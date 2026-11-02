Τσίπρας: Η χώρα βουλιάζει στη διαφθορά με αρχιερέα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

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Στα εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς, όπως προκύπτει από τις τελευταίες αποκαλύψεις για γνωστές επιχειρήσεις (Χωριάτικο, Pizza Fun), στα funds και τη διάταξη Πιερρακάκη που αποσύρθηκε, αλλά και στο «ξέπλυμα» Κασιδιάρη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας, στη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Best, στο πλαίσιο της σημερινής του επίσκεψης στην Καλαμάτα.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, αποκαλώντας τον πρωθυπουργό «αρχιερέα της διαφθοράς» συνέδεσε τις αποκαλύψεις με την κυβέρνηση λέγοντας πως «ο κ. Μητσοτάκης πετάει το έρμα για να σωθεί» και ασκεί κριτική για το γεγονός ότι ανανέωσε τη θητεία Πιτσιλή για τρίτη φορά ενώ τυπικά είναι διετής, διερωτώμενος με νόημα, πως η ΑΑΔΕ που μέχρι σήμερα δεν είχε εντοπίσει την εμπλοκή 25 στελεχών της στις υποθέσεις φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής των δύο επιχειρήσεων θα αναλάβει και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Εφτά χρόνια τώρα αυτές οι υποθέσεις γιατί δεν αναδεικνύονται; Γιατί δεν κινούνταν;» διερωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας επισημαίνοντας πως ο «αυτή τη στιγμή που η χώρα βουλιάζει στη διαφθορά με αρχιερέα της διαφθοράς τον πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη», ο πρωθυπουργός «πετάει τη σαβούρα, πετάει το έρμα για να σωθεί. Όμως το κάνει τόσο άτσαλα που γίνεται ακόμα πιο εμφανές πόσο ανερμάτιστος είναι και ο ίδιος αλλά και η κυβέρνησή του».

Τόνισε πως «ο κ. Μητσοτάκης ήταν αυτός που ανανέωσε τη θητεία του κ. Πιτσιλή για τρίτη συνεχόμενη θητεία, ενώ ο νόμος προέβλεπε δυο θητείες», άρα λοιπόν «δεν έχει ευθύνες και η κυβέρνηση για την αδράνεια της ηγεσίας της ΑΑΔΕ σε καταγγελίες που ήταν εν γνώσει τους για την φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή αυτών των επιχειρήσεων και τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας με βάση δημοσιεύματα; 25 στελέχη της ΑΑΔΕ χρηματίζονται από αυτή την επιχείρηση, την επιχείρηση στην εταιρεία Χωριάτικο ή για το γεγονός ότι οι κατώτερες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ είχαν στείλει ενημέρωση και προτάσεις για το πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα από τον Ιούνιο του 2025. Δεν έχει ευθύνη η κυβέρνηση γι’ αυτό»;

Επομένως, αναρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, «ποια είναι η λογική λοιπόν, μια ανεξάρτητη αρχή η οποία έχει διαλυθεί, όπως έχουν διαλυθεί τα πάντα στη χώρα μας επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη», και «που ήταν ανίκανη να αντιμετωπίσει τέτοιες περιπτώσεις διαφθοράς, φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής που σχεδόν βούιζε όλη η κοινωνία για αυτές ,να περάσει και τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκεί; Τι θα κάνει λοιπόν η ΑΑΔΕ που δεν μπόρεσε να διαλευκάνει αυτές τις υποθέσεις με το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έχει διαχειριστεί αυτή η κυβέρνηση»;

Κατά τον Αλέξη Τσίπρα εδώ «υπάρχουν ερωτήματα πάρα πολύ συγκεκριμένα που ζητάνε απαντήσεις και οι απαντήσεις προφανώς και δε θα δοθούν από τη σημερινή κυβέρνηση και από τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος προσπαθεί να εργαλειοποιήσει με κάθε τρόπο τις επιπτώσεις που ο ίδιος έχει επιφέρει. Είναι μια κυβέρνηση η οποία δημιουργεί τα προβλήματα και μετά εμφανίζεται ως αυτή που θα λύσει τα προβλήματα που μας δημιούργησε».

«H κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε στα funds τη δυνατότητα να λεηλατούν τους δανειολήπτες»

Σε σχέση με τα funds ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά υποστήριξε πως επί της διακυβέρνησής του, με το θεσμικό πλαίσιο που επέβαλε η τρόικα τις δύσκολες μέρες του τρίτου μνημονίου, δόθηκε η δυνατότητα να υπάρχουν servicers και funds ωστόσο «από το 2015 έως και την ημέρα που έφευγε από το Μαξίμου δεν πέρασε ούτε ένα ευρώ στα funds από τις τράπεζες». «Να τελειώνει αυτή η πλάκα» είπε.

Σημείωσε πως «υπήρχε ένα αυστηρό πλαίσιο το οποίο θωράκισε τους ιδιοκτήτες και τους θωράκισε κυρίως μέσα από τη νομοθεσία που προέβλεπε ότι για κάθε μεταβίβαση πρέπει πρωτίστως να δίνεται η δυνατότητα στο δανειολήπτη να κάνει ρύθμιση».

Ακολούθως, τόνισε ότι ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία τον Δεκέμβρη του ‘19 «με μια σειρά από νομοθετικές παρεμβάσεις, με κυριότερη αυτή του σχεδίου προγράμματος Ηρακλής» και «δίνει στα funds τη δυνατότητα να λεηλατούν τους δανειολήπτες. Μεταβιβάστηκαν μέσα σε τρία χρόνια το 97% των δανείων από τις τράπεζες στα funds και δόθηκε η δυνατότητα ασύδοτα να πάρουν αυτά τα κόκκινα δάνεια στο 20% της αξίας τους και να τα διεκδικούν από τους δανειολήπτες στο 80 και στο 90 % και με μια σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις να προβλέπεται η ασυδοσία των πλειστηριασμών».

«Ποιοι υπαγόρευσαν σε Πιερρακάκη και Μητσοτάκη να φέρουν το άρθρο 23 – που αναγκάστηκαν να αποσύρουν;»

Περνώντας στην επίθεση για το επίμαχο άρθρο 23, εγκάλεσε τον υπουργό Οικονομικών ότι «κοροϊδεύει τον κόσμο» λέγοντας ότι θα διευκολύνει τους δανειολήπτες μέσα από το άρθρο 23, που έδινε τη δυνατότητα να προχωράνε σε διαδικασίες πλειστηριασμού, χωρίς να υπάρχει πρωτίστως καμία δικαστική απόφαση, «άρα ουσιαστικά λύνει τα χέρια». Μάλιστα κάνοντας μια παρένθεση ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ σημείωσε ότι η πλειονότητα των ΜΜΕ «θέματα πλειστηριασμών αναδείκνυαν μέχρι το 2019», «και μετά ξεχάστηκε ότι υπάρχουν πλειστηριασμοί» όταν «μόνο το 2025 και φέτος το ‘26 έχουν διπλασιαστεί. Μόνο το 2025 έγιναν 5 φορές περισσότεροι πλειστηριασμοί ακινήτων στη χώρα μας απ’ ό, τι όλη την πενταετία 2015-2019. Ποιος μιλάει για αυτούς τους πλειστηριασμούς; Ποιος μιλάει για τους ανθρώπους που χάνουν τα σπίτια τους για να πάνε στα funds»;

Σε αυτό το σημείο ο Αλέξης Τσίπρας, άφησε ουσιαστικά την αιχμή που η κυβέρνηση προστατεύει τα συμφέροντα των funds. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως «είναι φανερό για ποιον δουλεύει αυτή η κυβέρνηση, ο κύριος Πιερρακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης. Απέσυραν το άρθρο 23. Μας είπαν ποιος τους υπαγόρευσε να το νομοθετήσουν να το φέρουν στη Βουλή; Για λογαριασμό ποιανού δουλεύουν; Ποια συμφέροντα εξυπηρετούν; Αυτές είναι απαντήσεις που ο ελληνικός λαός πρέπει να τις γνωρίζει. Και εν τοιαύτη περιπτώσει να γνωρίζει ότι αν προχθές πετύχαμε μια νίκη του κινήματος αλληλεγγύης, το οποίο έχει να κάνει πιστεύω και με την αντίδραση των Δικηγορικών Συλλόγων, κυρίως όμως με την αντίδραση των πολιτών, σε μία περίπτωση εντός εισαγωγικών Ελληνίδας Μαρικάρμεν θα πω, μιας ηλικιωμένης γυναίκας 92 ετών στη Θεσσαλονίκη, που πήγαν να της πάρουν το σπίτι. Αν λοιπόν ανέκρουσε πρύμναν η κυβέρνηση στο άρθρο 23, κυρίως επειδή έρχονται εκλογές και το πολιτικό κόστος είναι κάτι που τους τρομάζει, ποιος μας διαβεβαιώνει ότι το ίδιο θα συμβεί αν αυτή η κυβέρνηση πάρει το πράσινο φως για μια τρίτη τετραετία»;

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο αρχιτέκτονας μιας πολιτικής που τα δίνει όλα σε λίγους και ισχυρούς και τα παίρνει όλα από τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία» κατέληξε.

«Η κυβέρνηση παίζει παιχνίδι με τον καταδικασμένο εγκληματία Κασιδιάρη»

Σε σχέση με τον Ηλία Κασιδιάρη ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε πολύ ανησυχητικό ότι «κάποιοι επιχειρούν να μας παρουσιάσουν σήμερα τους εγκληματίες ως εναλλακτική λύση, ως mainstream πολιτική πρόταση και τους κανονικοποιούν και τους ξεπλένουν τους εγκληματίες» προσθέτοντας πως «η ευθύνη όλων μας είναι πάρα πολύ μεγάλη».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «παίζει ένα παιχνίδι με τον καταδικασμένο εγκληματία Κασιδιάρη, εξηγώντας ότι οι Σπαρτιάτες που υποστήριζε ο καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση, και συγκεκριμένα η μισή κοινοβουλευτική του ομάδα «ψήφισε όλα τα κορυφαία νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας» και μεταξύ αλλων «ψηφίσανε τον προϋπολογισμό, ψηφίσανε το 13ωρο στις εργασιακές σχέσεις, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, συνεταίροι τους ήτανε».

«Και τώρα», συνέχισε «ενώ όλοι γνωρίζουν ότι ένα παρόμοιο κόμμα με τον Κασιδιάρη στην ηγετική του ομάδα δεν δικαιούται να κατέλθει στις εκλογές διότι αυτός είναι ο νόμος, παρόλα αυτά το παρουσιάζουν ως κόμμα το οποίο υφίσταται». Επισήμανε στη συνέχεια την ευθύνη των ΜΜΕ στα οποία καταλόγισε «υπερβολική προβολή» αλλά και των δημοσκοπικών εταιρειών. «Παραπλανεί την κοινή γνώμη όταν καταγράφεται ένα κόμμα το οποίο δεν δικαιούται να υπάρχει και καταγράφεται με ένα ποσοστό έναντι όλων των υπολοίπων. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά παραπλανείται η κοινή γνώμη και εργαλειοποιείται η παρουσία του» σημείωσε.

Ακολούθως κάλεσε πολίτες και προοδευτικές δυνάμεις «να αναλάβουμε τις ευθύνες μας» και να μην εφησυχάζουν, διότι «εδώ πρόκειται για αυτούς οι οποίοι θέλουν να ξαναγράψουν την ιστορία που στον τόπο μας γράφτηκε με αίμα, διότι οι πατριώτες ήταν αυτοί οι οποίοι στέκονταν απέναντι στους ναζί στον τοίχο της Καισαριανής και έδιναν τη ζωή τους για την πατρίδα, όχι αυτοί που ήταν με τις κουκούλες και κατέδιδαν τους συμπατριώτες τους».

Σημείωσε ότι σήμερα γίνεται μια προσπάθεια ο φασισμός να ξαναβγει από το καβούκι και διεμήνυσε πως «πρέπει να ξαναμπεί βαθιά μέσα στο χρονοντούλαπο της ιστορίας» και πως «είναι ευθύνη όλων μας και πρωτίστως της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να αποτελέσει ένα δημοκρατικό ανάχωμα στην αναβίωση του ναζισμού και του φασισμού στον τόπο μας».

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