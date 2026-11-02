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02.11.2026 08:25

Capital Clean Energy Carriers: Ναυλώσεις 2,8 δισ. δολαρίων και νέες επενδύσεις ενισχύουν τον ναυτιλιακό όμιλο Μαρινάκη

02.11.2026 08:25
Capital Maritime Finance

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Σε σημαντική διεύρυνση του στόλου της προχωρά η Capital Clean Energy Carriers, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, ενισχύοντας την παρουσία της στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου και άλλων ενεργειακών φορτίων. Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει έσοδα περίπου 2,8 δισ. δολαρίων από υφιστάμενες ναυλώσεις, ποσό που μπορεί να αυξηθεί στα 4,2 δισ. δολάρια, εφόσον ασκηθούν όλες οι συμβατικές επιλογές παράτασης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, που ανακοινώθηκαν στις 30 Οκτωβρίου, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 138,1 εκατ. δολάρια, από 95,6 εκατ. δολάρια την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 44%. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 34,6 εκατ. δολάρια, έναντι 22,7 εκατ. δολαρίων, καταγράφοντας άνοδο 52%.

Η ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών συνδέεται με την επέκταση του στόλου και την αύξηση του αριθμού των πλοίων που συμμετέχουν στην παραγωγή εσόδων.

Οκτώ νέα πλοία μέσα στο 2026

Από την αρχή του έτους, η εταιρεία έχει παραλάβει οκτώ πλοία, εκ των οποίων τρία μεταφοράς LNG, δύο μεσαίου μεγέθους μεταφοράς αερίων και τρία πολλαπλών αερίων, με δυνατότητα μεταφοράς υγροποιημένου διοξειδίου του άνθρακα.

Μετά τις παραλαβές, ο εν ενεργεία στόλος αριθμεί 21 πλοία, ενώ το ναυπηγικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πρόσθετες μονάδες με παραδόσεις έως το 2029. Για το 2027 προβλέπεται η παραλαβή ακόμη οκτώ πλοίων.

Οι επενδύσεις αυτές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, οι περιορισμοί στις θαλάσσιες μεταφορές και η αυξανόμενη παραγωγή LNG στις ΗΠΑ επηρεάζουν σημαντικά τις εμπορικές διαδρομές και τη ζήτηση για εξειδικευμένα πλοία.

Η διοίκηση επισημαίνει ότι η στρατηγική των μακροχρόνιων ναυλώσεων περιορίζει την έκθεση της εταιρείας στις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των ναύλων.

Ενδεικτικό είναι ότι η μέση εξασφαλισμένη διάρκεια ναύλωσης για τον στόλο LNG ανέρχεται σε 6,4 χρόνια, δημιουργώντας μεγαλύτερη προβλεψιμότητα εσόδων.

Παράλληλα, το νέο επενδυτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται σε πλοία σύγχρονης τεχνολογίας, με υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και δυνατότητα εξυπηρέτησης διαφορετικών ενεργειακών φορτίων.

Η Capital Clean Energy Carriers εκτιμά ότι η ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων υγροποίησης φυσικού αερίου διεθνώς, σε συνδυασμό με την ανάγκη αντικατάστασης παλαιότερων πλοίων, θα υποστηρίξει τη μακροπρόθεσμη ζήτηση για μεταφορική ικανότητα.

Ο όμιλος συνεχίζει έτσι την υλοποίηση ενός εκτεταμένου επενδυτικού σχεδίου, με στόχο τη δημιουργία ισχυρότερου και περισσότερο διαφοροποιημένου στόλου, διατηρώντας σημαντικό ύψος συμβασιοποιημένων εσόδων.

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