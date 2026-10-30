Φάρσα ή κέρασμα; 25 ταινίες για το Halloween και μια νύχτα γεμάτη εφιάλτες

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Από μαύρες κωμωδίες και ιστορίες με φαντάσματα μέχρι slasher και cult horror παραγωγές, οι παρακάτω ταινίες αποτελούν ιδανικές επιλογές για ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα στο Halloween.

Το Halloween δεν είναι απλώς μια αφορμή για να βγουν από τις ντουλάπες οι κολοκύθες, οι μάσκες και τα τρομακτικά κοστούμια. Είναι μια γιορτή με τη δική της ξεχωριστή κινηματογραφική ταυτότητα, η οποία, μέσα από τις δεκαετίες, έχει εμπνεύσει δημιουργούς να πειραματιστούν με το υπερφυσικό, το μακάβριο, το αλλόκοτο, αλλά και το χιούμορ.

Από τις κλασικές ιστορίες με φαντάσματα και βρικόλακες μέχρι τις μαύρες κωμωδίες, τις παρωδίες και τα αιματοβαμμένα slasher, το κινηματογραφικό σύμπαν του Halloween είναι πολύ πιο πλούσιο από όσο ενδεχομένως φαντάζεται κανείς. Άλλωστε, δεν χρειάζεται κάθε ταινία που παρακολουθείς στις 31 Οκτωβρίου να έχει δολοφόνους, αίμα και jump scares για να σε βάλει στο κλίμα.

Συγκεντρώσαμε, λοιπόν, 25 κλασικές ταινίες από διαφορετικά κινηματογραφικά είδη, οι οποίες έχουν όλα τα απαραίτητα συστατικά για μια απολαυστική Halloween movie night. Άλλες θα σε κάνουν να γελάσεις, άλλες θα σε ταξιδέψουν σε έναν κόσμο γεμάτο τέρατα και φαντάσματα, ενώ οι περισσότερες θα φροντίσουν να σου χαλάσουν τον ύπνο (κάποιες, ίσως για πάντα).

Ηalloween (1978) – Η νύχτα με τις μάσκες

Η ταινία που κατέχει ξεχωριστή θέση στον τομέα των slashers, έβαλε τον τρόμο του Halloween στα σπίτια μας και γέννησε ένα τεράστιο franchise με πρίκουελ και σίκουελ, που δεν έφτασαν ποτέ στο επίπεδο της πρωτότυπης.

Δεκαπέντε χρόνια μετά τη δολοφονία της αδελφής του, ο νεαρός τότε Μάικλ Μάγιερς δραπετεύει από το ψυχιατρικό ίδρυμα όπου κρατούνταν και επιστρέφει στη γενέτειρά του, το Χάντονφιλντ, την παραμονή του Halloween. Εκεί αρχίζει να παρακολουθεί τη νεαρή Λόρι Στροντ και τις φίλες της, μετατρέποντας μια φαινομενικά συνηθισμένη βραδιά σε εφιάλτη. Ο ψυχίατρός του, δρ. Λούμις, αντιλαμβάνεται ότι ο Μάγιερς δεν έχει εγκαταλείψει τις δολοφονικές του διαθέσεις και σπεύδει να τον σταματήσει πριν είναι πολύ αργά.

Η εμβληματική δημιουργία του Τζον Κάρπεντερ καθιέρωσε πολλά από τα χαρακτηριστικά του slasher κινηματογράφου και σύστησε στο κοινό έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους μασκοφόρους δολοφόνους στην ιστορία του horror.

A Nightmare on Elm Street (1984) – Εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες

Μια παρέα εφήβων αρχίζει να βασανίζεται από έναν κοινό εφιάλτη, στον οποίο ένας παραμορφωμένος άνδρας με ένα γάντι γεμάτο λεπίδες τούς κυνηγά ανελέητα. Σύντομα, όμως, συνειδητοποιούν ότι οι εφιάλτες τους δεν είναι απλώς αποκυήματα της φαντασίας τους, καθώς όποιος σκοτώνεται στον ύπνο του χάνει τη ζωή του και στην πραγματικότητα. Η νεαρή Νάνσι Τόμπσον προσπαθεί να ανακαλύψει την ταυτότητα του μυστηριώδους δολοφόνου και να βρει έναν τρόπο να τον αντιμετωπίσει, προτού γίνει το επόμενο θύμα του.

Έτσι, ο Γουές Κρέιβεν συστήνει στο κοινό τον εμβληματικό Φρέντι Κρούγκερ, δημιουργώντας μία από τις πιο επιδραστικές και αναγνωρίσιμες ταινίες τρόμου της δεκαετίας του ’80.

Trick or Treat (1986) – Σκληροί σαν μέταλλο

Ο Έντι Γουάινμπαουερ είναι ένας μοναχικός έφηβος και φανατικός οπαδός της heavy metal μουσικής, ο οποίος δέχεται καθημερινά τον χλευασμό των συμμαθητών του. Η μοναδική του διέξοδος είναι η μουσική του αγαπημένου του καλλιτέχνη, Σάμι Κερ, ενός διάσημου rock star που σκοτώνεται μυστηριωδώς. Όταν ο Έντι αποκτά μια ακυκλοφόρητη ηχογράφηση του ειδώλου του, ανακαλύπτει ότι μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του μέσα από αυτήν. Ωστόσο, η επαφή τους αποκτά σύντομα εφιαλτικές διαστάσεις, καθώς ο νεκρός μουσικός αρχίζει να επηρεάζει την πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας τον έφηβο για να πάρει εκδίκηση από όσους τον αδίκησαν.

Μια χαρακτηριστική horror παραγωγή των 80s, που συνδυάζει το υπερφυσικό με την heavy metal κουλτούρα, με τον Όζι Όσμπορν και τον Τζιν Σίμονς να πραγματοποιούν ξεχωριστές εμφανίσεις.

Friday the 13th (1980) – Παρασκευή και 13

Μια ομάδα νεαρών προσλαμβάνεται για να ανακαινίσει και να προετοιμάσει την κατασκήνωση Κρίσταλ Λέικ, η οποία παρέμενε κλειστή για χρόνια, μετά από μια σειρά τραγικών περιστατικών και ανεξήγητων θανάτων. Παρά τις προειδοποιήσεις των κατοίκων της περιοχής, οι νεαροί αγνοούν τους θρύλους που συνοδεύουν την κατασκήνωση και αποφασίζουν να συνεχίσουν τις εργασίες τους. Σύντομα, όμως, αρχίζουν να δολοφονούνται ένας προς έναν από έναν μυστηριώδη άγνωστο, ο οποίος φαίνεται αποφασισμένος να μην αφήσει κανέναν να επιβιώσει.

Η ταινία του Σον Κάνινγκχαμ αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες παραγωγές που καθιέρωσαν το slasher της δεκαετίας του ’80, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα από τα πιο επιτυχημένα horror franchises, με πρωταγωνιστή τον εμβληματικό Τζέισον Βόρχις.

Hocus Pocus (1993) – Χόκους Πόκους: Οι Τρεις Μάγισσες

Τριακόσια χρόνια μετά την εκτέλεσή τους, τρεις διαβόητες μάγισσες επιστρέφουν κατά λάθος στη ζωή, όταν ένας έφηβος ανάβει ένα μυστηριώδες κερί στο εγκαταλελειμμένο σπίτι τους, στο Σάλεμ της Μασαχουσέτης. Οι αδελφές Σάντερσον, αποφασισμένες να ανακτήσουν τη χαμένη τους δύναμη και να εξασφαλίσουν την αιώνια νεότητά τους, σπέρνουν το χάος στην πόλη, έχοντας μόλις μία νύχτα στη διάθεσή τους. Τώρα, τρία παιδιά και μια μαγική μαύρη γάτα πρέπει να βρουν τρόπο να σταματήσουν τις μάγισσες πριν ξημερώσει και ολοκληρώσουν το σκοτεινό τους σχέδιο.

Με πρωταγωνίστριες τις Μπέτι Μίντλερ, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Κάθι Νατζίμι, το Hocus Pocus εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αγαπημένες και χαρακτηριστικές Halloween ταινίες των 90s.

The Texas Chain Saw Massacre (1974) – Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι

Μια παρέα πέντε νεαρών ταξιδεύει με ένα βαν στην επαρχία του Τέξας, προκειμένου να επισκεφθεί το παλιό σπίτι του παππού ενός από αυτούς. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, αποφασίζουν να κάνουν μια στάση σε ένα απομονωμένο αγρόκτημα, χωρίς να γνωρίζουν ότι η περιοχή κρύβει μια οικογένεια παρανοϊκών και επικίνδυνων ανθρώπων. Όταν ένας από τους νεαρούς καταλήγει σε ένα γειτονικό σπίτι αναζητώντας βοήθεια, έρχεται αντιμέτωπος με τον Leatherface, έναν μασκοφόρο δολοφόνο που χρησιμοποιεί αλυσοπρίονο για να εξοντώσει τα θύματά του. Η παρέα βρίσκεται πλέον παγιδευμένη σε έναν ανελέητο αγώνα επιβίωσης, σε μία από τις πιο ωμές και ανατριχιαστικές ιστορίες του κινηματογράφου τρόμου.

Η ταινία του Τόμπι Χούπερ αποτέλεσε σταθμό για το είδος του slasher και καθιέρωσε τον Leatherface ως μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του horror.

Suspiria (1977) – Σουσπίρια

Η νεαρή Αμερικανίδα μπαλαρίνα Σούζι Μπάνιον φτάνει στη Γερμανία, προκειμένου να φοιτήσει σε μια φημισμένη ακαδημία χορού στο Φράιμπουργκ. Από την πρώτη κιόλας νύχτα, όμως, αντιλαμβάνεται ότι κάτι παράξενο συμβαίνει στο σχολείο, καθώς γίνεται μάρτυρας αλλόκοτων περιστατικών και μυστηριωδών θανάτων. Όσο προσπαθεί να ανακαλύψει τι κρύβεται πίσω από τη σκοτεινή ατμόσφαιρα της ακαδημίας, έρχεται αντιμέτωπη με ένα καλά κρυμμένο μυστικό που σχετίζεται με τη μαγεία και τον αποκρυφισμό.

Η εμβληματική δημιουργία του Ντάριο Αρτζέντο αποτελεί ορόσημο του ιταλικού giallo και του υπερφυσικού τρόμου, ξεχωρίζοντας για την εντυπωσιακή χρήση των χρωμάτων, την απόκοσμη μουσική των Goblin και την ονειρική, εφιαλτική αισθητική της.

Poltergeist (1982) – Το πνεύμα του κακού

Η οικογένεια Φρίλινγκ ζει μια φαινομενικά ήρεμη ζωή σε ένα προάστιο της Καλιφόρνιας, μέχρι τη στιγμή που το σπίτι της αρχίζει να γίνεται επίκεντρο ανεξήγητων υπερφυσικών φαινομένων. Αρχικά, τα περιστατικά μοιάζουν ακίνδυνα, όμως σύντομα αποκτούν τρομακτικές διαστάσεις, όταν η μικρότερη κόρη της οικογένειας, Κάρολ Αν, εξαφανίζεται μυστηριωδώς, επικοινωνώντας με τους γονείς της μέσα από την τηλεόραση. Απελπισμένοι, οι Φρίλινγκ αναζητούν βοήθεια από ειδικούς στα παραφυσικά φαινόμενα, προκειμένου να ανακαλύψουν τι κρύβεται πίσω από την παρουσία των πνευμάτων και να σώσουν το παιδί τους.

Σε παραγωγή του Στίβεν Σπίλμπεργκ και σκηνοθεσία του Τόμπι Χούπερ, το Poltergeist συνδυάζει τον υπερφυσικό τρόμο με το οικογενειακό δράμα, αποτελώντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές ταινίες του είδους τη δεκαετία του ’80.

Creepshow (1982)

Ένα μικρό αγόρι τιμωρείται από τον αυστηρό πατέρα του, ο οποίος του πετάει στα σκουπίδια το αγαπημένο του περιοδικό τρόμου, με τίτλο Creepshow. Μέσα από τις σελίδες του, όμως, ξεδιπλώνονται πέντε ανατριχιαστικές ιστορίες που συνδυάζουν το υπερφυσικό, το μακάβριο και το μαύρο χιούμορ. Από έναν νεκρό που επιστρέφει για να εκδικηθεί όσους τον αδίκησαν και έναν μυστηριώδη επισκέπτη που αναδύεται από τη θάλασσα, μέχρι ένα εξωγήινο φυτό που απειλεί να κατακλύσει τα πάντα, κάθε ιστορία κρύβει τις δικές της ανατροπές.

Σε σκηνοθεσία του Τζορτζ Α. Ρομέρο και με σενάριο του Στίβεν Κινγκ, το Creepshow αποτελεί έναν απολαυστικό φόρο τιμής στα παλιά κόμικς τρόμου της δεκαετίας του ’50, με χαρακτηριστική αισθητική, υπερβολές και αρκετές δόσεις αιματοβαμμένου χιούμορ.

Candyman (1992)

Η Έλεν Λάιλ, μια νεαρή φοιτήτρια που ασχολείται με τη λαογραφία, ξεκινά να ερευνά έναν αστικό θρύλο που κυκλοφορεί στις εργατικές συνοικίες του Σικάγο. Σύμφωνα με την ιστορία, όποιος προφέρει πέντε φορές μπροστά σε έναν καθρέφτη το όνομα του Κάντιμαν, ενός μυστηριώδους δολοφόνου με μεταλλικό γάντζο αντί για χέρι, τον καλεί να εμφανιστεί. Αντιμετωπίζοντας αρχικά τον θρύλο ως μια απλή λαϊκή δοξασία, η Έλεν αποφασίζει να δοκιμάσει την ιστορία, χωρίς να υποψιάζεται ότι θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια υπερφυσική δύναμη. Καθώς οι ανεξήγητες δολοφονίες πληθαίνουν, η ίδια βυθίζεται όλο και περισσότερο σε έναν εφιάλτη από τον οποίο δύσκολα θα ξεφύγει.

Βασισμένο στο διήγημα «The Forbidden» του Κλάιβ Μπάρκερ, το φιλμ του Μπέρναρντ Ρόουζ συνδυάζει τον υπερφυσικό τρόμο με τον αστικό θρύλο, δημιουργώντας έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες στην ιστορία του horror.

An American Werewolf in London (1981)

Δύο Αμερικανοί φοιτητές πραγματοποιούν ένα ταξίδι με σακίδια στην αγγλική ύπαιθρο, όταν μια νύχτα δέχονται επίθεση από ένα μυστηριώδες πλάσμα, ενώ περπατούν σε έναν απομονωμένο δρόμο. Ο ένας από αυτούς σκοτώνεται, ενώ ο άλλος, ο Ντέιβιντ, επιβιώνει με σοβαρά τραύματα και μεταφέρεται σε νοσοκομείο του Λονδίνου. Σύντομα, όμως, αρχίζει να βιώνει παράξενα οράματα και εφιαλτικές μεταμορφώσεις, καθώς ανακαλύπτει ότι η επίθεση τον έχει καταδικάσει σε μια τρομακτική μοίρα: να μετατρέπεται σε λυκάνθρωπο κάθε φορά που εμφανίζεται η πανσέληνος. Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα, ο Ντέιβιντ προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να απαλλαγεί από την κατάρα, ενώ οι επισκέψεις του νεκρού φίλου του κάνουν την κατάσταση ακόμη πιο αλλόκοτη.

Η ταινία του Τζον Λάντις συνδυάζει μοναδικά τον τρόμο με τη μαύρη κωμωδία και έγραψε ιστορία για τα πρωτοποριακά ειδικά εφέ μακιγιάζ, κερδίζοντας μάλιστα το πρώτο Όσκαρ Μακιγιάζ.

Night of the Living Dead (1968) – Η νύχτα των ζωντανών νεκρών

Μια νεαρή γυναίκα επισκέπτεται μαζί με τον αδελφό της το νεκροταφείο, όταν δέχονται ξαφνικά επίθεση από έναν μυστηριώδη άνδρα που μοιάζει με ζωντανό νεκρό. Τρομοκρατημένη, καταφεύγει σε μια απομονωμένη αγροικία, όπου συναντά μια μικρή ομάδα ανθρώπων που προσπαθούν να επιβιώσουν από μια ανεξήγητη επιδημία που έχει μετατρέψει τους νεκρούς σε αιμοδιψή πλάσματα. Καθώς οι ζωντανοί νεκροί περικυκλώνουν το σπίτι, οι εγκλωβισμένοι καλούνται να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν την απειλή, όμως οι εσωτερικές συγκρούσεις και οι διαφορετικές απόψεις για την επιβίωση αποδεικνύονται εξίσου επικίνδυνες με τους ίδιους τους νεκρούς.

Η εμβληματική δημιουργία του Τζορτζ Α. Ρομέρο επαναπροσδιόρισε το κινηματογραφικό είδος των zombie movies, θέτοντας τις βάσεις για αμέτρητες μεταγενέστερες παραγωγές και καθιερώνοντας μια νέα αντίληψη γύρω από τον τρόμο των ζωντανών νεκρών.

Η πτώση ενός δορυφόρου της ΝΑΣΑ προκαλεί την Ανάσταση κάποιων που έχουν πεθάνει πρόσφατα στις Ανατολικές Πολιτείες των ΗΠΑ και οι οποίοι ψάχνουν να τραφουν με ανθρώπινα οντα.Οι αταφοι νεκροί επανέρχονται πίσω στην ζωή και σαν ζόμπι πλέον επιτίθενται αμείλικτα στους ζωντανούς. Ο μόνος τρόπος για να πεθάνει ένα ζόμπι είναι με ένα δυνατό χτύπημα στο κεφάλι η με αποτέφρωση του σώματος του. Αυτη ειναι η κατάσταση που καλούνται να αντιμετωπίσουν επτά άνθρωποι που είναι παγιδευμένοι σε μια αγροτική αγροικία στη δυτική Πενσυλβάνια, η οποία δέχεται επίθεση από μια συνεχώς διευρυνόμενη ομάδα ζόμπι.

The Changeling (1980) – Απόλυτος τρόμος

Μετά τον τραγικό θάνατο της συζύγου και της κόρης του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ο συνθέτης Τζον Ράσελ μετακομίζει από τη Νέα Υόρκη στο Σιάτλ, αναζητώντας ένα ήσυχο μέρος για να συνεχίσει τη ζωή του. Εγκαθίσταται σε μια επιβλητική, παλιά έπαυλη, η οποία παραμένει κλειστή για δεκαετίες. Σύντομα, όμως, αρχίζει να βιώνει ανεξήγητα φαινόμενα, όπως παράξενους θορύβους, αντικείμενα που μετακινούνται μόνα τους και την παρουσία μιας μυστηριώδους παιδικής οντότητας. Αποφασισμένος να ανακαλύψει τι κρύβεται πίσω από τα περιστατικά, ξεκινά μια έρευνα που θα τον οδηγήσει σε ένα σκοτεινό μυστικό του παρελθόντος.

Με πρωταγωνιστή τον Τζορτζ Σι. Σκοτ, το φιλμ του Πίτερ Μέντακ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δείγματα ατμοσφαιρικού υπερφυσικού τρόμου, βασίζοντας τον τρόμο του περισσότερο στην αγωνία και την ανατριχιαστική ατμόσφαιρα παρά στα φθηνά τρομάγματα.

Pumpkinhead (1988) – Δαιμονισμένος Εκδικητής

Η ταινία αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του γνωστού για τα special effects του σε πασίγνωστες ταινίες («Aliens», «The Terminator», «Jurassic Park»), Σταν Γουίνστον.

Μια παρέα εφήβων με μηχανές πάνε στην εξοχή για διακοπές, μέχρι που ένας από αυτούς έχει συμμετοχή σε ένα ατύχημα που κοστίζει την ζωή ενός παιδιού. Ο πατέρας του παιδιού αναζητά εκδίκηση και πηγαίνει σε μια μάγισσα που υπηρετεί το κακό και της ζητάει να κάνει κάτι. Η μάγισσα τον στέλνει σε μια αποστολή να βρει τα απομεινάρια ενός θαμμένου δαίμονα, του Pumpkinhead και αυτός θα αναλάβει να σκοτώσει όλους όσοι είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο του παιδιού του.

Night of the Demons (1988) – Νύχτες των Δαιμόνων

Mια παρέα εφήβων γιορτάζει τη νύχτα του Halloween σε ένα εγκαταλειμμένο νεκροτομείο, με… σκοτεινό παρελθόν. Σιγά σιγά οι νέοι κυριεύονται από δαιμονικές δυνάμεις και… επιτίθενται ως δαίμονες στους φίλους τους.

Η ταινία του Κέβιν Τένεϊ είναι μία σοβαρή B movie, ένα cult φιλμ με πολύ καλή δόση από ’80s, χιούμορ και τρόμο. Σε γενικές γραμμές, ένα διασκεδαστικό low budget φιλμ με δαίμονες στο πνεύμα της γιορτής του Halloween.

Beetlejuice (1988) – Ο Σκαθαροζούμης

Ο Άνταμ και η Μπάρμπαρα Μέιτλαντ είναι ένα παντρεμένο ζευγάρι που χάνει τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και επιστρέφει ως φάντασμα στο αγαπημένο του σπίτι. Όταν διαπιστώνουν ότι το ακίνητο έχει περάσει στα χέρια μιας εκκεντρικής οικογένειας από τη Νέα Υόρκη, προσπαθούν να την τρομάξουν για να την αναγκάσουν να φύγει. Καθώς οι προσπάθειές τους αποτυγχάνουν, αποφασίζουν να ζητήσουν τη βοήθεια του Μπίτελτζιους, ενός αλλόκοτου και απρόβλεπτου «βιοεξορκιστή», ο οποίος αποδεικνύεται πολύ πιο επικίνδυνος απ’ όσο φαντάζονταν.

The Addams Family (1991) – Η Οικογένεια Άνταμς

Η εκκεντρική οικογένεια Άνταμς ζει απομονωμένη σε μια επιβλητική έπαυλη, απολαμβάνοντας οτιδήποτε μακάβριο και αλλόκοτο. Όταν ένας απατεώνας επιχειρεί να εισχωρήσει στην οικογένεια, παρουσιάζοντας έναν άνδρα ως τον χαμένο αδελφό του Γκόμεζ, τον Φέστερ, οι ισορροπίες ανατρέπονται. Η οικογένεια τον υποδέχεται με ενθουσιασμό, χωρίς να υποψιάζεται ότι πίσω από την επιστροφή του κρύβεται ένα σχέδιο υφαρπαγής της περιουσίας της.

Casper (1995) – Κάσπερ, Το Φαντασματάκι

Ο Κάσπερ είναι ένα καλόκαρδο φαντασματάκι που κατοικεί σε μια παλιά έπαυλη μαζί με τους τρεις σκανταλιάρηδες θείους του. Όταν μια ειδικός στην επικοινωνία με πνεύματα και η κόρη της εγκαθίστανται στο σπίτι, η ζωή όλων αλλάζει. Η νεαρή Κατ αναπτύσσει μια ιδιαίτερη φιλία με τον Κάσπερ, ο οποίος ονειρεύεται να αποκτήσει ξανά ανθρώπινη μορφή. Ωστόσο, το παρελθόν του κρύβει μυστικά που θα πρέπει να αποκαλυφθούν.

Sleepy Hollow (1999) – Ο Μύθος του Ακέφαλου Καβαλάρη

Στα τέλη του 18ου αιώνα, ο αστυνομικός ερευνητής Ίκαμποντ Κρέιν φτάνει στο απομονωμένο χωριό του Σλίπι Χόλοου, προκειμένου να εξιχνιάσει μια σειρά αποτρόπαιων δολοφονιών. Οι κάτοικοι αποδίδουν τους φόνους σε έναν μυστηριώδη Ακέφαλο Καβαλάρη, ο οποίος περιφέρεται στην περιοχή αναζητώντας τα θύματά του. Ο ορθολογιστής Κρέιν καλείται να διαχωρίσει τον μύθο από την πραγματικότητα, όμως σύντομα θα ανακαλύψει ότι ορισμένοι θρύλοι έχουν πολύ πιο σκοτεινή βάση απ’ όση πίστευε.

Young Frankenstein (1974) – Φρανκενστάιν Τζούνιορ

Ο Φρέντερικ Φρανκενστάιν, εγγονός του διαβόητου δρ. Βίκτορ Φρανκενστάιν, είναι ένας καταξιωμένος νευροχειρουργός που προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από την οικογενειακή του κληρονομιά. Όταν κληρονομεί το παλιό κάστρο του παππού του στην Τρανσυλβανία, ανακαλύπτει τις σημειώσεις και τα επιστημονικά πειράματά του. Παρά τις αρχικές του αντιρρήσεις, παρασύρεται σταδιακά στον κόσμο της δημιουργίας ενός ζωντανού πλάσματος, με τα αποτελέσματα να είναι ξεκαρδιστικά. Η κλασική παρωδία του Μελ Μπρουκς σατιρίζει με μοναδικό τρόπο τις κινηματογραφικές ιστορίες τρόμου.

Ghostbusters (1984) – Κυνηγοί Φαντασμάτων

Τρεις εκκεντρικοί επιστήμονες, ειδικευμένοι στην παραψυχολογία, αποφασίζουν να εγκαταλείψουν τις ακαδημαϊκές τους καριέρες και να δημιουργήσουν μια επιχείρηση κυνηγών φαντασμάτων στη Νέα Υόρκη. Εξοπλισμένοι με πρωτοποριακές συσκευές και ειδικές παγίδες, αναλαμβάνουν να απαλλάξουν την πόλη από κάθε λογής υπερφυσική παρουσία. Όταν, όμως, μια αρχαία θεότητα απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο, οι Ghostbusters καλούνται να αντιμετωπίσουν την πιο δύσκολη αποστολή της καριέρας τους.

The Monster Squad (1987)

Μια παρέα παιδιών που έχει πάθος με τα κλασικά τέρατα του κινηματογράφου ανακαλύπτει ότι ο Δράκουλας σχεδιάζει να κατακτήσει τον κόσμο, έχοντας στο πλευρό του μερικά από τα πιο γνωστά πλάσματα της φαντασίας, όπως τον Φρανκενστάιν, τον Λυκάνθρωπο και τη Μούμια. Καθώς κανένας ενήλικας δεν φαίνεται να πιστεύει τις προειδοποιήσεις τους, τα παιδιά αποφασίζουν να αναλάβουν δράση και να σώσουν την ανθρωπότητα. Μια απολαυστική περιπέτεια που συνδυάζει την παιδική νοσταλγία με το horror και την κωμωδία.

Scream (1996) – Κραυγή

Μια μικρή πόλη της Καλιφόρνιας βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά φρικιαστικών δολοφονιών, με τα θύματα να δέχονται τηλεφωνήματα από έναν μυστηριώδη δολοφόνο που φοράει τη χαρακτηριστική μάσκα Ghostface. Η νεαρή Σίντνεϊ Πρέσκοτ βρίσκεται στο επίκεντρο της αιματηρής υπόθεσης, καθώς προσπαθεί να ξεφύγει από τον μασκοφόρο δολοφόνο και να ανακαλύψει την ταυτότητά του. Ο Γουές Κρέιβεν ανατρέπει με έξυπνο τρόπο τα κλισέ του slasher κινηματογράφου, δημιουργώντας ένα από τα πιο επιδραστικά horror φιλμ της δεκαετίας του ’90.

The Evil Dead (1981) – Το Κακό

Πέντε νεαροί φίλοι αποφασίζουν να περάσουν τις διακοπές τους σε μια απομονωμένη καλύβα μέσα στο δάσος. Εκεί ανακαλύπτουν ένα μυστηριώδες βιβλίο, το Necronomicon, καθώς και μια ηχογράφηση με την οποία απελευθερώνονται άθελά τους δαιμονικές δυνάμεις. Σύντομα, οι διακοπές τους μετατρέπονται σε εφιάλτη, καθώς οι δαίμονες καταλαμβάνουν τα σώματα των φίλων τους και τους στρέφουν τον έναν εναντίον του άλλου. Η σκηνοθετική ματιά του Σαμ Ράιμι δημιουργεί ένα ακραίο, αιματοβαμμένο και καθηλωτικό horror που εξελίχθηκε σε cult φαινόμενο.

The Lost Boys (1987)

Δύο αδέλφια μετακομίζουν μαζί με τη μητέρα τους σε μια παραθαλάσσια πόλη της Καλιφόρνιας, όπου σύντομα ανακαλύπτουν ότι πίσω από τη φαινομενικά ειδυλλιακή ατμόσφαιρα κρύβεται ένας σκοτεινός κόσμος. Ο μεγαλύτερος αδελφός μπλέκει με μια μυστηριώδη νεανική συμμορία, χωρίς να γνωρίζει ότι τα μέλη της είναι στην πραγματικότητα βρικόλακες. Όταν ο μικρότερος ανακαλύπτει την αλήθεια, προσπαθεί να πείσει την οικογένειά του να τον βοηθήσει να αντιμετωπίσουν την απειλή. Μια χαρακτηριστική ταινία των 80s που συνδυάζει τον τρόμο με τη νεανική περιπέτεια, το μαύρο χιούμορ και την αισθητική του vampire cinema.

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