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02.11.2026 08:34

DOTSOFT: Νέο έργο έξυπνου δημοτικού φωτισμού με ψηφιακή διαχείριση και στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στους Λοκρούς

02.11.2026 08:34
dotsoft

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Την παρουσία της στα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενισχύει η DOTSOFT, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση νέου συστήματος διαχείρισης δημοτικού φωτισμού στον Δήμο Λοκρών.

Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση της 30ής Οκτωβρίου, το έργο αφορά τη διασύνδεση των λαμπτήρων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού με κεντρικό υπολογιστικό σύστημα, επιτρέποντας την απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση των εγκαταστάσεων.

Η επένδυση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού του δήμου και αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και στην αναβάθμιση των δημοτικών υποδομών.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία του δικτύου φωτισμού, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για καλύτερο προγραμματισμό της συντήρησης και αποτελεσματικότερο έλεγχο της κατανάλωσης.

Νέες εφαρμογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων φωτισμού αποτελεί μία από τις βασικές εφαρμογές των τεχνολογιών πληροφορικής στις σύγχρονες πόλεις.

Οι δήμοι αναζητούν τρόπους περιορισμού των λειτουργικών τους δαπανών, με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας να αποτελεί σημαντική κατηγορία εξόδων.

Η δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης του φωτισμού μπορεί να συμβάλει στον ταχύτερο εντοπισμό προβλημάτων και στον καλύτερο συντονισμό των τεχνικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, δημιουργεί τη βάση για τη σταδιακή ενσωμάτωση πρόσθετων εφαρμογών ψηφιακής παρακολούθησης υποδομών.

Η DOTSOFT δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής, παρέχοντας ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, υπηρεσίες τεχνολογίας και λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού.

Στους βασικούς τομείς δραστηριότητάς της περιλαμβάνονται έργα για τον δημόσιο τομέα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς, καθώς και προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης.

Η ανάληψη του νέου έργου ενισχύει την παρουσία της εταιρείας σε μια αγορά όπου η ζήτηση συνδέεται με την ανάγκη εκσυγχρονισμού των δημόσιων υπηρεσιών και αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών.

Τα έργα έξυπνων πόλεων αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τον κλάδο της πληροφορικής, καθώς συνδυάζουν την ανάπτυξη λογισμικού με την εγκατάσταση εξοπλισμού, τη διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων και τη μακροχρόνια τεχνική υποστήριξη.

Για τη DOTSOFT, η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου δημοσίων έργων δημιουργεί δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνογνωσίας της σε διαφορετικούς δήμους και οργανισμούς.

Η αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης παρέμβασης θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, τη λειτουργική αξιοποίηση του συστήματος και τα πραγματικά αποτελέσματα στην κατανάλωση ενέργειας και στη συντήρηση του δημοτικού δικτύου.

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