Ρένα Δούρου: «Παλεύουμε για ενωτικό ψηφοδέλτιο με τις προοδευτικές δυνάμεις» – Κριτική σε ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και κυβέρνηση

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Τη συγκρότηση ενωτικού ψηφοδελτίου με τις προοδευτικές δυνάμεις θέτει ως βασική επιδίωξη του ΣΥΡΙΖΑ η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου, ξεκαθαρίζοντας ότι, εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία, το κόμμα θα συμμετάσχει αυτόνομα στις επόμενες εκλογές.

Σε συνέντευξή της η κ. Δούρου αναφέρεται στις σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική και τη διαχείριση υποθέσεων οικονομικής παραβατικότητας.

Ερωτηθείσα εάν η θέση για αυτόνομη εκλογική κάθοδο θα διατηρηθεί ακόμη και στην περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας αλλάξει στάση πριν από τις εκλογές, η πρόεδρος της ΚΟ απαντά ότι οι αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν εξαρτώνται από τις επιλογές άλλων πολιτικών φορέων.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν ετεροκαθορίζεται. Δεν εξαρτά τις αποφάσεις του από άλλα κόμματα.»

Η ίδια αναφέρεται στις εσωκομματικές εξελίξεις του περασμένου Ιουλίου, υποστηρίζοντας ότι τερματίστηκε μια περίοδος αβεβαιότητας σχετικά με τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, η οποία, όπως εκτιμά, είχε επιβαρύνει και τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος.

«Παλεύουμε πλέον για ενωτικό ψηφοδέλτιο με τις προοδευτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και μπορούν.»

Η κ. Δούρου δηλώνει ότι, εάν η προσπάθεια δεν αποδώσει, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα εκπροσωπείται στην επόμενη Βουλή. Παρουσιάζει, παράλληλα, το κόμμα της ως δύναμη που μπορεί να συμβάλει στην ενότητα του προοδευτικού χώρου.

Το μήνυμα σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ

Στο ερώτημα για το ενδεχόμενο προγραμματικής συμφωνίας με το ΠΑΣΟΚ, η Ρένα Δούρου επιμένει ότι οποιαδήποτε συνεργασία πρέπει να στηρίζεται σε δημόσια διατυπωμένες πολιτικές θέσεις και όχι σε παρασκηνιακές συνεννοήσεις.

«Έχουμε απευθύνει δημόσια πρόταση συνεργασίας σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων, με όρους διαφάνειας, όχι παρακάμερας ή κοινωνικών συναναστροφών.»

Υπενθυμίζει ότι η επιδίωξη σύγκλισης με προοδευτικά κόμματα και προσωπικότητες περιλαμβάνεται στο καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και στις Πολιτικές Θέσεις του 5ου Συνεδρίου του, το 2025.

Κατά την ίδια, η ανάγκη συνεργασίας δεν αποτελεί πρόσφατη επιλογή του κόμματος.

Απευθυνόμενη στο ΠΑΣΟΚ και στην ΕΛΑΣ, τον πολιτικό φορέα του πρώην πρωθυπουργού, η κ. Δούρου ζητά να εγκαταλείψουν τη λογική της αυτόνομης εκλογικής επικράτησης.

«Πλέον ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ πρέπει να βάλουν στη μπάντα τα περί “νίκης με μία ψήφο” και “ή εμείς ή κανείς” και να επιλέξουν τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων.»

Η πρόεδρος της ΚΟ υποστηρίζει ότι οι δημοσκοπικές έρευνες καταδεικνύουν την αδυναμία ενός μεμονωμένου κόμματος να επικρατήσει της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τη συνεργασία ως αναγκαία προϋπόθεση για πολιτική αλλαγή.

Για το ενδεχόμενο επιστροφής βουλευτών στον ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου δηλώνει ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα ενισχύεται με πρόσωπα που, όπως αναφέρει, σέβονται τη λαϊκή εντολή και δεν αντιμετωπίζουν τη βουλευτική τους έδρα ως προσωπική ιδιοκτησία.

«Πλέον αριθμούμε 12 άτομα κι έπεται συνέχεια»

Σύμφωνα με την ίδια, η κοινοβουλευτική παρουσία του κόμματος αποτελεί συνέχεια της παράδοσης της Αριστεράς, με αναφορά και στον Ηλία Ηλιού.

Ως παραδείγματα της αντιπολιτευτικής δράσης του ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται την ανάδειξη υποθέσεων που το κόμμα χαρακτηρίζει σκάνδαλα, την αντίθεσή του στην πρόωρη αποπληρωμή φθηνού δημόσιου χρέους ύψους 13 δισ. ευρώ και τις παρεμβάσεις για την απόσυρση του άρθρου 23.

Αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η κ. Δούρου κατηγορεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι αξιοποιεί ζητήματα εξωτερικής πολιτικής για εσωτερικούς πολιτικούς σκοπούς.

Επικαλείται ειδικότερα τη στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών και τη δημόσια αντιπαράθεση για τη Δυτική Θράκη κατά την προεκλογική περίοδο του 2023.

Υποστηρίζει ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η χώρα διέθετε συνεκτική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία, με σαφείς θέσεις για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Κατά την εκτίμησή της, η στρατηγική εκείνη συνδύαζε τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την Άγκυρα, τη διπλωματική και στρατιωτική προάσπιση των ελληνικών θέσεων και τη στήριξη της Κύπρου. Αντιθέτως, καταλογίζει στη σημερινή κυβέρνηση ότι έχει εγκαταλείψει αυτή την προσέγγιση.

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ασκεί επίσης κριτική στον υπουργό Εξωτερικών για τον χαρακτηρισμό της Ελλάδας ως μικρομεσαίας χώρας και στον πρωθυπουργό για τη στενή σχέση του με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στο τελευταίο μέρος της συνέντευξης, η Ρένα Δούρου στρέφει την κριτική της στην κυβερνητική διαχείριση υποθέσεων φοροδιαφυγής και οικονομικής παραβατικότητας. Αμφισβητεί ότι οι πρόσφατες επιτυχίες των ελεγκτικών αρχών συνιστούν απόδειξη αποτελεσματικής αντιμετώπισης της διαφθοράς, υποστηρίζοντας πως αναδεικνύουν προβλήματα που παραμένουν άλυτα επί χρόνια.

Η ίδια καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι, παρά τις εξαγγελίες για ψηφιοποίηση, διαφάνεια και υγιή επιχειρηματικότητα, δεν έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη μεγάλη οικονομική παραβατικότητα.

Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κατευθύνονται σε ευνοούμενους επιχειρηματικούς ομίλους, αφήνοντας εκτός μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ειδική αναφορά κάνει στην υπόθεση «Mr Χωριάτικο», επικαλούμενη δημοσίευμα της εφημερίδας Documento σχετικά με φερόμενη εμπλοκή υψηλόβαθμων στελεχών της ΑΑΔΕ.

Με αφορμή τις συγκεκριμένες καταγγελίες, υπενθυμίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ζητήσει την παραίτηση του διοικητή της Αρχής, Γιώργου Πιτσιλή. Οι αναφορές σε εμπλοκή στελεχών αποτελούν καταγγελίες και όχι διαπιστωμένη ευθύνη.

Η κ. Δούρου επαναφέρει ακόμη το ζήτημα της εργασιακής κατάστασης 2.500 εργαζομένων της Pizza Fan, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν έχει δώσει απαντήσεις.

Κλείνοντας, ζητά την αποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία, αποδίδοντας στην κυβέρνηση την πολιτική ευθύνη για τις υποθέσεις που καταγγέλλει και για τη συνολική πορεία της χώρας.

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