«Οργώνει» τη χώρα η ΕΛΑΣ με στόχο την αύξηση της επιρροής της – Συζητήσεις κι εκδηλώσεις σε 9 νομούς, επίσκεψη Τσίπρα στην Καλαμάτα

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Ανεβάζει ταχύτητες η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη βάζοντας ως προτεραιότητα το τρέχον διάστημα την ευρεία εξόρμηση στην κοινωνία, όχι μόνο του Αλέξη Τσίπρα αλλά και σύσσωμου του κεντρικού δυναμικού του κόμματος.

Ο Νοέμβριος αναμένεται πως θα αποδειχτεί μήνας μεγάλης κινητικότητας για την ΕΛΑΣ, με τις εξορμήσεις σε πρώτο πλάνο στις αρχές του μήνα που μόλις ξεκίνησε, παράλληλα με τη συνέχεια των προσχωρήσεων που θα επιτρέψει την σταδιακή παρουσίαση ψηφοδελτίων προς το τέλος του μήνα, αρχές του επόμενου. Στις 21 του Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση του 400μελούς Εθνικού Συμβουλίου όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το πλάνο και τα βασικά πολιτικά μηνύματα, με ορίζοντα το προγραμματικό συνέδριο προς τα τέλη του Ιανουαρίου.

Στόχος των εξορμήσεων του Αλέξη Τσίπρα (ο οποίος έχει ήδη βρεθεί σε Κρήτη και Θεσσαλία) και των κορυφαίων στελεχών σε όλη την περιφέρεια είναι η άμεση επαφή με τους πολίτες και η εξοικείωσή τους με το νεότευκτο κόμμα, τα πρόσωπα και τις θέσεις του. Στο επιτελείο της ΕΛΑΣ θεωρούν ότι η επαφή με την κοινωνία για ένα κόμμα που μετρά 5 μήνες ζωής, είναι η πιο ασφαλής και αποτελεσματική «μέθοδος» για να αυξήσει το κόμμα την επιρροή του. Κατ’ επέκταση θεωρούν πως είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να ξεκολλήσει η δημοσκοπική «βελόνα», καθώς τους τελευταίους δύο μήνες παρατηρείται στασιμότητα σε ποσοστά γύρω στο 15% κατά μέσο όρο (με ορισμένες έρευνες να καταγράφουν έως και 17%) αλλά και κλείσιμο της ψαλίδας με το ΠΑΣΟΚ.

Έτσι, όλη η ΕΛΑΣ «κατεβαίνει» στην κοινωνία, με την τρέχουσα εβδομάδα (από σήμερα ως την Κυριακή) να επιχειρείται ένα δυναμικό ξεκίνημα, μέσα από εκδηλώσεις σε περιοχές της Αττικής και στις πρωτεύουσες ακόμη 8 νομών (Βέροια, Πρέβεζα, Πολύγυρος, Αργοστόλι, Λαμία, Κόρινθος, Καλαμάτας, Ιεράπετρα). Σε αυτές τις συζητήσεις μελών και φίλων θα μετέχουν κεντρικά στελέχη (εκπρόσωποι, τομεάρχες, κ.λπ.) που θα επιχειρήσουν να αναδείξουν κομβικές θέσεις του κόμματος, και να κινητοποιήσουν τη βάση, ενώ «μοιραία» θα γίνεται και μια καταγραφή δυνάμεων – ήδη οι εκδηλώσεις με την παρουσία του γραμματέα Μίλτου Χατζηγιαννάκη, έχουν δώσει μια θετική πρώτη εικόνα το προηγούμενο διάστημα

Ετοιμότητα και εγρήγορση, ζητά και ο Αλέξης Τσίπρας στις επαφές που έχει με τοπικά και κεντρικά στελέχη αλλά και μέλη του κόμματος, στις περιοδείες του, όπως για παράδειγμα στη συζήτηση μελών και φίλων που διοργάνωσε η ΕΛΑΣ Ηλιούπολης στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας.

Το πρόγραμμα Τσίπρα στην Καλαμάτα – Επίσκεψη στο νοσοκομείο και επαφές με την τοπική οργάνωση

Σήμερα ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφθεί την Καλαμάτα στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων και παρεμβάσεων.

Το μεσημέρι (⁠13.00) θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και συζήτηση με τους εργαζόμενους στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου.

Το απόγευμα ( 18:00) ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφτεί τα νέα γραφεία της ΕΛ.Α.Σ. στην Καλαμάτα και θα έχει συνάντηση με το Συντονιστικό του Νομού.

Στη συνέχεια, θα συζητήσει με τα μέλη και τους φίλους της ΕΛ.Α.Σ. Μεσσηνίας και θα απευθύνει χαιρετισμό στο ξενοδοχείο REX.

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