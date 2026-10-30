G20: Διπλωματικό αδιέξοδο για μια… φωτογραφία – Οι Ευρωπαίοι τίναξαν στον αέρα την καθιερωμένη οικογενειακή για να… μη βγουν μαζί με τον Λαβρόφ

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Διπλωματικές αντιδράσεις και έντονο παρασκήνιο προκάλεσε η παρουσία του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G20 στην Ατλάντα των ΗΠΑ. Η αντιπαράθεση με ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες οδήγησε στην ακύρωση της καθιερωμένης ομαδικής φωτογράφισης, καθώς αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φέρονται να αρνήθηκαν να σταθούν δίπλα στον επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, απειλώντας ακόμη και να αποχωρήσουν.

Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έλαβε την απόφαση να ματαιώσει τη φωτογράφιση, εκτιμώντας ότι η σχετική αντιπαράθεση θα επισκίαζε την ουσία των συνομιλιών και θα αποσπούσε την προσοχή από την ατζέντα της συνάντησης.

Παρά το διπλωματικό επεισόδιο, οι εργασίες της συνόδου στην Ατλάντα συνεχίζονται κανονικά, με βασικό στόχο την προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της G20, την οποία θα φιλοξενήσει τον Δεκέμβριο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στο γκολφ κλαμπ του στο Μαϊάμι.

Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμη μία ένδειξη του βαθιού ρήγματος που διαπερνά την G20, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς εντάσεις δυσχεραίνουν την επίτευξη κοινών θέσεων για κρίσιμα ζητήματα της παγκόσμιας πολιτικής και οικονομίας.

Στο επίκεντρο των διαφωνιών βρίσκονται ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας, η πολεμική σύγκρουση των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, η αμερικανική δασμολογική πολιτική, αλλά και οι κινήσεις της Κίνας στη Νότια Σινική Θάλασσα. Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν άμεσα τις διεθνείς αγορές, εντείνουν την αβεβαιότητα στο εμπόριο και συμβάλλουν στην αύξηση του παγκόσμιου ενεργειακού κόστους.

Το μήνυμα Ρούμπιο για την παγκόσμια οικονομία

Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της G20, ο Μάρκο Ρούμπιο έδωσε έμφαση στην ανάγκη διεθνούς συνεργασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες απειλές για την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα.

Ο Αμερικανός υπουργός αναφέρθηκε στις πιέσεις που δέχονται ο ενεργειακός εφοδιασμός, οι αγορές τροφίμων, οι διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες και το παγκόσμιο εμπόριο. Παράλληλα, υπογράμμισε τους κινδύνους που προκύπτουν για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας.

Οι αντιδράσεις για την πρόσκληση της Ρωσίας

Οι αντιδράσεις για τη συμμετοχή της Μόσχας στη συνάντηση είχαν αρχίσει πριν ακόμη προκύψει το ζήτημα της ομαδικής φωτογράφισης. Ορισμένα κράτη-μέλη της G20 είχαν εκφράσει εξαρχής τη δυσαρέσκειά τους για την πρόσκληση της Ρωσίας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας συνεχίζονται.

Η δυσαρέσκεια ενισχύθηκε εξαιτίας των πρόσφατων χειρισμών του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι επιβάρυναν τις σχέσεις της Ουάσινγκτον με το Κίεβο. Μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να μην προχωρήσει στην επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας, ενώ είχε αποφασίσει και την προσωρινή αναστολή της παροχής στρατιωτικής υποστήριξης και πληροφοριών προς την Ουκρανία.

Πρόσθετη ένταση προκάλεσαν και τα προβλήματα που αντιμετώπισε η ρωσική αντιπροσωπεία με την έκδοση θεωρήσεων εισόδου (βίζες), ζήτημα που διευθετήθηκε την τελευταία στιγμή.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σχολιάζοντας τις δυσκολίες που προέκυψαν, ανέφερε ότι δημιουργήθηκε η εντύπωση πως «δεν βλέπουν όλοι στην Ουάσινγκτον με καλό μάτι» τη συμμετοχή του Σεργκέι Λαβρόφ.

Παρά τις αντιδράσεις, η ρωσική πλευρά εμφανίζεται αποφασισμένη να αξιοποιήσει τη συνάντηση για την προώθηση των δικών της θέσεων. Όπως δήλωσε η Ζαχάροβα, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας σκοπεύει να αναδείξει την ανάγκη «ταχείας μεταρρύθμισης των παγκόσμιων οικονομικών θεσμών».

Πολιτικό κόστος για τον Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

Η παρουσία του Σεργκέι Λαβρόφ στην Ατλάντα δεν έχει μόνο διπλωματικές προεκτάσεις, αλλά ενδέχεται να προκαλέσει και εσωτερικές πολιτικές αναταράξεις στις ΗΠΑ, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη εκλογική συγκυρία.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών έχει πραγματοποιήσει ελάχιστες επισκέψεις σε χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, και την επιβολή εκτεταμένων κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Ο πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Γεωργία, Ίαν Κέλι, ο οποίος υπηρέτησε κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμά ότι η παρουσία του Λαβρόφ μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά πολιτικά προβλήματα στον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά και να εντείνει τις διαφωνίες μεταξύ των δυτικών χωρών που συμμετέχουν στην G20.

Όπως εξήγησε, αρκετοί Ρεπουμπλικανοί βουλευτές, οι οποίοι ανησυχούν ήδη για το ενδεχόμενο απώλειας της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του κόμματός τους, εμφανίζονται «δυσαρεστημένοι» με τη στάση που τηρεί ο Τραμπ απέναντι στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Την ίδια στιγμή, οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν πολιτικά την πρόσκληση προς τον Λαβρόφ, προκειμένου να ασκήσουν κριτική στους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των εκλογών της Τρίτης.

Δυσκολότερη η διαμόρφωση κοινής στάσης για την Ουκρανία

Πέρα από τις εσωτερικές πολιτικές συνέπειες στις ΗΠΑ, η συμμετοχή της Ρωσίας αναμένεται να περιπλέξει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες συνεννόησης στο εσωτερικό της G20.

Κατά τον Ίαν Κέλι, η παρουσία του Λαβρόφ καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη διαμόρφωση μιας ενιαίας θέσης απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς οι διαφορετικές προσεγγίσεις των κρατών-μελών εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό εμπόδιο.

«Σίγουρα θα αποδυναμώσει το μήνυμα που θέλουν να στείλουν τουλάχιστον τα δυτικά μέλη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σύνοδο Κορυφής της G20 τον Δεκέμβριο στη Φλόριντα. Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές εάν ο Ρώσος πρόεδρος θα αποδεχθεί την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη κρίσιμο τεστ για τις σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον, Μόσχας και των δυτικών συμμάχων, σε μια περίοδο κατά την οποία η ενότητα της G20 δοκιμάζεται όσο ποτέ από τις γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις.

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