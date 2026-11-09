ΕΡΤ: Χωρίς «Newsroom» και αυτή την εβδομάδα το ΕΡΤNews… και βλέποντας

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Στον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος του ΕΡΤNews εμφανίζεται η εκπομπή «Newsroom» με τον Γιώργο Σιαδήμα. Πλην όμως στον «αέρα» του σταθμού είναι αυτή την ώρα η εκπομπή «ΕΡΤ επικαιρότητα» με τον Μάκη Πολλάτο και την Μίνα Ράλλη.

Και κάπως έτσι αρχίζει η δεύτερη εβδομάδα στην ΕΡΤ κατά την οποία η καθημερινή εκπομπή «Newsroom» θα παραμείνει εκτός προγραμματισμού, έπειτα από την γκάφα ολκής της περασμένης Δευτέρας, όταν φιλοξένησε, ως εξαπατημένο/θύμα της ΜΚΟ «Παιδική χαρά», τον καταδικασμένο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, Παναγιώτη Ηλιόπουλο, πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, με τον οποίο ο παρουσιαστής συνομίλησε σε απευθείας σύνδεση επί 10λέπτου.

Η ΠΟΣΠΕΡΤ έχει αποσαφηνίσει προθέσεις: Στάση εργασίας στην ώρα του επίμαχου προγράμματος όποτε κι αν επανέλθει, αναφέρουν άνθρωποι από το ραδιομέγαρο που είναι σε θέση να γνωρίζουν. Στην ανακοίνωση της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «στην ΕΡΤ των Ελλήνων πολιτών, προφανώς και δεν γίνονται ανεκτά, τέτοια “λάθη“».

Εν τω μεταξύ οι ίδιοι άνθρωποι υποστηρίζουν πως ο παρουσιαστής της εκπομπής «έχει να φανεί από την περασμένη Δευτέρα».

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