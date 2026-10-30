Τα γκάλοπ που φοβάται το Μαξίμου, ο ρόλος Χατζηδάκη για Μπεκίρη, η Ντόρα και το βιβλίο της, η ιδέα Καρατζαφέρη και το κόλλημα Τεμπονέρα με το 2015

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Καλημέρα σας

Τα βασικά μεγέθη των δημοσκοπήσεων που έχουν δημοσιοποιηθεί τον Οκτώβριο –το λέω και… απολογιστικά για τον μήνα που φεύγει– είναι μάλλον βολικά για την κυβέρνηση, καθώς οι περισσότερες εκτιμούν τη ΝΔ στο 30%. Στην πρόθεση ψήφου είναι πέντε ή και έξι μονάδες πιο κάτω, άρα υπάρχει μια «γκρίζα ζώνη», που μόνο με συνδυαστικές εκτιμήσεις ερμηνεύεται.

Μαθαίνω, όμως, ότι ένας πιο προσεκτικός και ρεαλιστικός συνδυασμός ποσοτικών μεγεθών, ποιοτικών ευρημάτων και προβολών, με βάση ένα ενδελεχές «ψάξιμο» τάσεων και συμπεριφορών, δείχνει τη ΝΔ να κινείται διακριτά κάτω από το 30%.

Αυτό ακριβώς φοβούνται στην κυβέρνηση ότι μπορεί να αποτυπωθεί στις μετρήσεις του Νοεμβρίου.

Ο Χατζηδάκης και ο Μπεκίρης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήθελε να απομακρύνει τον Μιχάλη Μπεκίρη από το Μαξίμου. Αυτό ήταν εμφανές από την αρχή που ξέσπασε αυτή η ιστορία. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις κρίσιμο ρόλο διαδραματίζουν στελέχη που παίρνουν τη μία ή την άλλη πλευρά και η γνώμη τους έχει βαρύνουσα σημασία, ώστε να επιλέγει τελικά ένας πρωθυπουργός την καλύτερη λύση, ανεξαρτήτως της αρχικής του διάθεσης.

Μαθαίνω ότι σε αυτό το θέμα η άποψη του αντιπροέδρου Χατζηδάκη δεν βοήθησε στο να δείξει αντανακλαστικά το Μαξίμου – ήταν υπέρ της παραμονής του Μπεκίρη.

Περί συνάντησης Μητσοτάκη – Καραμανλή

Σαν να… υπερεπενδύουν στην κυβέρνηση σε μια συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη – Κώστα Καραμανλή, διαπιστώνω τώρα τελευταία, με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα και άλλες διαρροές.

Η στρατηγική να διαχωρίσουν τον Καραμανλή από τον Σαμαρά δεν είναι κακή. Συντηρεί μια αμφιβολία γύρω από την ύπαρξη μετώπου απέναντι στην κυβέρνηση. Και όντως, είναι γεγονός ότι ο πρόεδρος Κώστας έχει το δικό του ύφος στην άσκηση κριτικής –την οποία κάνει και με σαφήνεια, μάλιστα–, διαφορετικό από εκείνο του προέδρου Αντώνη.

Αλλά η καλλιέργεια προσδοκίας για συνάντηση του Μητσοτάκη μαζί του δεν είναι και ένδειξη φρονιμότητας και διορατικότητας. Διότι, εάν δεν επιτευχθεί ο στόχος, τα πράγματα θα χειροτερέψουν σε επίπεδο εντυπώσεων ή και ουσίας…

Το βιβλίο της Ντόρας και ο πονοκέφαλος του Μαξίμου

Στο μεταξύ, το Μαξίμου έχει άλλο θέμα να διαχειριστεί. Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί η πληροφορία επισήμως, ένα όχι και τόσο απρόσμενο… «φασούλι» ίσως αποδειχθεί το βιβλίο της Ντόρας Μπακογιάννη, το οποίο θα παρουσιαστεί τον Δεκέμβριο και θα είναι κάπως αυτοβιογραφικό. Αν, λοιπόν, ισχύσει η πληροφορία ότι η Ντόρα θα φέρει στο ίδιο βήμα Μητσοτάκη, Καραμανλή και Βενιζέλο, τότε θα υπάρξει μια πολιτικά αμήχανη εικόνα για την κυβέρνηση.

Καραμανλής και Βενιζέλος, παρότι έχουν απόψεις στα εθνικά θέματα και κυρίως στα ελληνοτουρκικά που δεν συμπίπτουν, έχουν ωστόσο εξόχως κριτική ματιά προς την κυβέρνηση.

Η Ντόρα μπορεί να παρουσιάζει το βιβλίο της, αλλά το Μαξίμου ίσως βρεθεί να διαβάζει… πολιτικά μηνύματα.

Ο Πιερρακάκης διεισδύει στην παραδοσιακή Δεξιά

Η θερμή υποδοχή που είχε στον Έβρο δείχνει ότι ο υπουργός Οικονομικών αποκτά απήχηση πέρα από το εκσυγχρονιστικό ακροατήριο.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης φαίνεται ότι δεν περιορίζεται πλέον στο προφίλ του τεχνοκράτη και του ψηφιακού εκσυγχρονιστή, με το οποίο καθιερώθηκε πολιτικά. Η παρουσία του στην Αλεξανδρούπολη, στις εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου, και η κίνηση που έκανε ο Μητροπολίτης Άνθιμος να αφήσει τον εσπερινό για να τον προλογίσει ήταν ένα δείγμα.

Ο Πιερρακάκης αρχίζει να αποκτά ερείσματα και στον παραδοσιακό, συντηρητικό κόσμο της ΝΔ, εκεί όπου ιστορικά μεγαλύτερη επιρροή διαθέτουν πολιτικοί με διαφορετική διαδρομή και αναφορές. Το στοίχημα του υπουργού είναι, λοιπόν, να συνδυάσει το εκσυγχρονιστικό προφίλ με την αποδοχή από παραδοσιακούς θεσμούς και κομματικά ακροατήρια.

Το ΠΑΣΟΚ «περιόρισε» τον Σκουντή μετά τις γκάφες με τον Λιόλιο

Διακριτικά τον έχει αποσύρει τον Βασίλη Σκουντή από το προσκήνιο το ΠΑΣΟΚ. Βλέπετε, μια χλιαρή, ου μην και αμφιλεγόμενη, ανακοίνωση, μόλις ξέσπασε το σκάνδαλο Λιόλιου στο μπάσκετ, ήταν αρκετή για να θυμηθούν όλοι ότι ο Σκουντής ήταν στους… «εκλεκτούς» δημοσιογράφους που παρέστησαν στην κακοστημένη παράσταση με την πριβέ απολογιστική συνέντευξη που είχε οργανώσει ο Λιόλιος λίγο πριν αποκαλυφθεί το κύκλωμα στην ΕΟΚ.

Αντί το ΠΑΣΟΚ να βγει στα κεραμίδια για όσα αποκαλύπτονται στο ελληνικό μπάσκετ και να απαιτήσει πολιτικές ευθύνες, βρέθηκε να διαχειρίζεται τις δικές του αμηχανίες και τις γκάφες στελεχών του. Και επειδή η αντιπολίτευση δεν γίνεται με μισόλογα, κάποιοι στη Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται πως αποφάσισαν ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, η σιωπή του Σκουντή είναι προτιμότερη από μια ακόμη ατυχή παρέμβαση.

Ο Καρατζαφέρης, η Ισπανία και η… Σερβία

Την ιδέα του Γιώργου Καρατζαφέρη να είναι ο Κώστας Καραμανλής του Αχιλλέα ξανά υποψήφιος βουλευτής στις Σέρρες κρατήστε την. Όχι επειδή έχει σοβαρές πιθανότητες να γίνει, αλλά διότι θα αναμοχλεύσει μια σχετική συζήτηση, που ήδη εκδηλώνεται σε γαλάζιες παρέες. Και στις Σέρρες και στην Αθήνα.

Ο Καρατζαφέρης το είπε αυτό με αφορμή το τραγικό δυστύχημα με τα τρένα στην Ισπανία.

Αλλά δεν είναι καλό να γίνεται επίκληση των όσων συμβαίνουν στο εξωτερικό. Υπάρχει, βλέπετε, η Ισπανία, υπάρχει και η… Σερβία.

Ο Τεμπονέρας έμεινε στο… 2015

Δεν ξέρω πώς βγάζουν τη «γραμμή» στην ΕΛΑΣ και μάλλον δύσκολα θα μάθουμε, διότι είναι πιθανόν να μην… βγαίνει καν γραμμή, αλλά ο καθένας να λέει ό,τι θέλει.

Ο Διονύσης Τεμπονέρας, λοιπόν, είχε τη φαεινή ιδέα να υπενθυμίσει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μόνος πολιτικός που κατάφερε τα τελευταία χρόνια να συσπειρώσει τις προοδευτικές δυνάμεις σε ποσοστό 36%. Ιστορικά σωστό, πολιτικά πάσχει: το 36% ανήκει στο 2015 και τώρα έχουμε… 2026. Στις εκλογές θα έχουμε… 2027.

Στο μεταξύ, έσπασε σε δέκα κομμάτια το κόμμα του 36% –ο ΣΥΡΙΖΑ– και ο Τσίπρας βρίσκεται με νέο σχηματισμό, κινούμενος δημοσκοπικά στο 16% με 17%.

Δεν ξέρω τι όνειρο είδε ο Τεμπονέρας, αλλά αν λένε τέτοια από την ΕΛΑΣ, θα πάνε ανυποψίαστοι στις εκλογές…

Το ενδιαφέρον τώρα στην ΕΛΑΣ είναι πώς θα ενσωματωθούν και τι τριγμοί θα προκληθούν από το κύμα προσχωρήσεων πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη αρκετοί παραιτούνται ο ένας μετά τον άλλον και μετακινούνται προς τον πρόεδρο Αλέξη. Αλλά η υποδοχή δεν είναι βέβαιο πως θα είναι θερμή.

Eurobank: Ο Καραβίας κυριαρχεί στην ασφαλιστική αγορά

Μια κίνηση με ιδιαίτερο βάρος για την ασφαλιστική αγορά ολοκλήρωσε ο Φωκίων Καραβίας, καθώς η Eurobank απέκτησε το υπόλοιπο 80% της Eurolife Life από τη Fairfax, ανεβάζοντας τη συμμετοχή της στο 100%. Η τράπεζα δεν περιορίζεται πλέον στον ρόλο του διανομέα ασφαλιστικών προϊόντων, αλλά αποκτά τον πλήρη έλεγχο μιας σημαντικής ασφαλιστικής εταιρείας. Και αυτό αλλάζει τα δεδομένα στον ανταγωνισμό με τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες, που αναζητούν μεγαλύτερα έσοδα από τις ασφαλιστικές εργασίες.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η συμφωνία με τη Fairfax του Πρεμ Γουάτσα έχει και δεύτερο σκέλος: την πώληση του 45% της κυπριακής ERB Asfalistiki, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Με άλλα λόγια, οι δύο πλευρές αναδιατάσσουν τις ασφαλιστικές τους δραστηριότητες, με τον Καραβία να ποντάρει πλέον ακόμη περισσότερο στην ασφάλιση ζωής. Και το ερώτημα είναι πώς θα απαντήσουν οι ανταγωνιστές του.

Frigoglass: Ο Δαυίδ ανοίγει νέο επιχειρηματικό μέτωπο

Μια νέα επιχειρηματική κίνηση, που έχει μεγαλύτερη σημασία από αυτήν που φαίνεται εκ πρώτης όψεως, ανακοίνωσε η Frigoglass, με πρόεδρο τον Χάρη Δαυίδ. Η εταιρεία εξασφάλισε συνεργασία με την Coca-Cola Τρία Έψιλον για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών στον επαγγελματικό εξοπλισμό της, με έναρξη το 2027.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται στην προσπάθεια της Frigoglass να διευρύνει το επιχειρηματικό της μοντέλο, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στις υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας BevServ. Μετά την Ισπανία και την Πορτογαλία, η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποκτά παρουσία και στην ελληνική αγορά.

Για τον Δαυίδ, η συμφωνία αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην προσπάθεια ανάπτυξης δραστηριοτήτων που δεν περιορίζονται στην παραγωγή επαγγελματικών ψυγείων. Άλλωστε, οι υπηρεσίες συντήρησης και διαχείρισης εξοπλισμού μπορούν να δημιουργήσουν επαναλαμβανόμενα έσοδα. Το κρίσιμο, βέβαια, είναι εάν η νέα συνεργασία θα αποδειχθεί αρκετά ισχυρή ώστε να αφήσει ουσιαστικό αποτύπωμα στα οικονομικά μεγέθη του ομίλου.

Με Eurobank ξεκίνησε το τραπεζικό «μπαράζ» ανακοινώσεων αποτελεσμάτων 9μήνου

Η ώρα των αποτελεσμάτων των τραπεζών έφτασε για το εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2026 με τις διοικήσεις να εμφανίζονται αισιόδοξες και για το υπόλοιπο του έτους. Η Eurobank άνοιξε χτες την αυλαία εκπέμποντας θετικά μηνύματα με μεγάλη αύξηση κερδών στα 1,16 δισ. ευρώ. Ακολουθούν Alpha Bank και Πειραιώς σήμερα Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ενώ την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου σειρά έχουν η Εθνική και η Κύπρου. Τη σκυτάλη μετά παίρνουν Optima Bank και CrediaBank στις 11 και 12 Νοεμβρίου αντιστοίχως.

Προς αρνητικό Οκτώβριο το Euronext Athens μετά από 6 μήνες συνεχούς ανόδου

Η σημαντική αντίδραση του γενικού δείκτη στο ελληνικό χρηματιστήριο αυτήν την εβδομάδα, που σχεδόν κάλυψε τις μεγάλες απώλειες της Πέμπτης και Παρασκευής στο τέλος της προηγούμενης μάλλον δεν θα αποδειχθεί αρκετή για να αποτρέψει τον συνολικά «διορθωτικό» μήνα Οκτώβριο, για πρώτη φορά μετά από έξι συνεχόμενους μήνες ανόδου της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα την προηγούμενη Πέμπτη-Παρασκευή ο γενικός δείκτης έχασε 4,28% και ο τραπεζικός 8,7%, αλλά τις επόμενες τρεις ημέρες της τρέχουσας εβδομάδας (Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη) υπήρξε αντίδραση με κέρδος των ως άνω δεικτών κατά 3,66% και 8,44% αντίστοιχα.

Παρά την αντίδραση όμως, ο Οκτώβριος συνολικά χάνει 4,2% στον γενικό δείκτη και 8,17% στις τράπεζες. Και λογικά στη μία μέρα που απομένει για να ολοκληρωθεί ο μήνας, δεν προλαβαίνουν οι δείκτες να καλύψουν το χαμένο έδαφος…

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