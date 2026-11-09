Παυλόπουλος για καλώδιο: Η Γαλλία πλήττει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα εάν ενημέρωσε την Τουρκία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σαφέστατες αιχμές και αποστάσεις από τον χειρισμό της Γαλλίας σχετικά με τη ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία διατυπώνει ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, με φόντο το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου.

Σε συνέντευξή του στο Mega υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε ενημέρωση της Τουρκίας από τη γαλλική κυβέρνηση δεν δεσμεύει την Ελλάδα, καθώς, όπως τονίζει, το Παρίσι δεν έχει σχετική αρμοδιότητα ή εξουσιοδότηση.

Μάλιστα, εκτιμά ότι εάν πράγματι υπήρξε τέτοια ενέργεια, τότε πλήττονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, με πιθανές συνέπειες για την πορεία του έργου.

«Πολύ περισσότερο δεν δεσμεύει την Ελλάδα οιαδήποτε ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία ή άλλη ενημέρωσή της εκ μέρους της Γαλλικής Κυβέρνησης, αφού αυτή ουδεμία αρμοδιότητα ή εξουσιοδότηση έχει ως προς τούτο εν προκειμένω.

Επιπλέον, εάν έχει συμβεί κάτι τέτοιο είναι προφανές ότι η Γαλλική Κυβέρνηση πλήττει εμμέσως πλην σαφώς τα Κυριαρχικά Δικαιώματα της Ελλάδας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον της όλης επιχείρησης πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παυλόπουλος συμπλήρωσε ότι «η Ελλάδα, και ενόψει της τρέχουσας κρίσιμης συγκυρίας που σχετίζεται με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, πρέπει να προβεί -έστω και με σημαντική καθυστέρηση- και στις εξής δύο πρόσθετες ενέργειες για την περαιτέρω θωράκιση της Εθνικής Κυριαρχίας της και των Κυριαρχικών Δικαιωμάτων της στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο:

Πρώτον -και το είχα επισημάνει ευθύς εξ αρχής ως εν ενεργεία Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ήτοι από το 2019- να επεκτείνει αμέσως στα 12 ν.μ. την Αιγιαλίτιδα Ζώνη της ως προς όλα τα Νησιά μας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Έτσι θα απαντήσει, εμπράκτως και αποτελεσματικώς, στην Τουρκία, καθιστώντας ακόμα πιο εμφανές και πρόδηλο το νομικώς ανυπόστατο του «τουρκολιβυκού μνημονίου» και ακυρώνοντάς το στην πράξη.

Παράλληλα δε θα διευρύνει, όπως άλλωστε έχει δικαίωμα κατά το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας του ΟΗΕ, στην περιοχή το πεδίο άσκησης τόσο της stricto sensu Κυριαρχίας της όσο και των Κυριαρχικών Δικαιωμάτων της, π.χ. ως προς την Υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ που της αναλογεί.

Και, δεύτερον, να ενεργοποιήσει σε όλη τους την έκταση την κήρυξη και τον καθορισμό των ορίων της Ελληνικής Υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Γιατί ηττήθηκε ο Τραμπ

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στο θέμα της πανωλεθρίας των Ρεμπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε, κατά τη γνήμη του, «η συντριπτική ήττα του Ντόναλντ Τραμπ και των Ρεπουμπλικανών και η, αντιστρόφως ανάλογη περιφανής νίκη των Δημοκρατικών οφείλεται -τουλάχιστον κατά κύριο λόγο, και πέραν της συχνά αλλοπρόσαλλης συμπεριφοράς του- στην πλήρη ανακολουθία της πολιτικής του Αμερικανού Προέδρου σε σχέση με τις προεκλογικές δεσμεύσεις του στο πλαίσιο του MAGA.

Kαι ειδικότερα στο ότι αφενός αντί για το τέλος των πολέμων ο Τραμπ τους πολλαπλασίασε εμφανώς, με αποκορύφωμα τον πόλεμο με το Ιράν ο οποίο, επιπροσθέτως, έχει αμαυρώσει το διεθνές κύρος των ΗΠΑ.

Και, αφετέρου, αντί για το «οικονομικό θαύμα» των ΗΠΑ και την καλυτέρευση της ζωής του μέσου Αμερικανού η πολιτική Τραμπ την έχει επικινδύνως επιδεινώσει, κατ’ εξοχήν λόγω του πληθωρισμού και της επέκεινα αύξησης του κόστους ζωής καθώς και λόγω της εκτόξευσης του κόστους των στεγαστικών δανείων».

«Σε όλα αυτά» καταλήγει ο κ. Παυλόπουλος, «προστίθεται και η αύξηση του ήδη τεράστιου δημόσιου χρέους των ΗΠΑ, το οποίο ξεπέρασε τα 40 τρις δολάρια και ανήλθε έτσι στο 125% του ΑΕΠ.

Γεγονός το οποίο, πέραν των άλλων συνεπειών, έχει κλονίσει επικίνδυνα και το διεθνές οικονομικό κύρος των ΗΠΑ καθώς και την επενδυτική παντοδυναμία του δολαρίου, που επί πολλές δεκαετίες θωράκιζε την οικονομική ισχύ τους σε πλανητικό επίπεδο».

Διαβάστε επίσης

ΚΕΔΕ: Παραλήρημα Κυρίζογλου για το γαλάζιο φιάσκο στην Καλαμάτα – Η ρελάνς Δούκα που εξέθεσε τους κυβερνητικούς δημάρχους

Ρένα Δούρου: «Παλεύουμε για ενωτικό ψηφοδέλτιο με τις προοδευτικές δυνάμεις» – Κριτική σε ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και κυβέρνηση

Καλώδιο: Κόντρα για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα – Είναι «ενημέρωση ή άδεια;» ρωτά η αντιπολίτευση, υποβαθμίζει η Ντόρα