Επίδομα θέρμανσης: Περισσότερα χρήματα αλλά με αυστηρά κριτήρια – Ποιοι κερδίζουν και ποιοι μένουν εκτός φέτος

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αυξημένο κατά 30% έρχεται φέτος το επίδομα θέρμανσης, προσφέροντας μια οικονομική ανάσα σε περίπου 1,2 εκατ. νοικοκυριά που βλέπουν το κόστος της ενέργειας να απορροφά σημαντικό μέρος του οικογενειακού τους εισοδήματος.

Τα ποσά ανεβαίνουν, η προκαταβολή μεγαλώνει και το ανώτατο όριο φτάνει στα 1.560 ευρώ. Υπάρχει, όμως, και η άλλη πλευρά: τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα, με αποτέλεσμα νοικοκυριά που έχουν πιεστεί από την ακρίβεια να εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός ενίσχυσης.

Η υπουργική απόφαση έχει ήδη δημοσιευθεί και πλέον ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την ενεργοποίηση της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, η οποία αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου.

Οι δικαιούχοι έχουν περιθώριο μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου να υποβάλουν αίτηση, ενώ τα πρώτα χρήματα θα καταβληθούν έως τις 23 Δεκεμβρίου, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Το δημοσιονομικό κόστος της ενίσχυσης υπολογίζεται στα 225 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 52 εκατ. ευρώ λόγω της πρόσθετης επιδότησης.

Πόσα χρήματα θα μπουν στην τσέπη

Το επίδομα ξεκινά από τα 100 ευρώ και μπορεί να φτάσει στα 1.560 ευρώ. Το ποσό, ωστόσο, δεν είναι ίδιο για όλους.

Η ΑΑΔΕ λαμβάνει υπόψη το καύσιμο ή την πηγή ενέργειας που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό, τον αριθμό των παιδιών και κυρίως τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή κατοικίας.

Τα ποσά αναφοράς ορίζονται στα 380 ευρώ για το ηλεκτρικό ρεύμα, 360 ευρώ για τα πέλετ, 350 ευρώ για τα καυσόξυλα και την τηλεθέρμανση, 325 ευρώ για το φυσικό αέριο και 300 ευρώ για πετρέλαιο, υγραέριο και μπλε κηροζίνη.

Προβλέπεται προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί, ενώ σε όλα τα ποσά προστίθεται η φετινή αύξηση του 30%.

Στις περιοχές με μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης τα ανώτατα όρια ανεβαίνουν στα 1.300 ευρώ και στους πιο ψυχρούς οικισμούς στα 1.560 ευρώ.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των δικαιούχων. Μια οικογένεια σε ορεινή περιοχή μπορεί να λάβει πολύ μεγαλύτερη ενίσχυση από μια αντίστοιχη οικογένεια που κατοικεί σε περιοχή με ηπιότερο χειμώνα.

Τα κριτήρια που αφήνουν νοικοκυριά εκτός

Εδώ βρίσκεται και το βασικό πρόβλημα της φετινής ρύθμισης. Παρά την αύξηση των επιδομάτων, δεν αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια, ώστε να καλυφθούν περισσότερα νοικοκυριά.

Για έναν άγαμο το εισοδηματικό όριο παραμένει στις 16.000 ευρώ, ενώ για ένα ζευγάρι στις 24.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Στις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο διαμορφώνεται στις 29.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Υπάρχει, όμως, και δεύτερο φίλτρο: η ακίνητη περιουσία. Η αξία της δεν μπορεί να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για άγαμους και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί.

Για όσους έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά οικογενειακά ακαθάριστα έσοδα από αυτή πρέπει να βρίσκονται κάτω από το όριο των 80.000 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση του επιδόματος ωφελεί όσους ήδη πληρούν τις προϋποθέσεις, χωρίς να αντιμετωπίζει το πρόβλημα των νοικοκυριών που βρίσκονται λίγο πάνω από τα εισοδηματικά ή περιουσιακά όρια, αλλά αντιμετωπίζουν επίσης υψηλές ενεργειακές δαπάνες.

Εκτός μένουν ακόμη οι φιλοξενούμενοι, τα εξαρτώμενα μέλη, όσοι υπόκεινται σε φόρο πολυτελούς διαβίωσης και όσοι διαθέτουν περισσότερα από δύο αυτοκίνητα, με τις ειδικές εξαιρέσεις της απόφασης. Από την επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος αποκλείονται και όσοι είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι

Η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου και θα είναι αυξημένη σε σχέση με πέρυσι.

Για τους παλαιούς δικαιούχους, η προκαταβολή υπολογίζεται στο 60% του περσινού επιδόματος, με επιπλέον προσαύξηση 30% και τους περιορισμούς που προβλέπει η απόφαση.

Οι νέοι δικαιούχοι θα λάβουν προκαταβολή ίση με το 50% του ποσού που προκύπτει από τον σχετικό υπολογισμό, επίσης αυξημένη κατά 30%. Το ελάχιστο ποσό προκαταβολής είναι 80 ευρώ.

Η δεύτερη πληρωμή έχει προγραμματιστεί έως τις 28 Μαΐου 2027, ενώ για φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια προβλέπεται επιπλέον εκκαθάριση έως τις 30 Ιουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τους κωδικούς TAXISnet και να έχουν δηλώσει IBAN στο myAADE. Στις πολυκατοικίες με κοινόχρηστη θέρμανση πετρελαίου απαιτείται προηγουμένως η καταχώριση των στοιχείων από τον διαχειριστή.

Υπάρχει, τέλος, μια λεπτομέρεια που μπορεί να περιορίσει το τελικό ποσό: για να εισπραχθεί ολόκληρο το επίδομα, οι επιλέξιμες δαπάνες θέρμανσης πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιες από την ενίσχυση.

Με άλλα λόγια, ένα νοικοκυριό που δικαιούται 600 ευρώ θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει επιλέξιμες αγορές ή καταναλώσεις ύψους τουλάχιστον 1.200 ευρώ για να λάβει ολόκληρο το ποσό.

Η αύξηση του επιδόματος αποτελεί αναμφίβολα ενίσχυση για τους δικαιούχους. Δεν αλλάζει, όμως, το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος του κόστους θέρμανσης εξακολουθεί να βαρύνει τα ίδια τα νοικοκυριά, ενώ τα αμετάβλητα κριτήρια συνεχίζουν να αποκλείουν όσους βρίσκονται οριακά πάνω από τα προβλεπόμενα όρια.

Διαβάστε επίσης

Ακρίβεια στην ενέργεια: Ανεβαίνει το φυσικό αέριο, ανεβαίνει και το ρεύμα – Στο 271% από τον περσινό Νοέμβριο (Video)



Από τη σταθερότητα στη διαρκή κρίση η Ευρώπη

Επιδοτήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης: Τι ισχύει με τις παρατάσεις και πότε ανοίγουν οι πλατφόρμες