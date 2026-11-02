Στα 110 ευρώ υποχωρεί το Brent, στα 102 το φυσικό αέριο – Ελπίδες για κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή

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Ελπίδες για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ευνοούν αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου στις συναλλαγές της Δευτέρας (2.11.2026).

Η τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent υποχωρεί σε ποσοστό πάνω από 3%, στα 110 δολάρια το βαρέλι διαγράφοντας τα κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις ενδείξεις για διπλωματικές προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή έναντι των φόβων για νέα στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να προτίθεται να δώσει περισσότερο χρόνο στη διπλωματία προτού αποφασίσει αν θα επαναλάβει τα πλήγματα κατά του Ιράν, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης.

Παράλληλα, αξιωματούχοι από το Κατάρ και το Ιράν συνέχισαν τις διαπραγματεύσεις για τρίτη συνεχή ημέρα, καθώς οι χώρες του Κόλπου προσπαθούν να αποτρέψουν μια κλιμάκωση στην περιοχή.

Η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι τυχόν περαιτέρω επιθέσεις θα προκαλέσουν αντίποινα κατά αμερικανικών και ισραηλινών στόχων σε γειτονικές χώρες.

Εντωμεταξύ, οι χώρες του ΟΠΕΚ+ συμφώνησαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου να διατηρήσουν αμετάβλητους τους υφιστάμενους στόχους παραγωγής έως τον Δεκέμβριο, καθώς παρακολουθούν τις προκλήσεις στις συνθήκες προσφοράς και ζήτησης πετρελαίου παγκοσμίως.

Πάνω από τα 102 ευρώ το φυσικό αέριο, παρά τη «διόρθωση»

Την ίδια στιγμή οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη υποχωρούν στις συναλλαγές της Δευτέρας (2.11.2026) προς τα 102 ευρώ ανά MWh, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες στη Μέση Ανατολή μετρίασαν τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση.

Παρόλαυτά, οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα εν μέσω περιορισμένης προσφοράς.

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι διπλωματικές επαφές με το Ιράν παραμένουν ενεργές και ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για νέα πλήγματα κατά του Ιράν.

Την ίδια στιγμή, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να μην προχωρήσουν σε περαιτέρω επιθέσεις. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται ενώ το Ιράν και το Κατάρ συνεχίζουν τις συνομιλίες στη Ντόχα για τρίτη συνεχή ημέρα, με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο εφοδιασμός με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από τον Περσικό Κόλπο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές διαταραχές, λόγω των συνεχιζόμενων απειλών για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ.

Σημειώνεται ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη ανέρχονταν στο 74,62%, ποσοστό που διατηρεί τα αποθέματα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα ενόψει του χειμώνα.

Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν και η άντληση αερίου από τις αποθήκες έχει ήδη ξεκινήσει σε αρκετές χώρες, τα επίπεδα των αποθεμάτων αναμένεται να δεχθούν περαιτέρω πιέσεις, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο περαιτέρω ανόδου των τιμών.

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