Ισπανία: Νεκρή η πρώην υπουργός, Φάτιμα Μπάνιεθ – Επέβαινε στο μοιραίο τρένο

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Η Ισπανίδα πρώην υπουργός Απασχόλησης Φάτιμα Μπάνιες επιβεβαιώθηκε την Πέμπτη ότι είναι μεταξύ των θυμάτων της θανατηφόρας σιδηροδρομικής σύγκρουσης έξω από το Τολέδο της Ισπανίας, στην οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 69 άνθρωποι.

Ο θάνατος της πρώην υπουργού ανακοινώθηκε από την CEOE, την κύρια ένωση εργοδοτών της Ισπανίας, της οποίας ήταν πρόεδρος. «Η ηγεσία, η κοινωνική δέσμευση και το στρατηγικό όραμα [της Μπάνιεθ] άφησαν ένα ανεξίτηλο σημάδι σε αυτόν τον οργανισμό και σε όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί της», ανέφερε η CEOE σε ανακοίνωσή της.

Λίγες ώρες μετά το δυστύχημα, οι αρχές δήλωσαν ότι η πρώην υπουργός ταξίδευε σε ένα από τα βαγόνια που επλήγησαν περισσότερο από τη σύγκρουση, αλλά δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν ότι ήταν μεταξύ των νεκρών μέχρι την Πέμπτη.

🔴La política reacciona a la muerte de la exministra Fátima Báñez en el accidente de tren de Toledo ▪️Feijóo, líder de su partido, define a Báñez como "mujer incansable y amiga leal", Juanma Moreno como "mujer brillante" y ministerios como el de Trabajo, el cual Báñez dirigió, o el de Igualdad lamentan su fallecimiento 🎙️@mlopezinesta — Radio 5 (@radio5_rne) October 29, 2026

Η Μπάνιεθ υπηρέτησε στην κεντροδεξιά κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μαριάνο Ραχόι από το 2011 έως το 2018 και έπαιξε κεντρικό ρόλο στην αντίδραση της Ισπανίας στην κρίση της ευρωζώνης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ανέπτυξε μια θερμή προσωπική σχέση με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, νυν πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ήταν τότε η ομόλογός της στο υπουργείο Εργασίας της Γερμανίας.

Ως υπουργός Απασχόλησης, η Μπάνιεθ επέβλεψε την αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας της συντηρητικής κυβέρνησης το 2012, η ​​οποία διευκόλυνε τις απολύσεις εργαζομένων από τις εταιρείες και προκάλεσε έντονη αντίθεση από τα συνδικάτα. Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι οι αλλαγές θα έκαναν τις προσλήψεις πιο ευέλικτες και θα επιτάχυναν την οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

Μιλώντας από το σημείο του ατυχήματος την Τετάρτη, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος. «Όλη η Ισπανία πενθεί», είπε.

«Είναι απαράδεκτο για μια χώρα όπως η Ισπανία να υποστεί δύο ατυχήματα με τρένα υψηλής ταχύτητας την ίδια χρονιά», πρόσθεσε ο Σάντσεθ. «Θα φτάσουμε στην ουσία αυτού του ζητήματος και, εάν υπήρξε αμέλεια, θα αποκαλυφθεί και, εάν υπήρξαν βλάβες στο σύστημα, θα δράσουμε αποφασιστικά».

Ο Υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε δήλωσε ότι η αρχική έρευνα υπέδειξε ότι η σύγκρουση προκλήθηκε από έναν αξιωματούχο στο εθνικό κέντρο ελέγχου σιδηροδρόμων στη Μαδρίτη, ο οποίος «ανεξήγητα» έδωσε εντολή σε ένα τρένο υψηλής ταχύτητας να προχωρήσει σε μια γραμμή όπου ένα άλλο είχε σταματήσει.

Ο Πουέντε επέμεινε ότι η Ισπανία έχει «ένα ασφαλές σύστημα μεταφορών», αλλά αναγνώρισε ότι «η ανθρώπινη δράση παίζει ρόλο» και ότι, παρά τους εκτεταμένους κανονισμούς και τα πρωτόκολλα ασφαλείας, «μπορεί να συμβούν βλάβες».

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