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02.11.2026 09:22

«Πού είναι η ομπρέλα μου;»: «Μούσκεμα» ο βασιλιάς Κάρολος σε τελετή στην Αντίγκουα ενώ η Καμίλα έφυγε… κυρία (Video)

02.11.2026 09:22
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Την υπομονή του βασιλιά Καρόλου φαίνεται ότι δοκίμασε η βροχή που ξέσπασε, ενώ ήταν σε εξέλιξη η επίσημη τελετή για την 45η επέτειο της ανεξαρτησίας της Αντίγκουα.

Σε βίντεο από την τελετή που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο βασιλιάς Καρόλος διακρίνεται να κάνει κινήσεις, αναζητώντας κάποια ομπρέλα.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι στη βασίλισσα Καμίλα δόθηκε αμέσως ομπρέλα με την ίδια να σπεύδει στις θέσεις που προορίζονταν για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, στον Κάρολο δεν υπήρξε η αντίστοιχη μέριμνα, με τον ίδιο να παραμένει στη θέση του, χωρίς να κρύβει την ενόχλησή του.

Σημειώνεται ότι το απρόοπτο συνέβη την ώρα που ακούγονταν οι εθνικοί ύμνοι στο γήπεδο κρίκετ Sir Vivian Richards, με τον βασιλιά Κάρολο να δέχεται το νερό της βροχής μέχρι να του δώσει, εν τέλει, μια ομπρέλα ο υπασπιστής του, ταγματάρχης Μπεν Ρίγκμπι.

Σύμφωνα με τον Telegraph, αργότερα διευκρινίστηκε ότι, σύμφωνα με το εθιμοτυπικό της Αντίγκουα, όλοι πρέπει να παραμένουν ακίνητοι και σιωπηλοί κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου και αυτός ήταν και ο λόγος που καθυστέρησε να δοθεί ομπρέλα στον βασιλιά της Αγγλίας.

Η νεροποντή διήρκεσε περίπου πέντε λεπτά, επιτρέποντας στο πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων να συνεχιστεί χωρίς βροχή.

«Νομίζω ότι το κοστούμι μου είναι έτοιμο να βγάλει νεροκάρδαμο» φέρεται να είπε αργότερα ο βασιλιάς Κάρολος στον πρωθυπουργό της Αντίγκουα

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