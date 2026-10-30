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30.10.2026 20:22

Η Κέιτι Πέρι γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Τζάστιν Τριντό – «Είμαι εντάξει με το να γίνομαι 42, αρκεί να μπορώ να το ζήσω μαζί σου»

30.10.2026 20:22
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Μια διαφορετική εμπειρία επέλεξε η Κέιτι Πέρι για τα φετινά γενέθλιά της, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Τζάστιν Τριντό. Η τραγουδίστρια «έκλεισε» τα 42 της χρόνια κατά τη διάρκεια μιας περιπετειώδους εξόρμησης, από την οποία μοιράστηκε στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Στη σειρά φωτογραφιών που δημοσίευσε στο Instagram, Πέρι και Τριντό εμφανίζονται με εξοπλισμό ορειβασίας, ενώ επιδίδονται σε δραστηριότητες στη φύση, όπως καταρρίχηση με σχοινιά και καγιάκ σε ποτάμι. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχωρίζει το φιλί που αντάλλαξαν στην κορυφή ενός βουνού, αλλά και μία φωτογραφία από τη γενέθλια τούρτα της τραγουδίστριας.

«Ανέβηκα στο επίπεδο 42 αυτή την εβδομάδα! Ένιωθα κάπως αδιάφορη για αυτή τη μεταβατική ηλικία των 42… Ύστερα κάποιος μου εξήγησε ότι το 42 είναι στην πραγματικότητα η απάντηση στα πάντα. Αν και εξακολουθώ να μην το καταλαβαίνω, είμαι εντάξει με το να γίνομαι 42, αρκεί να μπορώ να το ζήσω μαζί σου. Επιστροφή στη ζωή…», έγραψε η Κέιτι Πέρι στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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