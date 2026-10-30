TraderTraitor: Ποιοι είναι οι Βορειοκορεάτες χάκερ που βρίσκονται στο επίκεντρο της επίθεσης των 6,3 δισ. δολαρίων στην Binance

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Η TraderTraitor, μια ομάδα κυβερνοεγκληματιών που συνδέεται με τη Βόρεια Κορέα, βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τη γιγαντιαία κυβερνοεπίθεση στην Binance, από την οποία φέρεται να αφαιρέθηκαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 6,3 δισ. δολαρίων. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κλοπές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχουν καταγραφεί, με τους δράστες να καταφέρνουν να μεταφέρουν κεφάλαια από δέκα διαφορετικά blockchain μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με την ανάλυση της εταιρείας κυβερνοασφάλειας και ανάλυσης δεδομένων blockchain TRM Labs, στις 29 Οκτωβρίου 2026 μετακινήθηκαν συνολικά περίπου 6,36 δισ. δολάρια, με το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων να αλλάζει ψηφιακό «προορισμό» μέσα σε μόλις 20 λεπτά. Η ταχύτητα και ο συντονισμός της επιχείρησης καταδεικνύουν τον βαθμό προετοιμασίας των δραστών, ενώ η έκταση της επίθεσης ξεπερνά κατά πολύ την αντίστοιχη παραβίαση της Bybit το 2025, όταν είχαν κλαπεί περίπου 1,5 δισ. δολάρια.

Η TRM Labs αποδίδει την επίθεση στην TraderTraitor με υψηλό βαθμό βεβαιότητας, ενώ ανάλογη εκτίμηση διατυπώνει και η Chainalysis. Μάλιστα, η τελευταία αναφέρει ότι εντόπισε ανάμειξη κεφαλαίων που είχαν κλαπεί σε προηγούμενη επίθεση στο ανταλλακτήριο Bitget με χρήματα που συνδέονται με την παραβίαση της Binance, ενισχύοντας τις υποψίες για εμπλοκή της βορειοκορεατικής ομάδας.

Ωστόσο, η απόδοση ευθυνών δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τις διωκτικές αρχές. Η Binance δεν έχει κατονομάσει τους υπευθύνους, ενώ δηλώνει ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και εξειδικευμένες εταιρείες κυβερνοασφάλειας για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα, έχει διαβεβαιώσει τους πελάτες της ότι τα κεφάλαιά τους παραμένουν ασφαλή και ότι θα καλύψει τις απώλειες που προέκυψαν από την επίθεση.

Ποιοι είναι οι TraderTraitor και τι σχέση έχουν με τη Βόρεια Κορέα

Η ονομασία TraderTraitor χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές αρχές για να περιγράψει ένα σύνολο κυβερνοεπιχειρήσεων που αποδίδονται σε κρατικά υποστηριζόμενους χάκερ της Βόρειας Κορέας, με βασικό στόχο τη βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων. Ο όρος εμφανίστηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2022, σε κοινή προειδοποίηση που εξέδωσαν το FBI, η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών των ΗΠΑ (CISA) και το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Οι ιαπωνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν συνδέσει την TraderTraitor με το ευρύτερο δίκτυο Lazarus Group, το οποίο φέρεται να δρα για λογαριασμό του καθεστώτος της Πιονγκγιάνγκ εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Η Lazarus έγινε διεθνώς γνωστή το 2014, όταν κατηγορήθηκε για την κυβερνοεπίθεση στη Sony Pictures, η οποία αποδόθηκε σε αντίποινα για την ταινία «The Interview», που σατίριζε τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Our investigators observed funds stolen by DPRK in last month's Bitget exploit commingling with funds stolen from Binance.



We have a high degree of confidence that DPRK is responsible for the $6.4 billion hack of Binance. https://t.co/xj9dQYcbKr — Chainalysis (@chainalysis) October 30, 2026

Οι διαφορετικές υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας χρησιμοποιούν, μάλιστα, διαφορετικές ονομασίες για δραστηριότητες που συνδέονται με το συγκεκριμένο δίκτυο. Η TraderTraitor έχει συσχετιστεί με τα ψευδώνυμα Jade Sleet, UNC4899 και Slow Pisces, τα οποία χρησιμοποιούνται αντίστοιχα από τη Microsoft, την Google και την Palo Alto Networks.

Οι αμερικανικές αρχές έχουν επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι κυβερνοεπιθέσεις αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τη Βόρεια Κορέα, συμβάλλοντας, μεταξύ άλλων, στη χρηματοδότηση των εξοπλιστικών και πυραυλικών της προγραμμάτων. Η Πιονγκγιάνγκ, από την πλευρά της, αρνείται διαχρονικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε τέτοιου είδους δραστηριότητες.

Το phishing και η εκμετάλλευση του ανθρώπινου παράγοντα

Αυτό που κάνει την TraderTraitor ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι ότι οι επιθέσεις της δεν βασίζονται απαραίτητα στην άμεση παραβίαση σύνθετων συστημάτων κρυπτογράφησης. Αντίθετα, η ομάδα επενδύει σε επιθέσεις κοινωνικής μηχανικής (social engineering), αξιοποιώντας την ανθρώπινη εμπιστοσύνη και τα κενά ασφαλείας που μπορεί να δημιουργηθούν μέσα σε έναν οργανισμό.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, οι χάκερ προσεγγίζουν εργαζομένους εταιρειών κρυπτονομισμάτων μέσω πλατφορμών όπως το LinkedIn, το Slack και το Telegram, συχνά προσποιούμενοι recruiters ή επαγγελματικές επαφές. Στο στόχαστρο βρίσκονται κυρίως εργαζόμενοι στους τομείς DevOps, IT και διαχείρισης συστημάτων, καθώς η πρόσβασή τους στις τεχνικές υποδομές μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα πολύτιμη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επίθεση στην ιαπωνική πλατφόρμα DMM Bitcoin το 2024. Σύμφωνα με το FBI, η επιχείρηση ξεκίνησε όταν ένας χάκερ προσποιήθηκε μέσω LinkedIn ότι ήταν υπεύθυνος προσλήψεων και προσέγγισε εργαζόμενο της εταιρείας Ginco, η οποία αναπτύσσει λογισμικό ψηφιακών πορτοφολιών.

Ο εργαζόμενος παρασύρθηκε από μια υποτιθέμενη επαγγελματική ευκαιρία και κλήθηκε να εκτελέσει κακόβουλο κώδικα Python, ο οποίος είχε αναρτηθεί σε σελίδα στο GitHub. Η πρόσβαση που εξασφάλισαν οι δράστες αξιοποιήθηκε στη συνέχεια για την κλοπή 4.502,9 bitcoin, αξίας περίπου 308 εκατ. δολαρίων.

Η TraderTraitor έχει επίσης κατηγορηθεί για επιθέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα λογισμικού. Σε μία από αυτές, παραβίασε την πλατφόρμα JumpCloud μέσω στοχευμένου phishing και αξιοποίησε την πρόσβαση για να προωθήσει κακόβουλη ενημέρωση σε πελάτες της που δραστηριοποιούνταν στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων.

Στο ιστορικό επιθέσεων που έχουν συνδεθεί με τη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται ακόμη οι παραβιάσεις των Alphapo, με απώλειες περίπου 60 εκατ. δολαρίων, CoinsPaid, με 37 εκατ. δολάρια, και Atomic Wallet, με 100 εκατ. δολάρια.

Τι συνέβη με τα κλεμμένα κεφάλαια και πόσα χρήματα δεσμεύτηκαν

Μετά την επίθεση στην Binance, ξεκίνησε μια διεθνής προσπάθεια περιορισμού των απωλειών και εντοπισμού των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Μεγάλες εταιρείες του κλάδου, όπως οι Tether, Circle και Ripple, κινητοποιήθηκαν για να δεσμεύσουν κεφάλαια που συνδέονταν με την επίθεση και βρίσκονταν υπό τον έλεγχό τους.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, η Tether πάγωσε USDT αξίας άνω των 1,57 δισ. δολαρίων, ενώ η Circle δέσμευσε USDC αξίας άνω των 800 εκατ. δολαρίων. Παράλληλα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του δικτύου Arbitrum προχώρησε στη δέσμευση επιπλέον ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Το συνολικό ποσό των δεσμευμένων κεφαλαίων υπολογίστηκε αρχικά σε περίπου 2,7 δισ. δολάρια, ενώ η Binance ανέφερε στη συνέχεια ότι το ποσό που είχε καταφέρει να δεσμεύσει έφτασε περίπου τα 3 δισ. δολάρια.

Οι δράστες, ωστόσο, επιχείρησαν να κινηθούν γρήγορα, μετατρέποντας μέρος των χρημάτων σε περιουσιακά στοιχεία που δεν μπορούν να παγώσουν με τον ίδιο τρόπο από τους εκδότες stablecoins. Στο πλαίσιο αυτό, φέρονται να πούλησαν περίπου 325 εκατ. δολάρια σε USDT με σημαντική έκπτωση, προκειμένου να αποκτήσουν ether, ενώ χρησιμοποίησαν επίσης USDT ως εγγύηση για δανεισμό ether μέσω της αποκεντρωμένης πλατφόρμας Aave.

Σύμφωνα με τις αναλύσεις, σημαντικό μέρος των κεφαλαίων εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των δραστών. Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που εντοπίστηκαν περιλαμβάνονται περισσότερα από 420.000 ETH και 18.270 BTC.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δέσμευση των χρημάτων δεν σημαίνει αυτόματα και την επιστροφή τους στους δικαιούχους. Για την ανάκτησή τους απαιτούνται συγκεκριμένες νομικές διαδικασίες, καθώς και συνεργασία μεταξύ εταιρειών, δικαστικών αρχών και αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Οι επιπτώσεις στην αγορά και ο φόβος για νέες επιθέσεις

Η κυβερνοεπίθεση στην Binance προκάλεσε ισχυρούς κραδασμούς στην αγορά των κρυπτονομισμάτων, ενισχύοντας την ανησυχία των επενδυτών για την ασφάλεια των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν μετά το περιστατικό, το Bitcoin υποχώρησε κατά 4,8%, το Ether κατά 5,7%, ενώ το BNB κατέγραψε απώλειες 8%.

Παράλληλα, οι αναγκαστικές ρευστοποιήσεις θέσεων με μόχλευση έφτασαν περίπου τα 1,5 δισ. δολάρια, πλήττοντας κυρίως επενδυτές που είχαν ποντάρει στην άνοδο των τιμών.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια χρονιά με ιδιαίτερα μεγάλες απώλειες για τον κλάδο. Μεγάλες επιθέσεις έχουν καταγραφεί σε πλατφόρμες όπως η Bitget, το Liquid Network, το Drift και το Kelp, με τις απώλειες σε ορισμένες περιπτώσεις να ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Οι εξελίξεις ενδέχεται, παράλληλα, να ενισχύσουν τη στροφή επενδυτών προς τα αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια (DEXs), τα οποία λειτουργούν με διαφορετικό μοντέλο από τις κεντρικές πλατφόρμες. Ωστόσο, ούτε αυτά είναι απαλλαγμένα από κινδύνους κυβερνοεπιθέσεων και τεχνικών ευπαθειών.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι κατά πόσο η υπόθεση της Binance θα αποτελέσει σημείο καμπής για την ασφάλεια της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Η πιθανή εμπλοκή της TraderTraitor αναδεικνύει ότι οι απειλές δεν περιορίζονται σε μεμονωμένες τεχνικές αδυναμίες, αλλά μπορούν να προκύψουν μέσα από καλά οργανωμένες επιχειρήσεις που συνδυάζουν ψηφιακή κατασκοπεία, εξαπάτηση εργαζομένων και σύνθετες μεθόδους μεταφοράς κεφαλαίων.

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