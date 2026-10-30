Πάτρα: Κατέληξε 28χρονος που μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο

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Τη ζωή του έχασε ένας 28χρονος άνδρας, ο οποίος διεκομίσθη το πρωί της Παρασκευής, 30/10, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από συγγενείς του. Οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την τραγική κατάληξη.

Από την αστυνομική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη δεν έχουν προκύψει μέχρι στιγμής στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Τα αίτια θανάτου του 28χρονου αναμένεται να διαπιστωθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

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