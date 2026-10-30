Ήπιος αλλά άστατος κλείνει ο Οκτώβρης πριν το δυνατό «ποδαρικό» του Νοέμβρη

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Με πολλές βροχές, αισθητή ψύχρα και άκρως ωφέλιμα χιόνια στα ψηλά ορεινά μας κλείνει ο Οκτώβρης στον απολογισμό του, παραδίδοντας τη σκυτάλη στον Νοέμβρη χωρίς καμία διάθεση να αλλάξει συμπεριφορά. Διανύουμε όπως φαίνεται ένα φθινόπωρο που θυμίζει κάτι από τα παλιά! Μετά τη μικρή ανάπαυλα, ο καιρός διατηρεί τον άστατο χαρακτήρα του με σποραδικές βροχές αλλά και αρκετά διαστήματα βελτίωσης, ενώ στην προοπτική του ο καιρός ετοιμάζεται να κάνει νέες, πιο προχωρημένες πρόβες για τον χειμώνα.

Συννεφιασμένος χάρτης, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και εξασθενημένοι άνεμοι

Για την Παρασκευή, ο χάρτης της χώρας μας θα είναι καλυμμένος με σύννεφα. Η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές και πιθανές καταιγίδες στα Επτάνησα, την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, την Εύβοια, καθώς και σκόρπιες στα ορεινά. Γρήγορα οι βροχές αυτές θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά της βόρειας και κεντρικής χώρας, ενώ προς το βράδυ θα περιοριστούν. Παράλληλα, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο πιθανές είναι λίγες ψιχάλες.

Στα νοτιότερα τμήματα ο καιρός θα είναι επίσης συννεφιασμένος, με αρκετά όμως διαστήματα ηλιοφάνειας. Από το μεσημέρι θα εκδηλώνονται βροχές στην Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ στις Κυκλάδες οι νεφώσεις ίσως δώσουν ελάχιστες ψιχάλες. Στην Κρήτη ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος, με βροχές μέσα στην ημέρα αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ τοπικές ομίχλες θα εμφανιστούν κυρίως τις πρωινές ώρες. Στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για λίγες ψιχάλες. Στο Καστελόριζο αναμένεται κυρίως ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες στα πελάγη εξασθενούν και δεν θα ξεπεράσουν τα 4 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 2 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει ουσιαστική μεταβολή, φτάνοντας τους 18 με 20°C στις περισσότερες περιοχές και τους 17°C στη Θράκη. Τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες το κρύο θα είναι αισθητό, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις, οι οποίες όσο περνάει η μέρα θα πυκνώνουν κατά τόπους για να δώσουν πιθανώς κάποια ψιχαλίσματα άνευ ιδιαίτερης σημασίας. Από το απόγευμα ο καιρός βελτιώνεται, ενώ θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες έως 4 με 5 μποφόρ στα ανατολικά και ασθενείς στον Σαρωνικό, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 έως 20°C. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παραμείνει άστατος με τοπικές βροχές μέσα στην ημέρα και σχετική βελτίωση προς το βράδυ. Ο Βαρδάρης στον Θερμαϊκό θα πνέει έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17°C.

Γενίκευση των βροχών σε ηπειρωτικά και νησιά, πιθανές καταιγίδες στα δυτικά το Σάββατο

Το Σάββατο ο ουρανός θα διατηρηθεί συννεφιασμένος σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, με κάποιες πρόσκαιρες χαραμάδες ηλιοφάνειας.

Η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές στο Ιόνιο, τη Νότια Πελοπόννησο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες. Γρήγορα τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε όλη την ηπειρωτική χώρα (πλην της Θράκης), την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ κάποιες ψιχάλες ενδέχεται να δουν και οι Κυκλάδες. Επιπλέον, καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στη δυτική χώρα και την περιοχή των Κυθήρων.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί/βορειοανατολικοί στο βόρειο Αιγαίο έως 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν άνεμοι νότιων και ανατολικών διευθύνσεων μέτριας έντασης, χωρίς να δημιουργούν προβλήματα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, παραμένοντας κάτω από τις αναμενόμενες για την εποχή τιμές: θα αγγίξει τους 20°C στην Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη Δυτική Πελοπόννησο, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 16 έως 18-19°C, ενώ στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 15°C. Το πρωινό κρύο στα ηπειρωτικά διατηρείται έντονο.

Η προοπτική για την Κυριακή και το «ποδαρικό» του Νοέμβρη

Την Κυριακή, μετά από αυτό το μικρό τριήμερο διάλειμμα ήπιου φθινοπώρου, ο Νοέμβρης ετοιμάζεται να κάνει δυνατό «ποδαρικό» με σημαντική επιδείνωση του καιρού! Ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα δημιουργηθεί στην Ιταλία θα φέρει ισχυρούς νοτιάδες, καθώς και βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, οι οποίες θα επηρεάσουν πολλές περιοχές της χώρας μέχρι και την Τρίτη.

Με απλά λόγια… ο ήλιος δεν έχει σκοπό να κυριαρχήσει άμεσα, ο καιρός κάνει συνεχείς πρόβες για τον χειμώνα και εμείς δεν αποχωριζόμαστε τις ομπρέλες και τα μπουφάν μας.

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