Μητσοτάκης στις Σέρρες: Επιχείρηση ανάχωμα στον Σαμαρά και τις διαρροές προς τα δεξιά, τι σημαίνει η απουσία Καραμανλή

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Η τελευταία φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί τον νομό Σερρών ήταν τον Σεπτέμβριο του 2022. Χθες ξαναβρέθηκε στο προπύργιο του καραμανλισμού, με στόχο, πέρα από τα τυπικά της επίσκεψης, την επαναπροσέγγιση του παραδοσιακού ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Η παρουσία του συνδέθηκε με έργα υποδομής και εκδηλώσεις ιδιαίτερου ιστορικού και θρησκευτικού συμβολισμού. Μετά τη Μεσσηνία, εκλογική περιφέρεια του Αντώνη Σαμαρά, η περιοδεία αυτή σε έναν ακόμη τόπο με ισχυρούς δεσμούς με την παράταξη προσλαμβάνει χαρακτήρα πολιτικής συσπείρωσης, σε μια περίοδο κατά την οποία η διατήρηση της επιρροής της ΝΔ στη Μακεδονία αποτελεί κρίσιμο εκλογικό ζητούμενο.

Η απουσία Καραμανλή και το στοίχημα της συσπείρωσης

Η προηγούμενη επίσκεψή του στον νομό έγινε την 1η Σεπτεμβρίου 2022, τέσσερα χρόνια και δύο μήνες νωρίτερα. Τότε, ο πρωθυπουργός είχε δίπλα του τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Σήμερα, το πολιτικό περιβάλλον έχει αλλάξει και η τοπική Νέα Δημοκρατία προετοιμάζεται για μια αναμέτρηση με διαφορετικούς όρους, καθώς ο βουλευτής Σερρών έχει ανακοινώσει ότι δεν θα διεκδικήσει την επανεκλογή του.

Χθες ο κ. Καραμανλής δεν ήταν παρών στην επίσκεψη του πρωθυπουργού, ούτε και κανείς από το πολιτικό του γραφείο. Μάλιστα, το «παρών» στην επίσκεψη του πρωθυπουργού δεν έδωσε ούτε ο Θεόδωρος Καμπούρης, πρόεδρος της τοπικής ΝΔ της πόλης των Σερρών, ο οποίος παλαιότερα ήταν και πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής του νομού.

Η συγκεκριμένη απόφαση ανακοινώθηκε τον Απρίλιο, στον απόηχο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, εκκρεμεί η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για την παραπομπή του ή μη στο Ειδικό Δικαστήριο για το θέμα της τραγωδίας των Τεμπών.

Πολιτικά, πάντως, η απουσία Καραμανλή από τις εκλογές δημιουργεί μια νέα συνθήκη για τη ΝΔ στις Σέρρες, όπου το επώνυμο Καραμανλής αποτελούσε διαχρονικά ισχυρό σημείο αναφοράς. Η εκλογική κινητοποίηση χρειάζεται πλέον να οργανωθεί χωρίς αυτήν την υποψηφιότητα.

Το ζητούμενο για το κυβερνών κόμμα είναι να ανακτήσει την επαφή με ψηφοφόρους που απομακρύνθηκαν, είτε επιλέγοντας την αποχή είτε σχηματισμούς δεξιότερα της ΝΔ.

Στο κυβερνητικό σκέλος, ο πρωθυπουργός εγκαινίασε τις αναβαθμισμένες υποδομές του χιονοδρομικού κέντρου Λαϊλιά, με επένδυση περίπου δέκα εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και δυνατότητα χιονοδρομικής δραστηριότητας όλο τον χρόνο.

Παράλληλα, επισκέφθηκε το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, για την αναβάθμιση του οποίου έχει εγκριθεί χρηματοδότηση 11,16 εκατομμυρίων ευρώ.

Η πολιτική ανάγνωση αυτής της επιλογής είναι σαφής. Η προσπάθεια επανασύνδεσης με την περιοχή στηρίζεται στην προβολή συγκεκριμένων παρεμβάσεων και του αναπτυξιακού τους αποτελέσματος.

Ο πρωθυπουργός είχε και συνάντηση με τους αγρότες που πέρυσι, στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ήταν επικεφαλής του μπλόκου του Προμαχώνα και οι οποίοι τότε είχαν προκαλέσει επεισόδια και με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανό.

Το κλίμα ήταν καλό, καθώς ο κ. Μητσοτάκης τους ανέφερε ότι θα δει προσωπικά το πρόβλημά τους. Άλλωστε, ήδη στις 30 Ιουνίου είχε γίνει μια διορθωτική πληρωμή προς αυτούς, μετά από ενημέρωση του πρωθυπουργού από τους τοπικούς βουλευτές για το πρόβλημα που υπήρχε.

Ξεχωριστή θέση είχε η παρουσία του στις εκδηλώσεις των πολιούχων Παμμεγίστων Ταξιαρχών και στην επιστροφή εκκλησιαστικών κειμηλίων που είχαν αφαιρεθεί το 1917.

Η παράδοσή τους, ύστερα από επαφές με τη Βουλγαρία, συνδέει την επίσκεψη με την ιστορική μνήμη και τη θρησκευτική παράδοση της περιοχής. Πρόκειται για συμβολισμούς με ιδιαίτερη βαρύτητα για το συντηρητικό ακροατήριο, χωρίς αυτό να αναιρεί την αυτοτελή πολιτιστική σημασία του γεγονότος.

Η επίθεση Σαμαρά για τη «νεοφιλελεύθερη» πολιτική

Την ίδια ώρα, ο Αντώνης Σαμαράς επανήλθε με βιντεοσκοπημένη παρέμβαση για την ενέργεια, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση «νεοφιλελεύθερη» και καταλογίζοντάς της απουσία οράματος και στρατηγικής.

Η κριτική του εστιάζει στο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, στην εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα και στις επιλογές αξιοποίησης των εγχώριων ενεργειακών πόρων.

Έτσι, η αντιπαράθεση αποκτά σαφές οικονομικό και κοινωνικό περιεχόμενο, με επίκεντρο ένα πρόβλημα που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα.

Ο πρώην πρωθυπουργός προτείνει επαναλειτουργία της Πτολεμαΐδας 5, ολοκλήρωση των υδροηλεκτρικών έργων Μεσοχώρας και Συκιάς, ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων, επενδύσεις στην αποθήκευση, περισσότερες μακροχρόνιες συμβάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επιδότηση θέρμανσης με φυσικό αέριο.

Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, διεκδικώντας μια πολιτική με εντονότερα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Η αναφορά στην περιφέρεια προσδίδει στην παρέμβασή του ειδικό πολιτικό βάρος για περιοχές όπως οι Σέρρες.

Εδώ βρίσκεται και η ουσία της παράλληλης πολιτικής κινητικότητας. Ο Μητσοτάκης προβάλλει έργα, χρηματοδοτήσεις και παρουσία στην περιφέρεια ως επιχειρήματα ανανέωσης της εμπιστοσύνης.

Ο Σαμαράς αμφισβητεί την κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής, συνδέοντας την ενεργειακή αυτάρκεια με την κοινωνική προστασία.

Για τη ΝΔ, επομένως, η συσπείρωση απαιτεί πειστικές απαντήσεις στις αιτίες της δυσαρέσκειας.

Η επίσκεψη στις Σέρρες εντάσσεται σε αυτήν την προσπάθεια, της οποίας η αποτελεσματικότητα θα κριθεί από το κατά πόσον οι πολίτες συνδέουν τις κυβερνητικές παρεμβάσεις με ουσιαστική βελτίωση της δικής τους καθημερινότητας.

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