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ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Γιάννης Παπαγεωργίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

02.11.2026 06:51

Η μεγάλη ληστεία των Συνταξιούχων

02.11.2026 06:51
Giannis Papageorgiou

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Τα πιο πρόσφατα στοιχεία του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» είναι το επίσημο πιστοποιητικό μιας οργανωμένης, διαχρονικής εγκληματικής πολιτικής σε βάρος των ανθρώπων που έχτισαν αυτή τη χώρα. Είναι η αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους συνταξιούχους ως «αναλώσιμους» και ως «κοινωνικό βάρος».

Πού ακούστηκε, σε ποια ευνομούμενη ευρωπαϊκή χώρα, η μέση σύνταξη να είναι χαμηλότερη από τον κατώτατο μισθό; Η μέση κύρια σύνταξη κατρακύλησε στα 869,17 ευρώ μικτά, δηλαδή 50 ευρώ κάτω ακόμα και από τον πενιχρό βασικό μισθό των 920 ευρώ, την ώρα που πάνω από 1,36 εκατομμύρια απόμαχοι της δουλειάς (το 54% του συνόλου) εξαναγκάζονται να επιβιώσουν με λιγότερα από 1.000 ευρώ τον μήνα.

Αυτή δεν είναι ζωή, είναι αργός στραγγαλισμός. Η σύνταξη, που ιστορικά αποτελούσε τη δικαιωματική ανταμοιβή μιας ολόκληρης ζωής γεμάτης μόχθο και εισφορές, μετατράπηκε από τις κυβερνήσεις σε ένα εξευτελιστικό φιλοδώρημα. Οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες –οι άνθρωποι της πραγματικής παραγωγής– καταδικάζονται σε συντάξεις πείνας των 760 και 770 ευρώ. Την ίδια στιγμή, η ανελέητη ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, το ρεύμα και τα φάρμακα κατασπαράζει αυτό το πενιχρό εισόδημα μέσα στις πρώτες δέκα ημέρες κάθε μήνα.

Μας λένε ότι «αυτές είναι οι αντοχές της οικονομίας». Ψέματα. Είναι οι δικές τους πολιτικές επιλογές που υποθήκευσαν τις συντάξεις μας. Είναι οι ελαστικές μορφές εργασίας, οι καθηλωμένοι μισθοί της τελευταίας 15ετίας και η καταστροφή των ταμείων μας που οδήγησαν σε αυτή την αθλιότητα.

Ως Κόμμα Συνταξιούχων, δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση: Τέρμα η ανοχή, τέρμα η σιωπή.

Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, ούτε τα ψίχουλα των εποχικών επιδομάτων που μοιράζουν προεκλογικά για να εξαγοράσουν την ψήφο μας. Απαιτούμε πίσω τη ζωή και την αξιοπρέπειά μας. Απαιτούμε άμεση αποκατάσταση των συντάξεων, κατώτατη σύνταξη που να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες διαβίωσης και πλήρη κατάργηση των ληστρικών κρατήσεων.

Αν νομίζουν ότι επειδή γεράσαμε γίναμε και ανήμποροι να αντιδράσουμε, είναι βαθιά νυχτωμένοι. Είμαστε εκατομμύρια, είμαστε η πλειοψηφία και στην κάλπη θα λάβουν την απάντηση που τους αξίζει. Η γενιά του μόχθου δεν σκύβει το κεφάλι.

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