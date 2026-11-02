Εκτός έδρας: Στην Καλαμάτα ο Μητσοτάκης για το συνέδριο της ΚΕΔΕ

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Στις 6 Νοεμβρίου αρχίζει στην Καλαμάτα το συνέδριο της ΚΕΔΕ – το οποίο αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, ιδίως αν ληφθούν υπόψη και οι συμμαχίες που σχηματίζονται – και σύμφωνα με τα ειωθότα, χαιρετισμό θα απευθύνει στους δημάρχους της χώρας ο πρωθυπουργός.
Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο «κάστρο» του Αντώνη Σαμαρά αποτελεί ήδη την cause célèbre στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, καθώς όλοι αναρωτιούνται αν ο νυν πρωθυπουργός θα κάνει αναφορά στον πρώην ένοικο του Μαξίμου, με τον οποίο, για να το πούμε απλά, πλέον δεν μιλιέται.
Πάντως, εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση αναμένει αρκετές «μπαλωθιές» από τους δημάρχους, οι οποίοι έχουν πολλά παράπονα – οπότε μια μεταφορά της κόντρας με τον Α. Σαμαρά στο πεδίο της ΚΕΔΕ ίσως να μην είναι και σκόπιμη…
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