Η ΕΡΤ παρουσίασε ως «θύμα ΜΚΟ» καταδικασμένο πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής

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Έντονα ερωτήματα και αντιδράσεις προκαλεί η επιλογή της ΕΡΤ να φιλοξενήσει σε ενημερωτική της εκπομπή τον Παναγιώτη Ηλιόπουλο, πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, ο οποίος έχει καταδικαστεί για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.

Με αφορμή την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο καταγγελιών για εκμετάλλευση ανθρώπων που είχαν ανάγκη βοήθειας, ο Ηλιόπουλος εμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση με τις ιδιότητες του «θύματος απάτης» και του «ιδρυτή λέσχης». Ωστόσο, από την παρουσίασή του απουσίαζε οποιαδήποτε αναφορά στο πολιτικό του παρελθόν, στη σχέση του με τη Χρυσή Αυγή και στην καταδίκη του από τη Δικαιοσύνη.

Το πρόσωπο που παρουσιάστηκε στους τηλεθεατές ως θύμα της ΜΚΟ είναι ο ίδιος άνθρωπος που υπήρξε βουλευτής της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης, ενώ είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα και για τα τατουάζ του με ναζιστικά σύμβολα. Συγκεκριμένα, στο σώμα του είχε αποτυπωμένη τη φράση «Sieg Heil», καθώς και τον μαίανδρο, σύμβολο της Χρυσής Αυγής. Κατά τη διάρκεια της δίκης, μάλιστα, είχε επιχειρήσει να υποβαθμίσει τη σημασία του συγκεκριμένου τατουάζ, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι του άρεσε η γραμματοσειρά.

Ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος αποφυλακίστηκε στις 23 Μαρτίου 2022, έχοντας προηγουμένως καταδικαστεί για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Το ζήτημα, επομένως, είναι το γεγονός ότι η δημόσια τηλεόραση επέλεξε να τον παρουσιάσει χωρίς να ενημερώσει το κοινό για το ιδιαίτερα βαρύ πολιτικό και δικαστικό παρελθόν του.

Η @ertofficial_ έβγαλε ως "ΘΥΜΑ ΜΚΟ" τον καταδικασμένο για την εγκληματική Χρυση Αυγή, πρώην βουλευτή της, Ηλιόπουλο!!

Πάλι καλά δεν τον έβγαλαν ως "μάνα ρεϊβερ"…. ΞΕΦΤΙΛΑ!https://t.co/gHIbabZdw7 November 2, 2026

Η αποσιώπηση κρίσιμων πληροφοριών από την ΕΡΤ δεν αποτελεί μια ασήμαντη δημοσιογραφική παράλειψη κι αν ο στόχος είναι το rebranding καλό θα είναι να το γνωρίζουν οι τηλεθεατές.

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