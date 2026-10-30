Βορίδης υπέρ του δικαιώματος Κασιδιάρη να… μιλάει

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Ως υπερασπιστής της ελευθερίας του λόγου εμφανίστηκε ο πρώην υπουργός, Μάκης Βορίδης, όταν του ζητήθηκε (ΟΡΕΝ) να σχολιάσει την ομιλία του καταδικασθέντος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», Ηλία Κασιδιάρη, και τα «πυρά» της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση και για το γεγονός ότι επέτρεψε την εκδήλωση, αλλά και για την αστυνομική βία σε βάρος της αντιφασιστικής διαδήλωσης κατά της εκδήλωσης.

Ο Βορίδης, λοιπόν, υποστήριξε ότι «δεν μπορείς – και δεν πρέπει – να απαγορεύεις σε κάποιον να μιλάει», προσθέτοντας ότι η αστυνομία έχει υποχρέωση να διαφυλάσσει την τάξη και να αποτρέπει εντάσεις, όπως έπραξε όταν εμπόδισε διαδηλωτές να φτάσουν στον χώρο της εκδήλωσης. Μέχρι εδώ, προφανώς, σωστά τα λέει ο πρώην υπουργός, άλλωστε κι ο Βολταίρος (φέρεται να) έχει πει ότι «διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες».

Το πρόβλημα αρχίζει από τη στιγμή που ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ξεκαθάρισε ότι «εγώ είμαι με αυτούς που λένε ότι δεν έπρεπε να επιτρέψουμε στον Κασιδιάρη να κάνει αυτή τη συγκέντρωση», διευκρινίζοντας, βέβαια, ότι ο νόμος το επιτρέπει. Μάλιστα, ο υπουργός πήγε το πράγμα και λίγο παραπέρα, τονίζοντας ότι «επειδή από εδώ και μπρος θα δούμε ότι ο Κασιδιάρης θα περιφέρεται στην Ελλάδα και θα κάνει συγκεντρώσεις και θα γίνονται αντισυγκεντρώσεις, να λύσουμε αυτά τα θέματα άμεσα, ώστε να ξέρει η αστυνομία τι ακριβώς θα κάνει».

Κάτι μας λέει ότι ο Κασιδιάρης θα «πονοκεφαλιάσει» την κυβέρνηση…

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