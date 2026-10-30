search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 09:36
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2026 08:44

Βορίδης υπέρ του δικαιώματος Κασιδιάρη να… μιλάει

30.10.2026 08:44
makis-voridis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ως υπερασπιστής της ελευθερίας του λόγου εμφανίστηκε ο πρώην υπουργός, Μάκης Βορίδης, όταν του ζητήθηκε (ΟΡΕΝ) να σχολιάσει την ομιλία του καταδικασθέντος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», Ηλία Κασιδιάρη, και τα «πυρά» της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση και για το γεγονός ότι επέτρεψε την εκδήλωση, αλλά και για την αστυνομική βία σε βάρος της αντιφασιστικής διαδήλωσης κατά της εκδήλωσης.

Ο Βορίδης, λοιπόν, υποστήριξε ότι «δεν μπορείς – και δεν πρέπει – να απαγορεύεις σε κάποιον να μιλάει», προσθέτοντας ότι η αστυνομία έχει υποχρέωση να διαφυλάσσει την τάξη και να αποτρέπει εντάσεις, όπως έπραξε όταν εμπόδισε διαδηλωτές να φτάσουν στον χώρο της εκδήλωσης. Μέχρι εδώ, προφανώς, σωστά τα λέει ο πρώην υπουργός, άλλωστε κι ο Βολταίρος (φέρεται να) έχει πει ότι «διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες».

Το πρόβλημα αρχίζει από τη στιγμή που ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ξεκαθάρισε ότι «εγώ είμαι με αυτούς που λένε ότι δεν έπρεπε να επιτρέψουμε στον Κασιδιάρη να κάνει αυτή τη συγκέντρωση», διευκρινίζοντας, βέβαια, ότι ο νόμος το επιτρέπει. Μάλιστα, ο υπουργός πήγε το πράγμα και λίγο παραπέρα, τονίζοντας ότι «επειδή από εδώ και μπρος θα δούμε ότι ο Κασιδιάρης θα περιφέρεται στην Ελλάδα και θα κάνει συγκεντρώσεις και θα γίνονται αντισυγκεντρώσεις, να λύσουμε αυτά τα θέματα άμεσα, ώστε να ξέρει η αστυνομία τι ακριβώς θα κάνει».

Κάτι μας λέει ότι ο Κασιδιάρης θα «πονοκεφαλιάσει» την κυβέρνηση…

Διαβάστε επίσης

Μαρινάκης κατά «Δημοκρατίας» για basketgate: Παραπλανητικός τίτλος, διαστρεβλώνεται η πραγματικότητα

Κόντρα Πολάκη – Γεωργιάδη για την Ιατρική της Ευεξίας: Ο «βάρβαρος και αμόρφωτος» και οι «κομπογιαννίτες»

Συλλυπητήρια Κακλαμάνη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία – «Τα λόγια είναι φτωχά…»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
belhara
ΕΛΛΑΔΑ

Στη Γαλλία ο Νίκος Δένδιας για την τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη δεύτερη Belharra

eforia gise
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φούσκα χρεών ή παγίδα; Στις 120 δόσεις η Εφορία και τα Ταμεία με «τσουχτερό» επιτόκιο 5,84% και αυστηρούς κόφτες

georgiadis_polakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πείραμα του Άδωνι Γεωργιάδη στα Χανιά: Μαζί με Πολάκη και Ντόρα στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου – Η δημοσκόπηση που καταγράφει βελτίωση του ΕΣΥ 

FRAPES_XILOURIS
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα αναβολή στη δίκη του «φραπέ» – Νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό με… προκάρδιο άλγος 

PSIXOLOGOS_SINEDRIA_SHUTTERSTOCK
ΥΓΕΙΑ

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τους ψυχολόγους – Ποιες αλλαγές προβλέπει

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka-new
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μαζί με μένα έμαθε και όλη η Ελλάδα ότι το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνος είναι 50χλμ» (Video)

servia-bodiroga-12341
ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι τέσσερις πρωταγωνιστές της επόμενης ημέρας στη Σερβία - Ο οικονομολόγος, ο καρδιολόγος, ο μπασκετμπολίστας και ο καθηγητής που ξεχωρίζουν

kefalogianni-Matsas
ΕΛΛΑΔΑ

Απορρίφθηκε η έφεση της Κεφαλογιάννη - Παραμένει η συνεπιμέλεια με τον Μάτσα 

aftokinito_service_2810_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάνω λίγα χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο - Χρειάζεται service κάθε χρόνο;

galaktoboureko_sintagijpg
CUCINA POVERA

Παραδοσιακό γαλακτομπούρεκο με αρωματικό σιρόπι από γλυκό του κουταλιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 09:36
belhara
ΕΛΛΑΔΑ

Στη Γαλλία ο Νίκος Δένδιας για την τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη δεύτερη Belharra

eforia gise
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φούσκα χρεών ή παγίδα; Στις 120 δόσεις η Εφορία και τα Ταμεία με «τσουχτερό» επιτόκιο 5,84% και αυστηρούς κόφτες

georgiadis_polakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πείραμα του Άδωνι Γεωργιάδη στα Χανιά: Μαζί με Πολάκη και Ντόρα στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου – Η δημοσκόπηση που καταγράφει βελτίωση του ΕΣΥ 

1 / 3