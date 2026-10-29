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29.10.2026 17:18

Μαρινάκης κατά «Δημοκρατίας» για basketgate: Παραπλανητικός τίτλος, διαστρεβλώνεται η πραγματικότητα

29.10.2026 17:18
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Ως «παραπλανητικό» χαρακτήρισε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Δημοκρατία» που τον αφορά σχετικά με την υπόθεση που αφορά το σκάνδαλο στο μπάσκετ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, δηλώνοντας ότι ο ίδιος έπραξε όσα του επιβάλλει ο νόμος.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Μαρινάκης διερωτήθηκε γιατί η εφημερίδα δεν επικοινώνησε μαζί του πριν από τη δημοσίευση και γιατί δεν αναφέρει το ουσιώδες στοιχείο, ότι την όποια ενημέρωση είχε κάνει ο καταγγέλλων και όχι ο καταγγελλόμενος.

«Ήταν ένα από αυτά που δεν ξέρεις τι να πεις για το πώς διαστρεβλώνεται η πραγματικότητα. Είναι ένα παραπλανητικό πρωτοσέλιδο, ένας παραπλανητικός τίτλος πρωτίστως, γιατί μιλάει για εμπλοκή», είπε.

Αναφερόμενος στα πραγματικά περιστατικά, όπως προκύπτουν από το υπόμνημα ενός εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι ο καταγγέλλων, πριν προσφύγει στις Αρχές, είχε ενημερώσει -μεταξύ άλλων- ότι υπάρχουν, σύμφωνα με τον ίδιο, σοβαρά δεδομένα εις βάρος μελών του μπάσκετ και της διοίκησης. «Κάτι το οποίο το δημοσίευμα δεν το λέει, ελπίζω όχι σκόπιμα», σημείωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η δική του ενέργεια ήταν αυτή που προβλέπει ο νόμος: «Εγώ αυτό το οποίο έκανα είναι αυτό το οποίο με υποχρεώνει ο νόμος να κάνω, να του πω να πάει στις Αρχές, χωρίς να κάνω κάποια περαιτέρω συζήτηση και χωρίς να τα αξιολογήσω».

 Όπως προσέθεσε, το ίδιο έπραξε αργότερα και ο Γιάννης Βρούτσης, αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. «Από τη στιγμή που εγώ και ο κ. Βρούτσης αργότερα κάναμε αυτό που μας υποχρέωνε ο νόμος, ποιο είναι το μπλέξιμο;», αναρωτήθηκε.

Ο κ. Μαρινάκης διατύπωσε τέλος ερώτημα για τα κίνητρα της δημοσίευσης: «Και για ποιο λόγο το δημοσίευμα δεν λέει το ουσιώδες, ότι την όποια ενημέρωση την είχε κάνει ο καταγγέλλων και όχι ο καταγγελλόμενος; Μήπως γιατί ήθελε να αφήσει να εννοηθεί για κάποια σχέση ή οτιδήποτε άλλο;».

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