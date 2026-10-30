Έκρηξη στην Πλάκα: Οι τρεις συλληφθέντες περπατούν στον δρόμο με τον σωλήνα χαλκού – Πώς τους ταυτοποίησαν οι αρχές (Video)

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Τη Δευτέρα (2/11) θα απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη στην Πλάκα, που στοίχισε τις ζωές 6 ανθρώπων.

Σε νέο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η στιγμή που αποχωρούν από το τριώροφο νεοκλασικό. Περπατούν στα στενά της Πλάκας πέντε ώρες πριν τη φονική έκρηξη. Ο ενάς κρατα στα χέρια του τον χαλκοσωλήνα.

Πώς έφτασε η ΔΑΕΕ στη σύλληψη τους

Επί 34 μέρες με απόλυτη μυστικότητα, διεξήχθη η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, για την εξιχνίαση της σοβαρής υπόθεσης της πολύνεκρης έκρηξης και κατάρρευσης κτιρίου που σημειώθηκε στην Πλάκα το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου 2026, όπως ανέφερε σήμερα το μεσημέρι , ο διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, σε επίσημη ενημέρωση που έκανε σήμερα το μεσημέρι.

Ο κ. Βαθρακογιάννης τόνισε ότι για την εξιχνίαση της φονικής έκρηξης, που προήλθε από δολιοφθορά στο δίκτυο του φυσικού αερίου από τους τρεις συλληφθέντες, προκειμένου να κλέψουν χαλκοσωλήνες, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η επιστημονική τεκμηρίωση από το εργαστήριο μεταλλουργίας του ΕΜΠ, καθώς και η συνεργασία της ΔΑΕΕ με διορισμένους δικαστικούς πραγματογνώμονες, ηλεκτρολόγους μηχανικούς και χημικό, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στη συνδρομή της Δίωξης Εκβιαστών και της Ομάδα ΔΙΑΣ της ΕΛ.ΑΣ., για την ταυτοποίηση των δραστών.

Ειδικότερα, ο κ. Βαθρακογιάννης στην ενημέρωση του από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ανέφερε: «Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 37 και 55 ετών και ένας αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας, ηλικίας 34 ετών, σε εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος τους από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Αθήνας.

Σήμερα οδηγήθηκαν από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ενώπιον της Αρμόδιας Ανακρίτριας και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις της εγκατάστασης φυσικού αερίου, με σκοπό την κλοπή χάλκινων σωληνώσεων, προκαλώντας την διαρροή.

Από την πρώτη στιγμή, η διερεύνηση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών και υπό συνθήκες ιδιαίτερης μυστικότητας. Επί 34 ημέρες, εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. εργάστηκαν νυχθημερόν, για να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες της έκρηξης και να τεκμηριώσουν την υπόθεση. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην αγαστή συνεργασία των στελεχών της Δ.Α.Ε.Ε. με την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι συνέδραμαν στην ταυτοποίηση των φερόμενων ως εμπλεκομένων.

Η διερεύνηση περιέλαβε την ανασύσταση του χώρου της έκρηξης, μέσα από μεθοδικές και συντονισμένες ενέργειες, την ενδελεχή ανάλυση οπτικοακουστικού υλικού, την αξιοποίηση στοιχείων που προέκυψαν κατόπιν άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς και την εξέταση των πειστηρίων που συλλέχθηκαν από το σημείο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επιστημονική τεκμηρίωση. Η Δ.Α.Ε.Ε. συνεργάστηκε με διορισμένους δικαστικούς πραγματογνώμονες, ηλεκτρολόγους μηχανικούς και χημικό, καθώς και με το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου μεταλλουργίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.Η συνδυαστική αξιολόγηση των ανακριτικών και επιστημονικών ευρημάτων συνέβαλε καθοριστικά στην ανασύνθεση της αλληλουχίας των γεγονότων και στην τεκμηρίωση των συμπερασμάτων της έρευνας. Με σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειές τους, σταθερή μας προτεραιότητα παραμένει η αναζήτηση της αλήθειας και η ουσιαστική συνδρομή στο έργο της Δικαιοσύνης»

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τρεις συλληφθέντες χαρακτηρίζονται ως άτομα “περιθωριακά”, με πλούσιο ποινικό μητρώο για κλοπές, ναρκωτικά, ληστείες, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και άλλα αδικήματα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 55χρονος έχει συλληφθεί συνολικά στο παρελθόν 45 φορές, ο 37χρονος Έλληνας 13 φορές και ο 34χρονος Αλβανός 20 φορές.

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