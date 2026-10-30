«Μου είπε δύο φορές ότι θα με σκοτώσει», καταγγέλλει η πρώην σύντροφος του υπαξιωματικού του Π.Ν. – Οι εμπρησμοί και η σύλληψη στη Λευκάδα (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Καρέ καρέ καταγράφεται σε βίντεο η δράση του 46χρονου υπαξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού, που πυρπόλησε το διαμέρισμα της πρώην συντρόφου του στη Γλυφάδα, χρησιμοποιώντας ένα μπιτόνι με 10 λίτρα βενζίνης.

Στο οπτικό υλικό ο 46χρονος φαίνεται να φτάνει στο διαμέρισμα φορώντας κουκούλα και μάσκα. Ο ίδιος χρησιμοποιεί τα κλειδιά του σπιτιού για να εισέλθει, ενώ στη συνέχεια επιχειρεί να καλύψει την κάμερα ασφαλείας τοποθετώντας μπροστά της ένα πανί. Λίγο αργότερα, το διαμέρισμα παραδίδεται στις φλόγες.

Η 36χρονη περιέγραψε στην εκπομπή Live News πώς πληροφορήθηκε για τον εμπρησμό, αλλά και τις απειλές που είχε δεχθεί το προηγούμενο διάστημα: «Εγώ ήμουν στη δουλειά και κάποια στιγμή, μπαίνω στην εφαρμογή με τις κάμερες και βλέπω ότι από τις δύο κάμερες δεν μπορώ να δω, δεν έχω εικόνα. Παίρνω την αδελφή μου, που μένει από πάνω και με το που το σηκώνει μου λέει “μας έβαλε φωτιά, έβαλε φωτιά στο σπίτι“. Ήρθε η αστυνομία στη δουλειά μου και πήγα για κατάθεση. Δεν περίμενα ποτέ αυτά που έβλεπα στην τηλεόραση να τα ζω εγώ. Σε έναν τσακωμό, μου είπε “θα σε σκοτώσω”. Δύο φορές μέσα στον Οκτώβρη».

Οι απειλές, ο χωρισμός και η φωτιά στο διαμέρισμα

Σοκαρισμένος από όσα συνέβησαν εμφανίστηκε στο Live News και ο πατέρας της 36χρονης, ο οποίος σημείωσε πως η κόρη του είχε βιώσει επανειλημμένα βίαιες συμπεριφορές από τον 46χρονο.

«Από θαύμα δεν ήταν μέσα η κόρη μου. Είχε βίαιη συμπεριφορά. Την απειλούσε. Είχε κάτι κοκκινίλες. Τώρα τα μαθαίνω κι εγώ», είπε.

Η απόφαση της γυναίκας να τερματίσει τη σχέση τους είχε ληφθεί από τις αρχές Οκτωβρίου. Όπως περιέγραψε ο πατέρας της, οι εντάσεις ήταν συνεχείς, ενώ ο 46χρονος δεν δεχόταν να εγκαταλείψει την κατοικία της, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της: «Όλο τον Οκτώβρη είχαν διαξιφισμούς και φασαρίες και του είπε να φύγει από το σπίτι. Την τελευταία εβδομάδα του είπε να τα μαζέψει τα πράγματα του και να φύγει».

Τις τελευταίες δέκα ημέρες η 36χρονη είχε μετακομίσει προσωρινά στο σπίτι των γονιών της, καθώς ο πρώην σύντροφός της εξακολουθούσε να παραμένει στο διαμέρισμά της χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Στο μεταξύ, είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την έκδοση ασφαλιστικών μέτρων, ενώ το Σάββατο ήταν η τελευταία ημέρα που του είχε δοθεί προκειμένου να απομακρύνει τα προσωπικά του αντικείμενα από το σπίτι. Τα ξημερώματα της Παρασκευής, 30/10, ωστόσο, ο 46χρονος προχώρησε στον εμπρησμό του διαμερίσματος.

Γνωρίζοντας πως δεν υπήρχε κανείς στο εσωτερικό, περιέλουσε με βενζίνη τους χώρους του σπιτιού και στη συνέχεια έβαλε φωτιά.

Στο στόχαστρο και δύο ακόμη πρώην σύντροφοί του

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στον εμπρησμό του διαμερίσματος στη Γλυφάδα. Περίπου 15 λεπτά αργότερα, ο 46χρονος φέρεται να μετέβη στην κατοικία μιας ακόμη πρώην συντρόφου του, στην ίδια περιοχή, όπου έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό της, αλλά και σε όχημα του νυν συντρόφου της που ήταν σταθμευμένο δίπλα.

Αμέσως μετά, ο 46χρονος φέρεται να προχώρησε και σε τρίτο εμπρησμό, αυτή τη φορά στο Νέο Ηράκλειο, όπου φέρεται να έβαλε φωτιά σε αυτοκίνητο μίας 49χρονης γυναίκας, επίσης πρώην συντρόφου του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 46χρονος υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό και συγκεκριμένα στη Διοίκηση των ΟΥΚ στον Σκαραμαγκά. Παράλληλα, είχε δραστηριότητα και στον χώρο της αθλητικής διαιτησίας, καθώς εργαζόταν ως διαιτητής σε αγώνες πόλο.

Στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε αναρτήσει πλήθος φωτογραφιών με τον ίδιο να διαιτητεύει σε αναμετρήσεις της Α1 ανδρών και γυναικών, αλλά και σε σχολικά πρωταθλήματα, όπως καταγγέλλεται.

Στις δύο γυναίκες έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή panic button, ενώ η 55χρονη, της οποίας το αυτοκίνητο έγινε στόχος εμπρησμού, είχε ήδη καταθέσει μήνυση σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία.

Ο 46χρονος εντοπίστηκε τελικά στη Λευκάδα, όπου είχε καταφύγει μετά τα δύο περιστατικά, και συνελήφθη από τις Αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Διπλό τροχαίο στον ΒΟΑΚ με καραμπόλα 8 οχημάτων και μετωπική σύγκρουση σε απόσταση 200 μέτρων (Video)

Τέμπη: Ο αρεοπαγίτης Γεώργιος Παπαγεωργίου πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου για τον Τριαντόπουλο

Πάτρα: Κατέληξε 28χρονος που μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο











