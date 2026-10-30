Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο στις 3 Νοεμβρίου, δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πώς αυτό θα συμβεί.

«Θα τελειώσει σύντομα», τόνισε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό KCMO του Κάνσας Σίτι. «Χρειαζόμαστε μια εγγύηση ότι δεν θα υπάρξει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να πλήξουν το Ιράν πριν από τις εκλογές.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έστειλε επιστολή στον επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν σε μια προσπάθεια επανέναρξης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και αποτροπής μιας ακόμη αμερικανικής επίθεσης στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Ο Βανς απέστειλε επιστολή στον Μοχσέν Ρεζάι, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες, κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανέφερε μία από τις πηγές της εφημερίδας.

Τονίζεται ωστόσο ότι «η Τεχεράνη επιμένει ότι θα πρέπει να ικανοποιηθούν από τις ΗΠΑ οι επτά προϋποθέσεις που έχει θέσει και ότι οποιαδήποτε στάση αντικρούει αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή».

Στόχος πάντως της επικοινωνίας είναι, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, να διαπιστωθεί εάν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη μπορούν να βρουν κοινό έδαφος για να πείσουν τον Τραμπ να αναβάλει την εντολή για αυτό που αξιωματούχοι περιέγραψαν ως «σύντομη αλλά έντονη» στρατιωτική εκστρατεία εναντίον του Ιράν τις επόμενες εβδομάδες.

Διαβάστε επίσης:

Ισπανία: Με ταχύτητα 160 χλμ έτρεχε το τρένο την ώρα που έπεσε στον ακινητοποιημένο συρμό

Παρίσι: Μαχαίρωσε γυναίκα στη μέση του δρόμου μπροστά στην 6χρονη κόρη της

Reuters: Το Πεντάγωνο ζητά από τους Ευρωπαίους να χαμηλώσουν τους τόνους απέναντι στη Ρωσία