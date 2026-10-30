Κρήτη: Διπλό τροχαίο στον ΒΟΑΚ με καραμπόλα 8 οχημάτων και μετωπική σύγκρουση σε απόσταση 200 μέτρων (Video)

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Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στην περιοχή του Σταυρού, λίγο πριν από την Παναγία Χαρακιανή, στον δρόμο προς το Μπαλί, προκαλώντας αναστάτωση στην κυκλοφορία.

Στο πρώτο περιστατικό, ένα όχημα βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και προσέκρουσε σε διερχόμενο αυτοκίνητο.

Το δεύτερο ατύχημα, που κατεγράφη σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων, αφορούσε καραμπόλα οκτώ αυτοκινήτων, τα οποία συγκρούστηκαν στο ρεύμα από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, τα δύο τροχαία συνέβησαν με μικρή χρονική διαφορά, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Κατά την ίδια πηγή, στο συγκεκριμένο τμήμα του ΒΟΑΚ η αυξημένη υγρασία έχει καταστήσει το οδόστρωμα ιδιαίτερα ολισθηρό.

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