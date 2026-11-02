Ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός ΕΕ: «Καπέλο» δύο ευρώ στα δέματα – Πώς υπολογίζεται το κόστος

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Νέα δεδομένα διαμορφώνονται για τους καταναλωτές που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς από την 1η Νοεμβρίου τέθηκε σε εφαρμογή πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 2 ευρώ για τη διαχείριση των εισαγόμενων δεμάτων.

Το νέο τέλος έρχεται να προστεθεί στον δασμό των 3 ευρώ που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου στις εισαγωγές προϊόντων χαμηλής αξίας, έως 150 ευρώ.

Ωστόσο, υπάρχει μία σημαντική λεπτομέρεια που μπορεί να επηρεάσει αισθητά το τελικό ποσό: η χρέωση των 2 ευρώ δεν υπολογίζεται υποχρεωτικά ανά δέμα, αλλά ανά γραμμή τελωνειακής διασάφησης.

Όπως εξηγεί το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ), καθοριστικό ρόλο παίζει η δασμολογική κατηγορία στην οποία ανήκουν τα προϊόντα μιας παραγγελίας.

Ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός ΕΕ: Πώς λειτουργεί η νέα χρέωση των δύο ευρώ

Το νέο ευρωπαϊκό μέτρο αφορά τις απευθείας ηλεκτρονικές αγορές από τρίτες χώρες και αποσκοπεί στην κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν από την τελωνειακή διαχείριση των εισαγόμενων αποστολών. Το ποσό των 2 ευρώ είναι συγκεκριμένο και δεν επηρεάζεται από την εμπορική αξία των προϊόντων.

Η ιδιαιτερότητα βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται. Ειδικότερα, η επιβάρυνση αντιστοιχεί σε κάθε ξεχωριστή γραμμή τελωνειακής διασάφησης.

Αυτό σημαίνει ότι προϊόντα της ίδιας δασμολογικής κατηγορίας μπορούν να υπολογιστούν ως μία γραμμή, ενώ είδη που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες δημιουργούν πρόσθετες χρεώσεις.

Παραδείγματα για το πόσο αυξάνεται το κόστος μιας παραγγελίας

Για να γίνει πιο κατανοητός ο τρόπος υπολογισμού, το ΕΒΕΠ παρουσιάζει ενδεικτικές περιπτώσεις:

– Παραγγελία με πέντε ίδια μπλουζάκια: Εφόσον όλα ανήκουν στην ίδια δασμολογική κατηγορία, υπολογίζεται μία γραμμή διασάφησης. Η επιβάρυνση είναι 3 ευρώ δασμός και 2 ευρώ τέλος διαχείρισης, δηλαδή 5 ευρώ συνολικά.

– Παραγγελία με ένα μπλουζάκι και ένα ρολόι: Επειδή πρόκειται για δύο διαφορετικές δασμολογικές κατηγορίες, προκύπτουν δύο γραμμές. Ο δασμός ανέρχεται σε 6 ευρώ και το τέλος διαχείρισης σε 4 ευρώ. Η συνολική χρέωση φτάνει τα 10 ευρώ.

– Παραγγελία με δύο μπλουζάκια, τρία πουλόβερ και ένα καπέλο: Τα είδη αντιστοιχούν σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Έτσι, ο δασμός διαμορφώνεται στα 9 ευρώ και το τέλος διαχείρισης στα 6 ευρώ, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 15 ευρώ.

– Παραγγελία με τέσσερις διαφορετικές δασμολογικές κατηγορίες: Η συνολική επιβάρυνση φτάνει τα 20 ευρώ, καθώς προκύπτουν 12 ευρώ από τον δασμό και 8 ευρώ από το τέλος διαχείρισης.

Είναι επομένως σαφές ότι το ύψος της επιβάρυνσης δεν εξαρτάται μόνο από το πόσα προϊόντα περιλαμβάνει μία παραγγελία, αλλά κυρίως από το εάν αυτά ανήκουν σε διαφορετικές δασμολογικές κατηγορίες.



Θα πληρώνει ο καταναλωτής τα 2 ευρώ κατά την παραλαβή;

Υπόχρεος για την καταβολή του νέου τέλους είναι ο διασαφιστής, δηλαδή η εταιρεία ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος που αναλαμβάνει τη διαδικασία υποβολής της τελωνειακής διασάφησης. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η επιβάρυνση θα παραμένει απαραίτητα στην πλευρά της επιχείρησης. Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες μπορούν να μετακυλίσουν το πρόσθετο κόστος στους αγοραστές, ενσωματώνοντάς το είτε στην τιμή των προϊόντων είτε στα έξοδα αποστολής. Κατά συνέπεια, οι καταναλωτές ενδέχεται να διαπιστώσουν αυξημένο κόστος στις αγορές τους, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουν ξεχωριστά το ποσό κατά την παράδοση του δέματος.



Ποιες αγορές υπάγονται στο νέο μέτρο

Η νέα επιβάρυνση αφορά τις απευθείας ηλεκτρονικές πωλήσεις από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης προς καταναλωτές εντός της ΕΕ. Μάλιστα, το τέλος των 2 ευρώ εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την αξία των προϊόντων, ακόμη και όταν αυτή ξεπερνά τα 150 ευρώ. Αντίθετα, ο δασμός των 3 ευρώ αφορά τις καλυπτόμενες εισαγωγές μικρής αξίας, έως 150 ευρώ.

Υπάρχει, πάντως, μία σημαντική εξαίρεση. Δεν επιβάλλεται η νέα χρέωση σε προϊόντα που έχουν ήδη εισαχθεί από τρίτες χώρες και έχουν εκτελωνιστεί, ώστε να αποτελούν διαθέσιμο απόθεμα σε αποθήκες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ένα προϊόν αποστέλλεται στη συνέχεια από την ευρωπαϊκή αποθήκη στον τελικό αγοραστή άλλου κράτους-μέλους, δεν πραγματοποιείται νέα εισαγωγή από χώρα εκτός ΕΕ.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις τελωνειακές διευκρινίσεις που επικαλείται το ΕΒΕΠ, το τέλος διαχείρισης δεν επιστρέφεται ούτε εάν ο καταναλωτής επιστρέψει το προϊόν ούτε εάν το δέμα δεν καταφέρει τελικά να παραδοθεί.



Πώς επηρεάζονται οι ηλεκτρονικές αγορές από την Κίνα και άλλες τρίτες χώρες

Η εφαρμογή του νέου τέλους αναμένεται να αυξήσει το κόστος για όσους επιλέγουν να παραγγέλνουν απευθείας προϊόντα από ηλεκτρονικά καταστήματα και πλατφόρμες που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο αριθμός των διαφορετικών δασμολογικών κατηγοριών σε κάθε αποστολή, καθώς αυτός καθορίζει πόσες φορές θα υπολογιστεί η πρόσθετη χρέωση. Για τις παραγγελίες που υπάγονται και στις δύο επιβαρύνσεις, η πρόσθετη χρέωση ξεκινά από 5 ευρώ ανά γραμμή τελωνειακής διασάφησης.

Το ΕΒΕΠ υπογραμμίζει ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει να εξεταστούν οι επιπτώσεις του μέτρου τόσο στις απευθείας εισαγωγές από αγορές όπως η Κίνα όσο και στις επιχειρήσεις που επιλέγουν να εισάγουν μεγάλες ποσότητες προϊόντων και να τις αποθηκεύουν σε εγκαταστάσεις εντός της ΕΕ.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι ηλεκτρονικές αγορές από τρίτες χώρες, αλλά και τον ανταγωνισμό μεταξύ των απευθείας πωλήσεων και των επιχειρήσεων που διαθέτουν ήδη αποθέματα στην ευρωπαϊκή αγορά.

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