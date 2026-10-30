Πλάκα: Δεκάδες φορές είχαν απασχολήσει τις Αρχές οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη – Το βίντεο με τον χαλκοσωλήνα και η έρευνα της ΔΑΕΕ

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Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους, που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους. Πρόκειται για δύο Έλληνες, ηλικίας 37 και 55 ετών, και έναν 34χρονο υπήκοο Αλβανίας, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας μετά την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι τρεις άνδρες φέρονται να προκάλεσαν ζημιά στις σωληνώσεις της εγκατάστασης φυσικού αερίου, επιχειρώντας να αφαιρέσουν χάλκινο σωλήνα από το κτίριο, με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή που οδήγησε στην τραγωδία.

Νέο βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τις κινήσεις τους στα στενά της Πλάκας, περίπου πέντε ώρες πριν από τη φονική έκρηξη. Στο οπτικό υλικό διακρίνονται να αποχωρούν από το τριώροφο νεοκλασικό, ενώ ένας από αυτούς φαίνεται να κρατά στα χέρια του κομμάτι χαλκοσωλήνα.

Οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) αξιοποίησαν το συγκεκριμένο υλικό, αναλύοντας τις κινήσεις των τριών ανδρών πριν και μετά την είσοδό τους στο κτίριο.

Από τις καταγραφές προκύπτει ότι δύο άτομα μπήκαν στο κλιμακοστάσιο, παρέμειναν εκεί για λίγα λεπτά και στη συνέχεια αποχώρησαν μαζί με τον τρίτο, ο οποίος φέρεται να τους περίμενε έξω. Κατά την αποχώρησή τους, ένας από τους εμπλεκομένους κρατούσε το κομμάτι του χαλκοσωλήνα που φέρεται να αφαιρέθηκε από την εγκατάσταση.

Πώς έφτασε η ΔΑΕΕ στην εξιχνίαση της υπόθεσης

Καθοριστική για την εξιχνίαση της υπόθεσης ήταν η έρευνα που πραγματοποίησαν επί 34 ημέρες τα στελέχη της ΔΑΕΕ, υπό την εποπτεία των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών και με ιδιαίτερη μυστικότητα.

Όπως ανέφερε κατά την επίσημη ενημέρωση ο αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, η διερεύνηση περιλάμβανε την ανασύσταση του χώρου της έκρηξης, την ενδελεχή ανάλυση οπτικοακουστικού υλικού, την αξιοποίηση στοιχείων από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς και την εξέταση των πειστηρίων που συλλέχθηκαν από το σημείο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην επιστημονική τεκμηρίωση, με τη συνδρομή διορισμένων δικαστικών πραγματογνωμόνων, ηλεκτρολόγων μηχανικών και χημικού, αλλά και του εργαστηρίου Μεταλλουργίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Τα πορίσματα των επιστημόνων φέρονται να συνέβαλαν καθοριστικά στον προσδιορισμό του σημείου από το οποίο ξεκίνησε η διαρροή, το οποίο εντοπίστηκε στο εσωτερικό του κτιρίου, κοντά στον μετρητή φυσικού αερίου του ισογείου.

Παράλληλα, σημαντική ήταν η συνδρομή της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που συνέβαλαν στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Το βαρύ ποινικό παρελθόν των συλληφθέντων

Οι τρεις κατηγορούμενοι εμφανίζονται να έχουν μακρύ ποινικό παρελθόν, καθώς είχαν απασχολήσει τις αστυνομικές Αρχές δεκάδες φορές στο παρελθόν για υποθέσεις που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με κλοπές, ληστείες, ναρκωτικά και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι προηγούμενες εμπλοκές τους με τις Αρχές εκτείνονται σε βάθος αρκετών δεκαετιών. Ο 55χρονος είχε καταγραφεί επανειλημμένα σε υποθέσεις από το 1985 έως το 2026, ενώ ο 37χρονος και ο 34χρονος είχαν επίσης απασχολήσει κατ’ επανάληψη την Αστυνομία για διάφορα αδικήματα.

Τι υποστηρίζουν οι τρεις κατηγορούμενοι

Παρά το γεγονός ότι οι κινήσεις τους φέρονται να έχουν αποτυπωθεί σε βίντεο ασφαλείας, οι τρεις άνδρες αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για τη φονική έκρηξη.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να παραδέχονται ότι σκοπός τους ήταν η αφαίρεση χαλκού, τον οποίο σχεδίαζαν να πουλήσουν, ενώ οι ισχυρισμοί τους διαφοροποιούνται ως προς τον ρόλο που είχε αναλάβει ο καθένας.

Ο 34χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι μπήκε πρώτος στο κτίριο, παραβίασε την είσοδο του κλιμακοστασίου και αφαίρεσε ένα μαύρο καρότσι, δηλώνοντας ότι δεν θυμάται αν πήρε και μεταλλικό σωλήνα.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι εισήλθε λίγο αργότερα και διαπίστωσε πως είχαν ήδη αφαιρεθεί αντικείμενα, ενώ ο τρίτος φέρεται να ισχυρίζεται ότι παρέμεινε έξω από το κτίριο, αναλαμβάνοντας ρόλο επιτήρησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, κατά την εξέτασή τους από τα στελέχη της ΔΑΕΕ αναγνώρισαν τους εαυτούς τους σε φωτογραφίες από τις κινήσεις τους το μοιραίο βράδυ.

Μάλιστα, σε μία από τις φωτογραφίες που παρουσιάστηκαν στον 55χρονο, εκείνος φέρεται να διευκρίνισε ότι το αντικείμενο που κρατούσε δεν ήταν μαχαίρι, αλλά κομμάτι χαλκοσωλήνα, το οποίο, όπως υποστήριξε, του είχε δώσει ο 34χρονος. Η αναφορά αυτή εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για την αφαίρεση του σωλήνα και τη ζημιά που προκλήθηκε στην εγκατάσταση φυσικού αερίου.

Οι βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Οι τρεις άνδρες αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων, έκρηξη με τα ίδια αποτελέσματα, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία, καθώς και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον της ανακρίτριας τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 12:00, όταν και θα κληθούν να τοποθετηθούν αναλυτικά για τα στοιχεία της δικογραφίας και τον ρόλο που φέρονται να διαδραμάτισαν στην υπόθεση.

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