του τεχνολογικού ανταγωνισμού ΗΠΑ – Κίνας

Η υπόθεση ξεσπά σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο για τις σχέσεις Ουάσιγκτον και Πεκίνου, καθώς η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς κούρσας για την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα, επιδιώκοντας να περιορίσουν την πρόσβασή της σε τεχνολογίες υψηλών επιδόσεων.

Από την πλευρά του, ο Τζένσεν Χουάνγκ έχει ταχθεί επανειλημμένα υπέρ της χαλάρωσης ορισμένων περιορισμών, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές εταιρείες πρέπει να διατηρήσουν την παρουσία τους στην κινεζική αγορά.

Η συζήτηση αυτή έχει αποκτήσει νέα διάσταση μετά τις αποκαλύψεις για τις προσωπικές του επαφές και τα ερωτήματα που διατυπώνονται στην Ουάσιγκτον.

Διαβάστε επίσης:

Ο θρύλος του γαλλικού αθλητισμού, Τεντί Ρινέρ, θα είναι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές (video)

Ερντογάν για Κύπρο: Υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη και δύο λαοί στο νησί, ας το πάρει απόφαση η διεθνής κοινότητα

Πολωνία: Η τρομοκρατική επίθεση στη Κρακοβία έφερε πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με τα κίνητρα του δράστη