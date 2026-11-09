Ροζ σκάνδαλο Nvidia: Τα…νυχτοπερπατήματα του Τζένσεν Χουάνγκ θέτουν ζήτημα εθνικής ασφάλειας στις ΗΠΑ – Ποιος ήξερε τι για την εξωσυζυγική σχέση

Takeaways by to pontiki AI Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, παραδέχθηκε ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με την Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να είχε στρατολογηθεί από κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα για να διαπιστώσει εάν ο επικεφαλής της εταιρείας αποτέλεσε στόχο επιχείρησης ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, καθώς η Άλις Χουάνγκ είχε συνδεθεί με τη Megaspeed, εταιρεία που βρισκόταν υπό έρευνα για πιθανή διοχέτευση τσιπ στην Κίνα.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με την εταιρεία στην έρευνα, ενώ το διοικητικό συμβούλιο και ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς το πρόσωπό του.

Η αποκάλυψη της σχέσης επηρέασε τη μετοχή της Nvidia, η οποία κατέγραψε πτώση στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street μετά τη δημοσιοποίηση των εξελίξεων.

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Ζήτημα εθνικής ασφαλείας για τις ΗΠΑ τίθεται πλέον μετά την παραδοχή του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, με την Άλις Χουάνγκ, μια γυναίκα που, σύμφωνα με αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρεται να είχε στρατολογηθεί από τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

Η αποκάλυψη έρχεται σε αντίθεση με τις προηγούμενες διαβεβαιώσεις τόσο του ίδιου όσο και της εταιρείας ότι οι επαφές του με τη Χουάνγκ ήταν αποκλειστικά επαγγελματικές. Την Κυριακή, η Nvidia ανακοίνωσε ότι το διοικητικό συμβούλιό της διερευνά εάν ο Χουάνγκ είχε αποτελέσει «στόχο επιχείρησης ξένης υπηρεσίας πληροφοριών», έπειτα από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία Αμερικανοί αξιωματούχοι υποπτεύονταν ότι η Άλις Χουάνγκ είχε στρατολογηθεί από κινεζική υπηρεσία κατασκοπείας.

To μπαρ και το σφηνάκι

Οι εξελίξεις αυτές έχουν θέσει εν αμφιβόλω το μέλλον του Τζένσεν Χουάνγκ, τόσο στην ηγεσία μιας από τις πολυτιμότερες εταιρείες στον κόσμο όσο και ως εμβληματικού προσώπου της ραγδαίας ανάπτυξης των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει αναταράξεις στη μετοχή της Nvidia, η οποία υποχωρεί περίπου 5% σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street. Αντίθετα, οι μετοχές των ασιατικών προμηθευτών της εταιρείας δεν επηρεάστηκαν σημαντικά από τις αποκαλύψεις.

Για περισσότερο από έναν χρόνο, η Nvidia υποβάθμιζε τους δεσμούς του επικεφαλής της με τη Megaspeed, μια μέχρι πρότινος ελάχιστα γνωστή εταιρεία που προέκυψε από την απόσχιση δραστηριοτήτων μιας κινεζικής επιχείρησης ηλεκτρονικών παιχνιδιών, καθώς και με τη Χουάνγκ Λε, γνωστή και ως Άλις Χουάνγκ, η οποία είχε συμβάλει στη δημιουργία της. Τόσο η Nvidia όσο και ο Χουάνγκ παρουσίαζαν τη Megaspeed ως νόμιμο, αν και μεγάλο, αγοραστή των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, παρά τις ανησυχίες της αμερικανικής κυβέρνησης ότι η Κίνα ενδεχομένως χρησιμοποιούσε την επιχείρηση, με έδρα τη Σιγκαπούρη, για να αποκτήσει πρόσβαση σε προηγμένους ημιαγωγούς.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μάλιστα, παρά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για τη στενή σχέση του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, ο επικεφαλής της Nvidia συνέχιζε να χαρακτηρίζει τις επαφές τους «απολύτως φυσιολογικές». Οι επαφές του Τζένσεν Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ χρονολογούνται τουλάχιστον από το 2024. Τον Οκτώβριο του 2025, οι New York Times ανέφεραν ότι έναν χρόνο νωρίτερα η Άλις Χουάνγκ βρισκόταν σε μπαρ στην Ταϊπέι μαζί με μια ομάδα στελεχών τεχνολογικών επιχειρήσεων, όταν έβαλε στοίχημα ότι μπορούσε να πείσει τον επικεφαλής της Nvidia να τους συναντήσει.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, λίγο αφότου επικοινώνησε μαζί του, ο Τζένσεν Χουάνγκ εμφανίστηκε στο μπαρ και ήπιε μαζί με την παρέα ένα σφηνάκι ουίσκι. Απαντώντας τότε στο δημοσίευμα, ο εκπρόσωπος της Nvidia, Τζον Ρίτσο, είχε δηλώσει ότι «οι ομάδες της εταιρείας που δραστηριοποιούνται στις επιμέρους αγορές συχνά διοργανώνουν συναντήσεις με πελάτες και συνεργάτες στο πλαίσιο συνεδρίων και, όταν ο Τζένσεν είναι διαθέσιμος, ενδέχεται να του ζητήσουν να συμμετάσχει για να τους ενημερώσει σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά».

H αποκάλυψη του Bloomberg

Τον περασμένο Δεκέμβριο, το Bloomberg αποκάλυψε ότι η αμερικανική κυβέρνηση διερευνούσε τη μετοχική σύνθεση της Megaspeed και το ενδεχόμενο να διοχέτευε τσιπ της Nvidia στην Κίνα. Η Nvidia συνέχισε να υπερασπίζεται την επιχειρηματική σχέση της με τη Megaspeed, ωστόσο, ενδεχόμενη παράνομη μεταφορά των συγκεκριμένων τσιπ στην κίνα θα συνιστούσε σοβαρή παραβίαση των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές, που έχουν στόχο να περιορίσουν τις δυνατότητες της Κίνας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τον στρατιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι Αμερικανοί ερευνητές εστίαζαν ιδιαίτερα στην Άλις Χουάνγκ και στον ρόλο της στη Megaspeed. Εκπρόσωπος της Nvidia είχε δηλώσει τότε ότι ο εσωτερικός έλεγχος της εταιρείας δεν είχε εντοπίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Megaspeed είχε διοχετεύσει τσιπ στην Κίνα, καθώς και ότι η εταιρεία ανήκε εξ ολοκλήρου σε μετόχους εκτός Κίνας, λειτουργούσε εκτός της χώρας και δεν διέθετε Κινέζους μετόχους. Η Megaspeed απλώς παρέχει «μια υπηρεσία υπολογιστικού νέφους που επιτρέπεται βάσει των κανόνων ελέγχου των εξαγωγών», είχε υποστηρίξει εκείνη την εποχή ο εκπρόσωπος του τεχνολογικού κολοσσού.

Η Nvidia είχε επίσης δηλώσει ότι ζήτησε από αξιωματούχους στην Ουάσινγκτον να διευκρινίσουν εάν έπρεπε να διακόψει τις επιχειρηματικές της σχέσεις με τη Megaspeed, η οποία αρνιόταν οποιαδήποτε παρανομία, και έλαβε αρνητική απάντηση. «Όταν ο νόμος είναι σαφής, οι αμερικανικές εταιρείες τηρούν την αμερικανική νομοθεσία όπως είναι, όχι όπως θα ήθελαν να είναι οι επικριτές της Αμερικής», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της Nvidia.

Την ίδια περίοδο, η Nvidia έδινε μάχη στην Ουάσινγκτον για τη χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές των περιζήτητων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της. Από το 2022, η αμερικανική κυβέρνηση έχει αυστηροποιήσει σταδιακά τους περιορισμούς, με στόχο να εμποδίσει την Κίνα να αποκτά προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, στερώντας έτσι από τη Nvidia μια κρίσιμη αγορά για τα κορυφαία προϊόντα της. Με την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία, στις αρχές του 2025, ο Τζένσεν Χουάνγκ άσκησε πιέσεις στη νέα κυβέρνηση προκειμένου να επιτραπεί στην εταιρεία να ξαναρχίσει ορισμένες πωλήσεις τσιπ τεχνητής νοημοσύνης σε Κινέζους πελάτες.

Ο επικεφαλής της Nvidia ανέπτυξε στενή σχέση με τον Τραμπ, πραγματοποιώντας τακτικά δημόσιες εμφανίσεις στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου, ακόμη και κατά τη διάρκεια ταξιδιών του στο εξωτερικό, όπως στη Μέση Ανατολή και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι προσπάθειες αυτές απέδωσαν καρπούς, καθώς στα τέλη του 2025 ο Τραμπ αποφάσισε να επιτρέψει την πώληση στην Κίνα των τσιπ H200 προηγούμενης γενιάς της Nvidia.

«Απολύτως φυσιολογικές» σχέσεις

Τον περασμένο μήνα, όμως, οι New York Times αποκάλυψαν ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα πως η Άλις Χουάνγκ συνεργαζόταν με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, είχε στοχοποιήσει τον επικεφαλής της Nvidia και είχε αναπτύξει στενή σχέση μαζί του. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg News, μετά το δημοσίευμα της 29ης Οκτωβρίου, ο Τζένσεν Χουάνγκ υποστήριξε ότι οι επαφές του με την Άλις Χουάνγκ δεν διέφεραν από εκείνες που διατηρούσε με άλλους Κινέζους πελάτες και στελέχη επιχειρήσεων. Πρόσθεσε μάλιστα ότι εκείνη δεν εργαζόταν πλέον στη Megaspeed.

«Οι σχέσεις μας, οι επαφές μας, αφορούσαν τη Megaspeed και ήταν όλες απολύτως φυσιολογικές, χωρίς τίποτα το ασυνήθιστο», είχε δηλώσει τότε, υποστηρίζοντας επίσης ότι δεν είχε ενημερωθεί από την αμερικανική κυβέρνηση για τις υποψίες σχετικά με την Άλις Χουάνγκ. Ωστόσο, τις ημέρες που προηγήθηκαν της παραδοχής του Χουάνγκ, αυξήθηκαν οι πιέσεις από την Ουάσινγκτον προς τον επικεφαλής της Nvidia να δώσει πιο λεπτομερείς εξηγήσεις για τις επαφές του με την Άλις Χουάνγκ.

Την Πέμπτη, τρεις Ρεπουμπλικανοί βουλευτές ανακοίνωσαν ότι είχαν ζητήσει από τον Χουάνγκ να συμμετάσχει σε ενημέρωση κεκλεισμένων των θυρών στις 18 Νοεμβρίου, μία ημέρα μετά την προγραμματισμένη ανακοίνωση των τελευταίων τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, σε συνέχεια των δημόσιων εκκλήσεων της Δημοκρατικής γερουσιαστή Ελίζαμπεθ Γουόρεν, η οποία επίσης ζητούσε απαντήσεις.

Την Παρασκευή, οι New York Times ανέφεραν, ότι αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών είχαν ενημερώσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι η Άλις Χουάνγκ εργαζόταν για το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας, το οποίο την είχε στρατολογήσει προκειμένου να συλλέγει πληροφορίες για τον επικεφαλής της Nvidia. Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλούνταν οι NYT, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημερώθηκαν για τις πληροφορίες-κατηγορίες αυτές μέσω υπομνήματος των υπηρεσιών πληροφοριών.

Αργότερα την ίδια ημέρα, οι Financial Times ανέφεραν ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι πίστευαν πως η σχέση μεταξύ του Τζένσεν Χουάνγκ και της Άλις Χουάνγκ ήταν ερωτική. Η Nvidia, σε ανακοίνωσή της μετά το δημοσίευμα των New York Times στις 6 Νοεμβρίου, υποστήριξε ότι οι συνεργάτες της στον τομέα των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους «δεν μας ζητούν να επιδιώξουμε αλλαγές στην αμερικανική νομοθεσία ή να υποστηρίξουμε τις πωλήσεις στην Κίνα». Η εταιρεία πρόσθεσε ότι «πιστεύουμε πως, εάν αποτελούσαμε στόχο πραγματικής απειλής, η αμερικανική κυβέρνηση θα μας είχε ενημερώσει».

Τι ήξερε ο Ρούμπιο

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα των Financial Times σχετικά με το ενδεχόμενο ερωτικής σχέσης του επικεφαλής της με την Άλις Χουάνγκ, η Nvidia παρέπεμψε στις προηγούμενες δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της περί συνηθισμένων επαγγελματικών επαφών. Την Κυριακή, οι New York Times αποκάλυψαν ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε επιληφθεί της κατάρτισης ενός άκρως απόρρητου υπομνήματος την περασμένη άνοιξη, το οποίο προειδοποιούσε στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ για τη στενή σχέση του επικεφαλής της Nvidia με την Άλις Χουάνγκ.

Το υπόμνημα, σύμφωνα με την εφημερίδα, βασιζόταν σε διαβαθμισμένες πληροφορίες που είχαν συγκεντρωθεί μέσω ηλεκτρονικής παρακολούθησης της Άλις Χουάνγκ. Η εμπλοκή του Ρούμπιο υποδήλωνε την ανησυχία που επικρατούσε στα ανώτατα κλιμάκια της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με τη συγκεκριμένη σχέση παρότι ο ισχυρός άνδρας της αμερικανικής βιομηχανίας ημιαγωγών εξακολουθούσε να βρίσκεται στον στενό κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ. Λίγες ώρες μετά το νέο δημοσίευμα, ο Τζένσεν Χουάνγκ απέστειλε μήνυμα στους εργαζομένους της Nvidia, παραδεχόμενος ότι είχε εξωσυζυγική σχέση.

«Ήμουν άπιστος στη σύζυγό μου», ανέφερε ο 63χρονος Χουάνγκ στο εσωτερικό υπόμνημα. «Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μας», παραδέχθηκε. Απευθυνόμενος στους συναδέλφους του στη Nvidia, πρόσθεσε: «Αξίζετε κάτι καλύτερο από εμένα». Προς το παρόν, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia δηλώνουν ότι δεν έχουν λόγο να πιστεύουν πως τέθηκε σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ ή ότι διέρρευσαν απόρρητες πληροφορίες της εταιρείας.

«Το διοικητικό συμβούλιο έχει εμπιστοσύνη στον Τζένσεν», ανέφερε η Nvidia στην ανακοίνωση με την οποία γνωστοποίησε την έναρξη ανεξάρτητης έρευνας για την υπόθεση. Τον Χουάνγκ υπερασπίστηκε και ο ίδιος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι ο επικεφαλής της Nvidia θα πρέπει να παραμείνει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Από την πλευρά του, ο Χουάνγκ διαβεβαίωσε, στο μήνυμα που απέστειλε στους εργαζομένους, ότι θα συνεργαστεί με την εταιρεία για την έρευνα. «Αγαπώ τη χώρα μας και την εταιρεία μας και είμαι αποφασισμένος να προστατεύσω τη Nvidia και να στηρίξω την εθνική ασφάλεια της Αμερικής», ανέφερε.

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