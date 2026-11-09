search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.11.2026 12:33
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.11.2026 10:47

ΕΡΤ: Χωρίς «Newsroom» και αυτή την εβδομάδα το ΕΡΤNews… και βλέποντας

09.11.2026 10:47
iliopoulos-ert-123

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος του ΕΡΤNews εμφανίζεται η εκπομπή «Newsroom» με τον Γιώργο Σιαδήμα. Πλην όμως στον «αέρα» του σταθμού είναι αυτή την ώρα η εκπομπή «ΕΡΤ επικαιρότητα» με τον Μάκη Πολλάτο και την Μίνα Ράλλη.

Και κάπως έτσι αρχίζει η δεύτερη εβδομάδα στην ΕΡΤ κατά την οποία η καθημερινή εκπομπή «Newsroom» θα παραμείνει εκτός προγραμματισμού, έπειτα από την γκάφα ολκής της περασμένης Δευτέρας, όταν φιλοξένησε, ως εξαπατημένο/θύμα της ΜΚΟ «Παιδική χαρά», τον καταδικασμένο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, Παναγιώτη Ηλιόπουλο, πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, με τον οποίο ο παρουσιαστής συνομίλησε σε απευθείας σύνδεση επί 10λέπτου.

Η ΠΟΣΠΕΡΤ έχει αποσαφηνίσει προθέσεις: Στάση εργασίας στην ώρα του επίμαχου προγράμματος όποτε κι αν επανέλθει, αναφέρουν άνθρωποι από το ραδιομέγαρο που είναι σε θέση να γνωρίζουν. Στην ανακοίνωση της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «στην ΕΡΤ των Ελλήνων πολιτών, προφανώς και δεν γίνονται ανεκτά, τέτοια “λάθη“».

Εν τω μεταξύ οι ίδιοι άνθρωποι υποστηρίζουν πως ο παρουσιαστής της εκπομπής «έχει να φανεί από την περασμένη Δευτέρα».

Διαβάστε επίσης:

ΜΜΕ ΗΠΑ: Αύξηση τηλεθέασης στις  ενδιάμεσες εκλογές κατέγραψε η Nielsen – Στοιχεία από 13 τηλεοπτικά δίκτυα

Mega: Επανέναρξη γυρισμάτων στη «Νταντά της Γειτονιάς» – Ο νέος σκηνοθέτης

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η διπλή πρωτιά της Γιάμαλη στη μεσημεριανή ζώνη και η ισοπαλία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
motor-oil-eksot
BUSINESS

Motor Oil: Στηρίζοντας τη νέα γενιά, δίνοντας αξία στο αύριο

fiori-metallinou
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ποια είναι η Φιόρη Μεταλληνού, η Ελληνίδα αστροφυσικός που θα βρίσκεται στο πλευρό του Αδριανού Γολέμη στην ιστορική αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

merkel-portreto1
ΚΟΣΜΟΣ

Η αναπάντεχη νοσταλγία των Γερμανών για την Μέρκελ, το πορτρέτο που κάνει… θραύση και το «Nein» της

mitsotakis_tilefono
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στον νέο πρωθυπουργο της Ρουμανίας, Λούκα Νικουλέσκου – Τι συζήτησαν

komodiaxorissinora_akropol
ADVERTORIAL

ΚΩΜΩΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ… για τους ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ – Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Ακροπόλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giamali–new
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η διπλή πρωτιά της Γιάμαλη στη μεσημεριανή ζώνη και η ισοπαλία

petilon-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ερρίκος Πετιλόν: «Θα συνεργαστώ με τις Αρχές για να αποδείξω την αθωότητά μου» - Οι οκτώ εταιρείες στο όνομά του και τα χρέη των 595.976 ευρώ (video)

4108697.jpg

Ρηματικές διακοινώσεις: Τι είναι, ποια η βαρύτητά τους

tsipras-androulakis-velopoulos-samaras
ΚΑΛΧΑΣ

Το καλώδιο των εξελίξεων, οι κολλημένες βελόνες στα γκάλοπ, ο Παριζιάνος Τσίπρας, ο στάσιμος Ανδρουλάκης, ο ρόλος Βελόπουλου, ο Σαμαράς κρατάει δυνάμεις

KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: «Μήνυμα» ΗΠΑ στην Τουρκία - «Σε τέτοια έργα δεν δικαιολογούνται αντιρρήσεις»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.11.2026 12:33
motor-oil-eksot
BUSINESS

Motor Oil: Στηρίζοντας τη νέα γενιά, δίνοντας αξία στο αύριο

fiori-metallinou
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ποια είναι η Φιόρη Μεταλληνού, η Ελληνίδα αστροφυσικός που θα βρίσκεται στο πλευρό του Αδριανού Γολέμη στην ιστορική αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

merkel-portreto1
ΚΟΣΜΟΣ

Η αναπάντεχη νοσταλγία των Γερμανών για την Μέρκελ, το πορτρέτο που κάνει… θραύση και το «Nein» της

1 / 3