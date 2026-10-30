Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια σήμερα λόγω 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών – «Χειρόφρενο» και στα τρένα

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Δεμένα θα παραμείνουν σήμερα τα πλοία σε επτά λιμάνια της χώρας, καθώς τρία ναυτεργατικά σωματεία έχουν προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Η απεργία αφορά τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και του Ρίου – Αντιρρίου.

Οι εργαζόμενοι ζητούν αυξήσεις 12% στις συλλογικές συμβάσεις, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ασφάλειας, 7ωρη ημερήσια απασχόληση, καθώς και υποχρεωτική παρουσία γιατρών εντός των πλοίων.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος θα πραγματοποιήσει τρίωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ενώ το Εργατικό Κέντρο Πειραιά έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία.

Στον Πειραιά έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 10 το πρωί στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου. Η ΠΕΝΕΝ έχει ανακοινώσει προσυγκέντρωση στις 9:15 στην Αγία Τριάδα, απέναντι από το ΝΑΤ.

Οι κινητοποιήσεις δεν τελειώνουν σήμερα, καθώς θα συνεχιστούν με νέες πανελλαδικές κινητοποιήσεις στις 25 Νοεμβρίου, ενώ αναμένονται και συλλαλητήρια.

Στάση εργασίας από ΟΛΜΕ και ΑΔΕΔΥ για να στηρίξουν οι εκπαιδευτικοί τους ναυτεργάτες

Η ΟΛΜΕ έχει προκηρύξει στάση εργασίας, ώστε να μπορέσουν να παραστούν και οι εκπαιδευτικοί στα συλλαλητήρια και να στηρίξουν τους ναυτεργάτες. Οι κινητοποιήσεις αφορούν την Αττική και την Αχαΐα, με τη στάση εργασίας να ξεκινά στις 12 το μεσημέρι και να διαρκεί έως τη λήξη της βάρδιας, δηλαδή περίπου δύο ώρες.

Στάση εργασίας έχει προκηρύξει και η ΑΔΕΔΥ στις δύο ίδιες περιοχές, Αττική και Αχαΐα, ενώ στη Θεσπρωτία η στάση εργασίας θα διαρκέσει από τις 11 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας.

Το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν συλλαλητήρια εκτός από την Αττική και στη Θεσσαλονίκη, στην Ελευσίνα, στο Λαύριο και στη Χαλκίδα. Στα εσπερινά σχολεία του Πειραιά προβλέπεται στάση εργασίας από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.

Hellenic Train: Απεργία στα τρένα και τον Προαστιακό

Ακινητοποιημένα παραμένουν σήμερα τα τρένα και ο Προαστιακός, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε τις προηγούμενες ημέρες η Hellenic Train. Περισσότερες ακυρώσεις αναμένονται μέσα στην ημέρα.

Μέχρι στιγμής δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια Αθήνα – Θεσσαλονίκη, Αθήνα – Λιανοκλάδι, Πειραιάς – Κιάτο, Αθήνα – Χαλκίδα, Πειραιάς – Αεροδρόμιο, Θεσσαλονίκη – Λάρισα και Θεσσαλονίκη – Σέρρες. Ακυρώσεις υπάρχουν και σε άλλες γραμμές της Περιφέρειας, μεταξύ των οποίων Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο και Κιάτο – Αίγιο.

Οι μηχανοδηγοί διεκδικούν μέτρα για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών, βελτίωση της κατάστασης του τροχαίου υλικού και των εγκαταστάσεων, καθώς και αντιμετώπιση των ελλείψεων προσωπικού και των προβλημάτων στην εκπαίδευση. Επισημαίνουν ότι οι 20 παραιτήσεις νέων μηχανοδηγών αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος το τελευταίο διάστημα.

Οι εξελίξεις αναμένονται μέσα στην ημέρα, και οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται έγκαιρα για τα δρομολόγια.

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