Lauren Bennett: Νέα στοιχεία για τον θάνατο της τραγουδίστριας του «Party Rock Anthem»

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον θάνατο της Λόρεν Μπένετ, η οποία πέθανε σε ηλικία 36 ετών. Σύμφωνα με το TMZ, ο θάνατός της αποδίδεται σε αυτοκτονία.

Η τραγουδίστρια είχε βρεθεί νεκρή στις 29 Μαΐου στο Μέοφαμ του Κεντ, στην Αγγλία, όπου είχε γεννηθεί και μεγαλώσει.

Τη σορό της, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, εντόπισαν ο επί χρόνια σύντροφός της, χορευτής και ηθοποιός Κένι Γουόρμολντ και ο πατέρας της, Ρίτσαρντ Μπένετ.

Τον Ιούνιο είχε ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου της, ενώ ήδη από τον Ιούλιο οι Αρχές φέρονταν να εξετάζουν ως πιθανό ενδεχόμενο την αυτοκτονία.

Το αντίο από τις G.R.L.

Ο θάνατός της έγινε γνωστός στις 6 Ιουλίου μέσα από ανάρτηση των πρώην συνεργάτιδών της στο συγκρότημα G.R.L.

Η Έμαλιν Εστράδα, η Νατάσα Σλέιτον και η Πόλα βαν Όπεν αποχαιρέτησαν τη φίλη και συνεργάτιδά τους με ένα προσωπικό μήνυμα. «Οι καρδιές μας έχουν ραγίσει και δεν μπορούμε να εκφράσουμε με λόγια πόσα σήμαινε για εμάς», ανέφεραν.

Στην ίδια ανάρτηση έγραψαν ότι θα κρατήσουν τις αναμνήσεις, το γέλιο και την αγάπη που μοιράστηκαν μαζί της, τονίζοντας ότι η παρουσία της είχε αγγίξει πολλούς ανθρώπους.

Όσα είχε αποκαλύψει ο πατέρας της

Μετά τον θάνατό της, ο Ρίτσαρντ Μπένετ είχε μιλήσει δημόσια για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η κόρη του τους τελευταίους μήνες της ζωής της.

Όπως είχε αναφέρει, λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της η Λόρεν είχε παρουσιάσει «σοβαρή αντίδραση σε συνταγογραφούμενο φάρμακο», χωρίς να αποκαλύψει ποιο ήταν το συγκεκριμένο σκεύασμα.

Παράλληλα, είχε εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια για τη φροντίδα που, όπως υποστήριζε, έλαβε η κόρη του από το βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας. «Ως οικογένεια, σταθήκαμε όλοι στο πλευρό της και κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τη στηρίξουμε», είχε γράψει.

Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι η οικογένεια δεν είχε αμφιβολίες για τις συνθήκες του θανάτου της, αλλά αισθανόταν βαθιά απογοήτευση από τον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή του, αντιμετωπίστηκε η κατάσταση της υγείας της τους τελευταίους πέντε μήνες.

«Η μεγαλύτερη περηφάνια μου»

Ο πατέρας της είχε περιγράψει τη Λόρεν ως «την αγάπη της ζωής μου και τη μεγαλύτερη περηφάνια μου». Είχε επίσης εκφράσει την επιθυμία να τη θυμούνται για τη μουσική της, όσα κατάφερε στην καριέρα της και τον άνθρωπο που ήταν.

Η Λόρεν Μπένετ είχε γίνει ευρύτερα γνωστή το 2011 μέσα από τη συμμετοχή της στο «Party Rock Anthem» των LMFAO, ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή hits εκείνης της περιόδου. Αργότερα εντάχθηκε στις G.R.L., συνεχίζοντας τη μουσική της πορεία μέχρι τη διάλυση του συγκροτήματος.

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